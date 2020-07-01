01.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер актер Виктор Проскурин

11:45 01.07.2020 Фото: стоп-кадр с видео
1

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — пишет Ирина Хонда, супруга актера.

Умер актер Виктор Проскурин
Он известен по ролям в фильмах «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер актер Виктор Проскурин

Умер актер Виктор ПроскуринС погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в ИскитимеЕщё 303 новостей

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Об этом в среду сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — пишет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе К. Симонова.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена» и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме «Выйти замуж за капитана». Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса» (экранизация «Бесприданницы» А. Н. Островского), Новиков из «Военно-полевого романа» и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом «За вклад в развитие культуры России».

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой фильм с его участием запомнился вам больше всего?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 2
12:00 01-07-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте
Находчивый парниша: срывал золотые цепочки с женщин и продавал случайным прохожим грабитель в Новосибирске. С вас не срывал?
12:00 01-07-2020
Находчивый парниша: срывал золотые цепочки с женщин и продавал случайным прохожим грабитель в Новосибирске. С вас не срывал?
Умер актер Виктор Проскурин
11:45 01-07-2020
Умер актер Виктор Проскурин
БердскПолигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде
11:30 01-07-2020
Полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
11:23 01-07-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
БердскСамоизоляция: нужна ли справка от врача о COVID-19 при въезде в Новосибирскую область?
11:19 01-07-2020
Самоизоляция: нужна ли справка от врача о COVID-19 при въезде в Новосибирскую область?
БердскВыплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля 14
11:15 01-07-2020
Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля
БердскМолодцы, бердчане: 22 045 человек проголосовали на 30 июня по поправкам в Конституцию РФ в Бердске
11:06 01-07-2020
Молодцы, бердчане: 22 045 человек проголосовали на 30 июня по поправкам в Конституцию РФ в Бердске
Жесткий карантин из-за COVID-19 на месяц введут в Казахстане 1
10:45 01-07-2020
Жесткий карантин из-за COVID-19 на месяц введут в Казахстане
1 июля - День ветеранов боевых действий
10:37 01-07-2020
1 июля - День ветеранов боевых действий