Можно стать вампиром? Я боюсь света — это первый признак вампиризма?

Фотофобия — это симптом повышенной светобоязни, который присущ многим заболеваниям глаза и головного мозга. Он является не отдельным заболеванием, а скорее симптом других проблем со здоровьем

Фотофобия — это симптом повышенной светобоязни

Повышенная чувствительность к свету для многих сродни катастрофе. Ведь приходится щуриться, морщиться, начинается непроизвольное слезотечение, работать на компьютере просто невозможно.

Нередко в таких ситуациях врачи ставят диагноз «фотофобия». Но что он по факту означает, понимают далеко не все. О том, чего следует ожидать от своих глаз при светобоязни, как распознать фотофобию и как с ней бороться, рассказала д. м. н., профессор, главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова.

В чем суть проблемы?

Фотофобия — это симптом повышенной светобоязни, который присущ многим заболеваниям глаза и головного мозга. Он является не отдельным заболеванием, а скорее симптом других проблем со здоровьем, таких, как инфекция или воспаление, которые могут раздражать глаза.

Нередко люди, которые чувствительны к свету, ощущают и другие сопутствующие симптомы, такие, как головная боль и боль в глазах при воздействии очень светлой или яркой среды.

Фотофобия, или светобоязнь — это медицинский термин, который обозначает чрезмерно выраженную реакцию глаз на свет, возникающую у некоторых людей. Это состояние может быть хроническим или временным и может возникать как у взрослого, так и в детском возрасте. Дословно это «боязнь света», поскольку «фобия» означает страх чего-либо, а «фото» — свет. Однако корректно говорить не о боязни, а о повышенной патологической чувствительности к свету.

Людей с фотофобией раздражает не только солнечный свет. Такие источники света как флуоресцентные лампы или лампы накаливания, также могут вызывать дискомфорт. Как правило, речь идет о ярком и интенсивном свете, но бывает неприятное ощущение в глазах и при тусклом освещении.

Причины сбоя

Наш зрительный анализатор устроен сложно, и проблемы могут возникать не только на уровне глазного яблока, но и при прохождении импульсов в виде нескольких промежуточных процессов, и при достижении корковой анализирующей части головного мозга.

Прежде всего фотофобия присуща острым и хроническим воспалительным заболеваниям глазной поверхности, таким, как конъюнктивит, синдром сухого глаза, рецидивирующая эрозия и дистрофия роговицы, а также похожим состояниям. Возникает она из-за раздражения нервных окончаний роговицы и конъюнктивы, которые высокочувствительны.

Также выраженная светобоязнь возникает при воспалении сосудистой оболочки глаза и склеры, в этом случае присоединяются жалобы на боли в глазах в покое и при движениях глазами, часто беспокоит головная боль со стороны воспаления.

При повышении внутриглазного давления также нередко появляется светобоязнь, которая сочетается с тяжестью в глазах и болью в висках и голове. Такая симптоматика присуща состоянию некомпенсированной глаукомы и требует срочного лечения.

Еще одно глазное заболевание, при котором рассеивание света вызывает фотофобию и желание прищурить глаз, — это катаракта, особенно ее осложненные формы. В этих случаях пациент в яркий солнечный день видит плохо и ему комфортнее в пасмурную погоду.

До сих пор нет однозначного объяснения того, почему возникает светобоязнь при воспалениях зрительного нерва, мозга или его оболочек, но считается, что проблема связана с внутренними светочувствительными ганглиозными клетками сетчатки, которые имеют меланопсин в своем составе. Такие клетки обнаруживают свет и создают ощущение яркости, они могут сделать глаз более чувствительным, в том числе вызывая боль.

Нередко светобоязнь — это неврологическая проблема, которая включает систему связи между глазом и мозгом, а не только глаз. Часть глаза, которая посылает сигнал светочувствительности в мозг, отличается от части, которая передает зрение, и поэтому некоторые люди, даже будучи слепыми, могут страдать от светобоязни.

Люди с фотофобией имеют меньшую толерантность к любому типу света. Кроме того, высокий визуальный контраст, например, при мигании или мерцании света, затрудняет восприятие, а полосатые узоры вызывают больше мигрени и проблем у людей, страдающих светочувствительной эпилепсией. С другой стороны, флуоресцентные лампы, похоже, являются основной причиной головных болей, приступов мигрени, усталости глаз и припадков.

Последствия фотофобии

Считается, что люди с фотофобией подвергаются большему риску страданий от негативных эмоций, таких, как страх, гнев, беспокойство. На этом фоне могут наблюдаться такие эмоциональные симптомы, как смена настроения, раздражительность, чувство отчаяния.

У некоторых людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем, такие, как депрессия, биполярное расстройство, тревожность и панические атаки, также может наблюдаться светобоязнь.

Необходимая терапия

При наличии фотофобии необходимо сначала определить причину и только после того, как офтальмолог и невропатолог поставили диагноз на основании обследования, которое должно включать офтальмологические осмотры и — довольно часто — МРТ, может быть начато лечение.

Некоторые из доступных методов терапии включают назначение лекарств от мигрени, антибиотики или противовирусные средства при конъюнктивите и глубоких сосудистых воспалениях, искусственные слезы для лечения синдрома сухого глаза, препараты для лечения бактериального менингита и так далее.

В любом случае, чтобы определить лучший тип лечения в зависимости от причины фотофобии, необходимо комплексное обследование у офтальмолога и невропатолога.