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Полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде

11:30 01.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Запрос в министерство сделал бердчанка Людмила. Ее дача находится в Искитимском районе. И.о. министра Марченко также ответил, что проект свалки должен пройти федеральную экологическую экспертизу. Но подготовка строительства уже началась.

Полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде
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Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде

Полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в МинприродеКак обсуждали письмо к министру Архипову по мусорной свалке около кладбища депутаты Бердска дословно: Читайте расшифровку аудиозаписиЕщё 34 новостей

Решение о создании свалки рядом с кладбищем Бердска принято правительством Новосибирской области еще в 2016 году. Уже 4 года властям города и региона известно об этом. Она будет создана в рамках инвестиционного проекта. Так ответил на запрос и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Марченко жительнице Бердска Людмиле. Она прислала его в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, отказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор Голубев. Именно Виктор Алексеевич является собственником участка под будущую свалку.

Людмила обеспокоена созданием полигона, как и многие горожан. Людмила сделала запрос от себя, как от гражданина по закону получила ответ.

— У меня тоже дача в Искитимском районе. Но у меня она слава богу находится не по розе ветров. Ветер как раз дует мне в спину. А вот Бердск как раз накроет запах от будущего полигона. По таким темам нужно делать запросы экологам. Всем советую, — рассказала Людмила «Курьер. Среда. Бердск» 30 июня.

В ответе Людмиле от минприроды сказано, что объект для размещения ТКО с сортировочной линией утвержден решением Правительством региона от 26.09.2016 №292-П в рамках территориальной схемы обращения с отходами рядом с селом Маяк Искитимского района.

— Строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта, — подчеркнул Марченко в своем ответе.

При этом отмечено, что проводится оценка его воздействия на окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. В ближайшее время «Курьер. Среда. Бердск» сделает запрос в это ведомство, чтобы узнать, была ли эта экспертиза, каковы ее итоги, и если она не сделана, почему уже началась подготовка к строительству? Когда будет сделана экспертиза? Читайте подробности в ближайшее время.

От редакции: Мы получили ответ на наш запрос о том, как дует ветер в месте будущей свалки. О розе ветров мы расскажем в ближайшее время.

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