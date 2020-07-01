О чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онколога

Речь о выпячивании (кармашке) в конце тонкого кишечника. Еда, двигаясь по кишечнику, может попадать в этот кармашек. Это препятствует перевариванию пищи и вызывает ее гниение.

Речь о выпячивании (кармашке) в конце тонкого кишечника

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, что боли при пальпации в районе пупка могут предупреждать об образовании так называемых дивертикул Меккеля.

Речь о выпячивании (кармашке) в конце тонкого кишечника. Еда, двигаясь по кишечнику, может попадать в этот кармашек. Это препятствует перевариванию пищи и вызывает ее гниение. В итоге ощущается характерная боль при надавливании на пупочную зону.

Иногда дивертикул провоцирует осложнения — кровотечение, кишечную непроходимость, прободение (разрыв дивертикула), ущемление, дивертикулит, напоминающий по симптомам аппендицит. И в некоторых случаях могут возникать новообразования.

— В таком случае предполагается только хирургическое лечение. Карман иссякают, кишечник ушивают. Измененный участок кишки с дивертикулом, даже если не было признаков воспаления, отправляют на гистологическое исследование, — предупредила врач.