Молодцы, бердчане: 22 045 человек проголосовали на 30 июня по поправкам в Конституцию РФ в Бердске

Случаев помещения в изолятор не было. Дома проголосовали 1870 избирателей. Количество проголосовавших на придомовых территориях- 4018.

Бердчане активно голосуют по поправкам в конституцию РФ

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Бердска Наталья Фокина, явка в досрочный период составила 27, 4% избирателей.

— С 25 июня по 30 июня в досрочном голосовании приняли участие 22 тыс. 786 человек. Так, в помещении свой выбор сделали 16896 человек. Дома проголосовали 1870 избирателей. Количество проголосовавших на придомовых территориях- 4018. Таким образом, явка в период досрочного голосования составила 27, 4%. Явка хорошая. Случаев помещения в изолятор не было. В последнем дне досрочного голосования 30 июня участие приняли 5014 избирателей, — прокомментировала Наталья Валерьевна 1 июля.

Напомним, что самая большая явка в досрочном периоде голосования по поправкам в Конституцию в Бердске зарегистрирована 27 июня — 9000 человек. 1 июля — общероссийский день голосования.