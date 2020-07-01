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«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст

22:37 01.07.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Медик рассказал о нехватке медикаментов для больных, больном медперсонале, отсутствии масок и перчаток в откровенном интервью. Сколько пациентов лечатся в отделении от коронавируса на самом деле? Узнайте правду. Это просто жесть.

Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать: Вся правда о лечении пациентов с COVID 19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст
Каждый день медики рискуют жизнью, чтобы спасти бердчан
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать: Вся правда о лечении пациентов с COVID 19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст

«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых устОтносятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ БердскаЕщё 1662 новостей

Откликнулись на призыв «Курьер. Среда. Бердск» медики из пульмонологического отделения ЦГБ Бердска с рассказом о том, сколько на самом деле пациентов с коронавирусом и не подтвержденным диагнозом лечатся сегодня в больнице Бердска. В сообщении остро чувствуется крик души и беспомощности. Мы переговорили с медсестрой пульмонологии сегодня, 1 июля. Впрочем, обо все по прядку.

Крик души

— Выплаты не положены ! Так сказали нам — персоналу пульмонологического отделения. Уже второй месяц как мы работаем с ковидом, работаем мягко сказано. Дежурим по несколько суток , не видя родных. Пациентов за сутки поступают около 10-15 человек , принимаем их в режиме нон-стоп. Рискуя своей жизнью каждый день выходим на смену. Персонал заболевает по паре человек в день, от того нехватка персонала как среднего, так и младшего.

Пациенты тяжелые, времени не хватает уделить всем внимания и оказать должную помощь . Часто работаем по одной медсестре на смене, нагрузка колоссальная и пациентов искренне жаль, что не можешь действительно помочь, потому что просто не успеваешь…

Мы два месяца не выходим с работы, подвергая опасности себя и своих родных, но выплат так и нет . Говорят, ждите… но сколько ?! А сегодня (30 июня — прим. ред.) сказали — вам не положено…

Коллеги-медики с других городов или отделений говорят — а мы уже давно получили! В то время как мы, работая в самом «пекле», дежуря по двое суток, в одной маске на 16 часов, ничего не получили. Ни перчаток, ни масок в достатке нет. По истечению 2 часов и маска и перчатки уже неэффективны, а работать ещё несколько часов.

Мы обессилены, мы не знаем в какую дверь стучать, чтобы нас услышали! Ни медикаментов, ни персонала, ни выплат. Ничего. Зато по новостям из СМИ нам отгружают коробки с химзащитой и лекарством! Но мы их не видим, они просто не доходят до отделений….

Хочется попросить прощения у пациентов и их родственников. Мы делаем все возможное для вас, но государство бездействует, вся помощь только на словах. С уважением, ваши медработники.

Анонимный разговор

Утром, 1 июля, редакция связалась с автором сообщения. По этическим соображениям и в соответствии с законом о СМИ, мы не называем имя нашего героя. Ольга (имя вымышленное — прим.ред.) в подробностях рассказала, как медики пульмонологии работают с ковидными пациентами.

— Вы написали под письмом «ваши медработники». От кого это обращение?

— Мы подписались под письмом всем отделением.

— Сколько человек сегодня работает в отделении — врачей, медсестер, санитаров?

— Два врача. Сегодня в день работают две медсестры — одна процедурная, одна постовая и одна санитарочка.

— Как вы меняетесь?

— Знаете, сейчас у нас такой график, что если кто-то не вышел, тебя выдергивают на смену. Конечно, у нас есть график дежурств на месяц, но сейчас, например, мы работаем по двое суток. Это обычный набор на день. Но пациентов сейчас много. Они все требуют внимания. Порой даже двоих медсестер не хватает. Вообще в отделении около 15 медсестер. Но две из них заболели — у них подтвержденный ковид. Но лечатся они дома, их попросили из отделения. Есть еще и дежурные медсестры, которые сменяются на ночь. Очень много медсестер сейчас в отпусках. Кто-то уезжает из города и до них не дозвониться. Но мы понимаем по-человечески, что все работают и отдыхать надо.

— Сколько сегодня человек лежит в отделении пульмонологии?

