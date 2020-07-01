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Обязаны практиковать студентов вузы с 1 июля в России

17:30 01.07.2020 Фото: PxHere
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Прежде обязательную практическую подготовку проходили только студенты, обучающиеся по четырём направлениям: это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники.

Обязаны практиковать студентов вузы с 1 июля в России
Новый закон распространяет это требование на все программы, в которых предусмотрено получение практических навыков

Практическая подготовка студентов станет частью программы обучения, при этом организовать её можно будет как в самой образовательной организации, так и на предприятиях. Предполагающий это закон вступает в силу с 1 июля.

Прежде обязательную практическую подготовку проходили только студенты, обучающиеся по четырём направлениям: это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники. Новый закон распространяет это требование на все программы, в которых предусмотрено получение практических навыков.

Кроме того, скорректированы нормы о сетевом обучении. Это формат, который предполагает изучение отдельных курсов или предметов, либо прохождение той же практики в другом учебном заведении (школа-техникум, училище-вуз и так далее), а также на предприятии или в учреждении.

Источник: Парламентская газета

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