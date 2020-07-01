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Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля

11:15 01.07.2020 Фото: Pixabay
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С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет (за три месяца), единовременная выплата 10 тысяч рублей им полагалась на детей от 3 до 16 лет.

Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля
С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля

Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июляПолучила 10 000 руб от Путина за июль на детей с 0 до 16 лет утром 1 июля мама из Искитимского районаЕщё 180 новостей

В июле по инициативе президента Владимира Путина все российские семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.

По данным главы государства, в общей сложности данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых растёт около 28 миллионов несовершеннолетних.

С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет (за три месяца), единовременная выплата 10 тысяч рублей им полагалась на детей от 3 до 16 лет. Дополнительная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена вдобавок к этим пособиям всем детям до 16 лет.

Гражданам, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Средства им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Родителям, которые пока не успели оформить пособия, нужно будет подать заявление до 1 октября.

От чего зависит и не зависит выплата

— Дополнительная выплата за июль предоставляется на всех детей, рождённых с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно, сообщают в ПФР. При этом положено пособие только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения дополнительной июльской выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Кому начислят выплату

Получить выплату смогут не только родители детей, но и их усыновители, опекуны и попечители.

Источник: Парламентская газета

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От редакции

Вам пришла выплата?

Аноним, 01 июля 2020 11:22
НВР:
Выплату выплатили за июль только на одного ребенка второму 5лет на второго не пришло второму 2 года почему
Аноним, 01 июля 2020 11:25
НВР:
Нет
Аноним, 01 июля 2020 11:26
НВР:
Еще не пришла
Аноним, 01 июля 2020 11:30
НВР:
Пришла выплата только на одного ребёнка 13 лет, а на 2 летнего нет.
Ирина, 01 июля 2020 11:31
Здравствуйте.Выплату за июль Путин дал всем детям от 0 до 16, а дали только на одного ребёнка.Очень интересно.Челябинск
Ирина, 01 июля 2020 11:34
Только написала и пришли за второго ребёнка. Спасибо за помощь В.В.Путин
Аноним, 01 июля 2020 11:33
НВР:
Пришла только за одного ребёнка, за второго нет
Екатерина, 01 июля 2020 11:35
Ульяновск
Аноним, 01 июля 2020 11:36
НВР:
Выплат нет
Екатерина, 01 июля 2020 11:37
НВР:Пришла только на одного ребенка, на второго нет. Дети 2008 и 2020 года рождения. Ульяновск
Аноним, 01 июля 2020 11:40
НВР:
На одного ребёнка пришло
Аноним, 01 июля 2020 11:41
Пенза
Аноним, 01 июля 2020 11:49
НВР:
Да
Аноним, 01 июля 2020 11:54
НВР:
Пришла только одна выплата, на старшую дочь, ещё вчера. На младшую нет, ей 1год и 4 месяца

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