— На 4-м этаже отделения кладут пациентов с подтвержденным ковидом. На 2-м этаже лечатся люди, которые, так скажем, выздоравливают или не несут никакой опасности. У нас еще есть 3-й этаж, на котором существуют несколько палат. По идее, это отделение наркологии, но они нам отдали две палаты. Пациенты наркологии никак не контактируют с нашими пациентами. У них отдельный вход, а мы находимся за закрытой дверью от них. Там мы также работаем. Одна палата на 3-м этаже ковидных, а другая — здоровых. На 2-м этаже 35 человек лежат, а на 4-м около 30 человек. Но не могу точно сказать, сколько пациентов на 4-м этаже лежат с подтвержденным диагнозом. От нас, если честно, скрывают результаты тестов. Например, 29 мая мы впервые контактировали с ковидом, но нам об этом никто не сказал. Мы были как обычно — в маске и шапочке и без химзащиты. Узнали об этом, когда отработали смену и то, через несколько дней. Кого-то спускают на 2-й этаж, кого-о поднимают на 4-й этаж. Постоянно идет такая тасовка.

— Как передвигаются пациенты с ковидом и без него по отделению?

— Абсолютно свободно. У нас в принципе нет отдельных боксов и палат с кислородом.

— Вы бегаете между этажами? Кто работает на 4-м этаже — специальная команда медиков?

— Да. Мы ходим и на 2-й этаж и на 4-й. Разгон инфекции идет по всему отделению, потому что врачи наши работают на два этажа. При этом на 4-м этаже работают медсестры из инфекционного отделения. Они подписывали контракт. Хотя, медперсонал именно пульмонологического отделения начал первым контактировать с больными коронавирусом. Начальство говорит нам, что всего было трое зараженных коронавиурсом. Но не было 3 человек. В отделении лежали 54 человека. Из них 20 минимум были с подтвержденным диагнозом на конец мая и начало июня. После отделение начали расформировывать.

— Какая вообще существует у вас химзащита, как вы защищаете себя?

— Буквально недавно нам выдали несколько халатов. Но они многоразовые. По сути, мы должны после посещения 4 этажа раздеться и выкинуть их. Но нет. Наши санитарочки их стирают и мы одеваем их повторно.

— Как производится в принципе утилизация перчаток и масок, в которых вы работаете?

— Перчатки и маски — это отходы класса «Б». Для таких отходов предусмотрено отдельное ведро. Но халаты должны утилизироваться как особо опасные отходы — в другой бак. Врачи еще могут себе позволить менять халаты. А вот санитары и медсестры — нет. Одно время нам вообще не выдавали маски. Мы сами скидывались на них и покупали. Вот буквально дня два назад нам выдали упаковку масок в количестве 30 штук. Но их надо менять каждые два часа. Но по факту мы носим маски по 16 часов. У нас и пациенты должны в масках ходить. Но они приезжают к нам из дома в тапочках. Конечно, мы отдадим пациенту маску. Их так ведь не оставишь.

— Был ли у вашего медперсонала в начале работы с ковидными пациентами инструктаж?

— Нас просто поставили в известность, что в отделении появились такие пациенты. И теперь мы с ними работаем. А кто не хочет — попросим из отделения. А сейчас многие потеряли работу. Семью кормить надо.

— Вы писали о том, что персонал заболевает по паре человек в день. Только в пульмонологии?

— Вообще в целом в горбольнице. На 4-м этаже девочки заболели, на 2-м этаже уже 4 человека болеют. При этом лечатся дома.

— После работы в отделении вы идете домой или во временное жилье, чтобы не заражать семью?

— Мы просто идем к себе домой. Моя родственница уже заболела коронавирусом после очередной смены моей работы. Конечно, начальство говорит нам не выходить из дома после работы, даже в магазины. А где хотя бы доставка продуктов, как в Санкт-Петербурге и Москве? Что мы должны делать?

Всего в отделении 12 градусников. 30 человек лежит. Мы должны каждому измерить температуру, обработать градусник — это 30 минуту, высушить его — это 15 минут, а потом домеряем температуру остальным пациентам.

— Какой функционал у медсестры в пульмонологии?

— Если мы говорим про день, то процедурная медсестра осуществляет забор крови у пациентов по утрам на всех этажах. Потому что персонал на 4-м этаже не может физически справиться с наплывом больных. Хоть нам и говорили, что такого не будем, но мы ходим на 4-й этаж. Работаем с больными коронавирусом. Мы ставим уколы и капельницы. Как правило, на одного пациента ставим 2-3 укола. Капельниц тоже около 30 в день ставим. Плюсом идет экстренная терапия, если у пациента высокая температура, мы оказываем дополнительное лечение. Безусловно, измеряем температуру тела. Вообще два раз в день, но при необходимости измеряем температуру и каждые два часа. Если температура не стабильна, мы отдаем градусник пациенту и он сам ее себе измеряет, сообщая нам о результатах. Мы слышали, что отгрузили коробки с инфракрасными градусниками в больнице. Нам выдали только один — в приемник. Ну как это? Как же мы? Мы скидывались и покупали градусники такие, тогда работа идет быстрее. Всего в отделении 12 градусников. 30 человек лежит. Мы должны каждому измерить температуру, обработать градусник — это 30 минуту, высушить его — это 15 минут, а потом домеряем температуру остальным пациентам. Представляете, сколько уходит на это время и что можно было бы сделать за это время? А с инфракрасным градусником на измерение уходит 10 минут.

