Обидно до слез: Мечтала надеть красное корсетное платье-рыбку на выпускной медалистка из школы №8 Анастасия Гурина из Бердска

Выпускница в свободное время смотрит «А зори здесь тихие » и «Друзья». Девушка очень расстроилась, что не будет выпускного бала. Платье она купила еще в марте.

Золотая медалистка Анастасия Гурина до ночи за учебниками никогда не сидела

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рубрику «Выпускник». В 2019 году десятки ребят делились с читателями своими мечтами и планами на будущее лично в редакции. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мы беседуем со школьниками по телефону.

Анастасия Гурина одна из двух выпускниц школы №8 получила медаль «За особые успехи в обучении». 17-летняя выпускница в интервью призналась, что учеба давалась ей легко.

С каким настроение закончили школу?



— На самом деле ответить на этот вопрос не так просто, потому что я даже не помню, когда я её закончила и как прошёл мой последний день, последний урок. Если говорить о самом факте окончания, то есть о выдаче аттестата, то настроение, безусловно, хорошее, хоть и немного грустно.

Как вам далось дистанционное обучение?

— Я понимаю, что это вынужденная мера, и первые недели две все было вполне нормально. Но потом я соскучилась по обыкновенным школьным будням, урокам и переменам. Кроме того, дистанционное обучение для меня оказалось очень неудобным. Хотя, у него есть существенный плюс для выпускников: оно позволяет быстро сделать задания по тем предметам, которые не важны для поступления, и заострить внимание на тех, которые предстоит сдавать на ЕГЭ

Куда поступаете?

— На данный момент я определилась только с направлением. Я иду на одну из специальностей гуманитарного профиля, а именно это может быть лингвистика, экономика или социология и другие схожие дисциплины. Я приготовила для себя список ВУЗов, в которых я заинтересовалась. Это университеты Новосибирска, Санкт-Петербурга и Томска. После сдачи экзаменов, проанализировав свои результаты, я определю по сумме баллов, в какие пять вузов из списка я могу подать и поступить на бюджет. К тому же, мой набор экзаменов позволяет рассматривать довольно широкий набор специальностей, учитывая при этом возможные риски. Я сдаю английский, русский, профильную математику и обществознание.

Почему выбрали именно эти предметы?

— Я выбрала эти 4 предмета на ЕГЭ и именно этот круг специальностей по ряду причин. Во первых, я не люблю естественные науки, такие как биология и химия. Во вторых, я сдавала эти же экзамены в 9 классе на ОГЭ, и я довольна результатами и своими знаниями в этих предметах. В третьих, мне интересны направления, изучающие причинно следственные связи, анализирующие, почему что-либо происходит так, а не иначе. Я выбрала изучать этот вопрос в тех областях, в которых я интересуюсь или разбираюсь, а это английский язык и общество.

Тяжело быть отличницей? Легко вам давалась учеба?



— Учеба давалась легко, проблем не было, до ночи за учебниками никогда в жизни не сидела. В среднем час. Редко больше. Но на любимые предметы, требующие размышлений (история, литература), могла тратить три-четыре часа.

Что вас стимулировало учиться на отлично?

— По факту ничего. Просто я сколько себя помню так училась и почему-то доучилась так до конца. Иногда стимулировал принцип: я говорила сама себе, что с легкостью могу иметь пятерку в четверти по этому предмету, так что мне мешает ее добиться и лишний раз поднять руку, чтобы заработать хорошую оценку для статистики.

Когда вам вручали медаль, что вы чувствовали?

— Я чувствовала что получаю то, чего ожидала последние два года. Не было ощущения что это то, чего я добилась кровью и потом, как говорится. Я не удивилась, но была рада. Было бы обидно, если б я была отличницей 10 лет и ничего не получила. Для меня золотая медаль — точка в школьной жизни.

Что посоветуете ребятам, которые хотят быть отличниками?

— Вы все сможете сами, главное верить в себя. Очень многое зависит от самоорганизации, дисциплины. Если что-то не получается, разбирайтесь, а не списывайте. Занимайтесь тем, что интересно. Надейтесь только на себя, но при этом знайте, что всегда найдутся люди, которые вам помогут.

Вы расстроились, что не было выпускного? Какого цвета и фасона вы хотели надеть платье?



— Расстроилась. Все еще надеюсь, что его хоть как нибудь удастся провести в рамках нашего класса в августе.Платье я купила еще в конце марта, безумно хочется его надеть. Корсетное красное платье из плотной ткани, с открытыми плечами и силуэтом «рыбка», оно очень красиво сидит по фигуре, просто мечта.

Ваше пожелание выпускникам?

— Желаю самореализоваться, найти себя в жизни. Очень страшно через 15-20 лет обнаружить себя в офисе и вдруг понять, что вы живёте чужую жизнь, потому что так и не нашли свою. Хочу сказать спасибо всем учителям. Не хочу особенно кого-то отмечать, но обычно любимый предмет ведет любимый учитель, и я не исключение. Нашему классу очень повезло с классным руководителем Натальей Галютиной. Она очень активно участвовала в нашей жизни, помогала нам, поздравляла с Днем рождения. Мы всегда чувствовали себя частью чего-то важного в нашем коллективе, никто не оставался в стороне, и это, безусловно, ее заслуга.

Чем занимаетесь в свободное время?

— Люблю смотреть сериалы, фильмы. Мне нравятся фильм «Зеленая миля», из отечественных «А зори здесь тихие», «Зеркало» Тарковского, «Жестокий романс». Сериалы: «Викинги», «Друзья», «Чернобыль» от HBO, «Острые козырьки». Из полезной деятельности люблю рисовать.

Вы планируете жить в Бердске?

— Бердск- хороший город для тех, кто не любит суету и у кого все уже есть: семья, взрослые дети, профессия. Меня устроит жить в Новосибирске, даже в Академгородке. Было бы здорово когда нибудь попробовать пожить в Санкт Петербурге.