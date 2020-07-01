1 июля — День ветеранов боевых действий

103 года назад (1917) Россия впервые перешла на летнее время. Что еще произошло в истории 1 июля?

Награда была учреждена в 1698 году Петром I

День ветеранов боевых действий

В этот день вспоминают тех, кто воевал за Россию, в разных войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Это не только ветераны Вооружённых сил, но и сотрудники МВД, ФСБ и других силовых ведомств.

Хотя праздник неофициальный, но с каждым годом он становится всё более известным в нашей стране.

15 лет назад (2005) вступил в силу Федеральный закон РФ «Об Общественной палате (ОП) Российской Федерации»

Она была образована по инициативе Президента РФ Владимира Путина. 8 декабря 2004 года глава государства внес законопроект об Общественной палате на обсуждение парламента. Документ был принят Госдумой 16 марта 2005 года, одобрен Советом Федерации — 23 марта. Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» был подписан Президентом РФ 4 апреля, а 1 июля вступил в силу.

Первое пленарное заседание ОП РФ прошло 22 января 2006 года в Георгиевском зале Кремля

Деятельность ОП РФ направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, а также обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в России.

22 года назад (1998) указом Президента РФ Бориса Ельцина был восстановлен орден Святого апостола Андрея Первозванного

Награда была учреждена в 1698 году Петром I и вручалась «в воздаяние и награждение за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги». Он был первым, и до 1714 года, единственным орденом Российской империи.

Его первым кавалером стал дипломат Фёдор Головин. Всего, с 1699 по 1917 год, этой высшей наградой Российской империи были награждены, по разным данным, от 900 до 1100 человек.

1 июля 1998 года указом Президента РФ Бориса Ельцина орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая награда России

За 22 года кавалерами ордена стали 20 человек. Первым удостоился этой чести академик РАН Дмитрий Лихачев.

54 года назад (1966) в СССР в колхозах впервые введена ежемесячная зарплата

До этого колхозники работали за трудодни — за каждый отработанный день в табеле ставилась палочка, а в конце года по их числу осуществлялся расчет сельхозпродукцией, которую можно было продать и получить хоть какие-то деньги.

62 года назад (1958) вступила в строй первая советская атомная подводная лодка К-3 («Ленинский комсомол»)

Проект субмарины был разработан в СКБ-143 (ныне «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»). Она была заложена в сентябре 1955 года на заводе №402 (ныне «Севмаш») в Северодвинске.

Подводная лодка имела водоизмещение надводной части 3065 тонн, подводной — 4750 тонн, скорость хода в надводном положении — 15,2 узла (28,2 километра в час) в подводном — 25 узлов (46,3 километра в час). На вооружение «Ленинского комсомола» было восьми носовых торпедных аппаратов. Экипаж насчитывал 104 человека.

Через 33 года службы подлодка была выведена из состава Северного флота и доставлена на завод «Нерпа» в Мурманской области. Планируется, что субмарина станет музеем.

103 года назад (1917) Россия впервые перешла на летнее время

Декретом Временного правительства стрелки всех часов были переведены на час вперед. Практика перехода с «летнего» на «зимнее» время и обратно продолжалась до 1924 года.

В 1930 году на всей территории СССР было введено декретное время и до 1981 года страна жила на час, опережая естественный суточный цикл.

Перевод стрелок часов был возобновлен с 30 марта 1981 года. В СССР, а позднее в России переход на «летнее» время осуществлялось в ночь последней субботы на последнее воскресенье марта, а на «зимнее» — ночь последней субботы на последнее воскресенье сентября (с 1996 года — октября).

В 2011 году был подписан закон, в соответствии с которым отменялся сезонный перевод стрелок часов в России. В стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа, что вызвало недовольство большинства россиян, так как световой день зимой сместился на вечерние часы. В 2014 году был подписан закон о переходе России с 26 октября 2014 года на «зимнее» время, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществляться не стал. Однако ряд российских регионов по-прежнему продолжают жить по летнему времени.

359 лет назад (1661) Россия и Швеция подписали Кардисский мирный договор о «вечном мире»

Он завершил войну царя Алексея Михайловича со шведскими королями Карлом Х Густавом и Карлом ХI.

Договор был крайне невыгодным для России, так как её пришлось пойти на серьезные территориальные уступки. Швеции возвращались все ранее завоеванные эстляндские и лифляндские города (Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск) «со всем, что в этих городах было взято». Стороны обязывались не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга в пограничных районах.

Также Россия получила право держать торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве, а Швеция — в Москве, Новгороде, Пскове и Переяславле.

52 года назад (1968) в Москве, Лондоне и Вашингтоне был открыт для подписания Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Документ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и направлен на недопущение распространения такого оружия и создание широких возможностей для мирного использования ядерной энергии. Государство-участник ДНЯО, которое обладает ядерным оружием, обязуется не передавать его или другие ядерные взрывные устройства кому бы то ни было, а также не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее таким оружием, к его производству или приобретению. Государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязуются не производить и не приобретать, а также не принимать какую-либо помощь в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.

О вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира. Его не подписали Индия, Пакистан, Израиль. В 2003 году КНДР заявила о выходе страны из договора.

143 года назад (1877) открылся первый Уимблдонский теннисный турнир

На турнир записались 22 спортсмена. За участие в нем они внесли плату в размере одной гинеи. Главный приз турнира составлял 35 гиней. За соревнованиями наблюдали 200 зрителей, заплатившие за билет по одному шиллингу. Победителем стал Спенсер Гор.

Женщины стали принимать участие в Уимблдонском турнире в 1884 году, а с 1968 года в соревновании наравне с любителями смогли участвовать и профессионалы.

Уимблдонский турнир — самый престижный и вместе с тем самый консервативный в мировом теннисном календаре. Участники соревнуются лишь в белом, а на всех кортах, за исключением центрального, отсутствуют крыша и освещение.

Классическим угощением теннисного турнира является клубника со сливками. За двухнедельный период состязаний гости съедают более 100 тысяч порций лакомства.

Розыгрыши Уимблдонского турнира ежегодно транслируют 80 телевещательных компаний, в освещении турнира участвуют более 3000 теле-, радио- и газетных журналистов и фотографов.