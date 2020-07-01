01.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

О чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онколога

19:15 01.07.2020 Фото: Pexels
0

Речь о выпячивании (кармашке) в конце тонкого кишечника. Еда, двигаясь по кишечнику, может попадать в этот кармашек. Это препятствует перевариванию пищи и вызывает ее гниение.

О чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онколога
Речь о выпячивании (кармашке) в конце тонкого кишечника
Сюжет: Онкология
О чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онколога

О чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онкологаКак лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он самЕщё 271 новостей

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, что боли при пальпации в районе пупка могут предупреждать об образовании так называемых дивертикул Меккеля.

Речь о выпячивании (кармашке) в конце тонкого кишечника. Еда, двигаясь по кишечнику, может попадать в этот кармашек. Это препятствует перевариванию пищи и вызывает ее гниение. В итоге ощущается характерная боль при надавливании на пупочную зону.

Иногда дивертикул провоцирует осложнения — кровотечение, кишечную непроходимость, прободение (разрыв дивертикула), ущемление, дивертикулит, напоминающий по симптомам аппендицит. И в некоторых случаях могут возникать новообразования.

— В таком случае предполагается только хирургическое лечение. Карман иссякают, кишечник ушивают. Измененный участок кишки с дивертикулом, даже если не было признаков воспаления, отправляют на гистологическое исследование, — предупредила врач.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть такая проблема?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

О чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онколога
19:15 01-07-2020
О чем сигнализирует боль при надавливании на пупок, узнай от онколога
Как изменится обучение в школах с 1 сентября, рассказал врач
19:00 01-07-2020
Как изменится обучение в школах с 1 сентября, рассказал врач
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
18:45 01-07-2020
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
Отравились наркотиками: тела трех подростков лежали весь день на крыше дома в Люберцах
18:30 01-07-2020
Отравились наркотиками: тела трех подростков лежали весь день на крыше дома в Люберцах
БердскЯвка на 18.00: Проголосовали свыше 32 тыс. избирателей по поправкам в Конституцию в Бердске
18:28 01-07-2020
Явка на 18.00: Проголосовали свыше 32 тыс. избирателей по поправкам в Конституцию в Бердске
Оккупанты и сквоттеры: самовольно заселяются в дома россиян в Испании и других странах Европы
18:15 01-07-2020
Оккупанты и сквоттеры: самовольно заселяются в дома россиян в Испании и других странах Европы
БердскЧтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска
18:03 01-07-2020
Чтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска
Можно стать вампиром? Я боюсь света - это первый признак вампиризма?
18:00 01-07-2020
Можно стать вампиром? Я боюсь света - это первый признак вампиризма?
БердскМощный пожар полыхает в районе КНС в Речкуновке Бердска
17:52 01-07-2020
Мощный пожар полыхает в районе КНС в Речкуновке Бердска
БердскОб ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву "Курьер. Среда. Бердск" 4
17:49 01-07-2020
Об ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву