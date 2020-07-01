У меня коронки и импланты: как за ними ухаживать?

Современные коронки внешне максимально похожи на натуральные зубы, они не менее крепкие, однако при уходе за ними зубной щетки, пасты и нити недостаточно.

Коронки необходимо чистить точно так же, как и свои зубы. Однако при этом обязательно нужно пользоваться ирригатором

Зубные коронки являются доступным видом протезирования, который широко используется в стоматологии. Современные коронки внешне максимально похожи на натуральные зубы, они не менее крепкие, однако при уходе за ними зубной щетки, пасты и нити недостаточно.

Как ухаживать за зубными коронками?

Коронки необходимо чистить точно так же, как и свои зубы. Однако при этом обязательно нужно пользоваться ирригатором, рассказала АиФ.ru челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог Вероника Рыжова. «Если со своими зубами этого можно не делать и использовать ирригатор как дополнительный способ гигиены, то с коронками, мостами и имплантами это необходимо. Поскольку качество гигиены может быть чуть хуже, имеется граница, где у нас стоит сама коронка и зуб, и там нужно наиболее адекватно вычищать, чтобы не было вторичного кариеса», — пояснила стоматолог.

В целом же за коронками и имплатами ухаживать нужно точно так же, как и за своими зубами, отметила Вероника Рыжова. При уходе за коронками также не имеет никакого значения то, из какого именно материала они изготовлены: правила гигиены одинаковы во всех случаях.

Чистить зубы необходимо два раза в день, по три минуты. При этом важно делать щеткой «выметающие» движения от десны к режущему краю. На верхней челюсти это сверху вниз, на нижней челюсти — снизу вверх. После этого необходимо круговыми движениями «заполировать» поверхность зуба, рассказала стоматолог. Режущую (жевательную) поверхность необходимо чистить движениями вперед-назад, а потом так же круговыми движениями «заполировывать» ее.

Нужно ли избегать твердой пищи?

С зубными коронками можно без опасений есть очищенные орехи или другую твердую пищу, уверена Вероника Рыжова. «Коронки не уступают по прочности своим зубам. Все современные материалы учитывают высокую жевательную нагрузку, поэтому никаких противопоказаний по приему пищи при применении современных коронок нет», — пояснила стоматолог.

По этой же причине не стоит опасаться зубных паст с абразивными частицами.

Стоит ли избегать слишком горячей или холодной пищи?

По словам Рыжовой, с зубными коронками не нужно выдерживать какой-либо температурный режим. Однако злоупотреблять слишком горячими напиткам все же не следует, но совсем по другой причине. «Очень горячий чай или кофе в первую очередь соприкасается со слизистой, а это хроническая термическая травма. А хроническая термическая травма может вызвать развитие предраковых заболеваний, а в дальнейшем — их озлокачествление. Поэтому с горячими напитками нужно быть аккуратнее именно с этой точки зрения», — заявляет стоматолог.