— Почему тогда вам отказывают в выплатах за работу с больными коронавирусом? Путин ведь велел.

— Нам говорят, что мы не работаем с ковидом. Мы помогаем 4-му этажу. Как это нет? Мы самые первые начали в Бердске работать с ковидом. «Вам не положено» и все. У нас совсем недавно было собрание, перечислили кучу нюансов с неба — почему. А когда персонал заявил, что будет писать во все инстанции, нам заявили — мы разберемся. По приказу №415 Путина некоторые сотрудники пульмонологии получили по 1500 рублей за суточный контакт. И то не все, а как-то избрано. В силу вступил новый приказ, котором говорится, что медики должны получать выплату без привязки ко времени контакта с зараженными коронавирусом. Врачи по 80 000 рублей, медсестры по 50 000 рублей, а санитары — по 25 000 рублей. Нам говорят ждать. При том, что всем отделениям выплатили, кроме нас.

— Как долго ждут теста на коронавирус пациенты пульмонологии?

— Тесты очень долго нужно ждать, потому что лаборатория может сделать за сутки только 300 тестов на город Бердск. Людей очень много заболевших, с каждым днем это число растет. Многие жалуются. Я понимаю людей — ты лежишь и не понимаешь, что с тобой. Это страшно.

— Сейчас все врачи здоровы? Больной медперсонал не работает?

— Сейчас все работают здоровыми. Больных из медперсонала нет в отделении.

— Действительно не хватает медикаментов в отделении? А что должно быть?

— Пациенты получают терапию утром и вечером. Но на прошлых выходных антибиотиков не было. Пациенты приходят, а лекарства нет. Люди, которые лежат уже месяц, они в отчаянии. Лечим пациентов не только антибиотиками, но и различными иммунными препаратами. Нам начали выдавать хороший препарат иммунный, но опять же его хватило на один день. Назначили всем, а выдали одну упаковку. Кому-то хватило лекарства, а кому то нет. Они же смотрят друг у друга, кому что не дали. Антибиотики у нас ставятся внутривенно-капельно и внутримышечно. Идет очень серьезная терапия антибиотиками.

А что известно официально

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» весь июнь обращались пациенты из пульмонологического отделения ЦГБ Бердска. Они делились своими историями болезни и страхами за свою жизнь. Откровенно о лечении рассказал герой, которые открыто заявил свое имя — Виктор Матвеев.

— В выходные не было света, что-то закоротило. Надо было им вывести в воскресенье своего электрика, как так,больные в темноте! Наша палата потухла, а медсестра приходит ставить капельницы, хотя на часах 23:30, а она капельницу. Потом пришла, и ставили капельницы под свет фонарика на телефоне. Не попала ни с первого раза, ни со второго. Как на войне — с лучиной.
Желание отсюда убежать скорее. Завтра врач подойдет — я уже просился пойти на КТ, дайте мне результаты, чтобы отсюда быстрей выписаться. Я лучше дома буду лечиться, чем вот эту заразу собирать, — заключает пациент бердской пульмонологии, — говорил бердчанин.

Также мы рассказывали о гибели медсестры Ирины Антюхиной из ЦГБ Искитима, которая с диагнозами астма и диабет работала сутками с ковидными пациентами. 25 июня ее не стало. Ее семья получит 3 млн рублей в счет компенсации, но разве деньги компенсируют жизнь матери и дочери?

А тем временем, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на вопросы «Курьер. Среда. Бердск». Выяснилось, что для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в ГБУЗ

НСО «Бердская центральная городская больница» (далее — «БЦГБ») предусмотрено 10 коек в отделении пульмонологии, также в зависимости от тяжести состояния, такие пациенты могут быть переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По состоянию на 23.06.2020 в ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализированы 3 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

В бердской больнице создана одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» и одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с симптомами респираторной инфекции.

Как ответил министр на вопрос редакции об обеспеченности средствами защиты для медперсонала ЦГБ, «медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В штате пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» 3 врача, 8 медицинских сестер и 4 санитара. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников пульмонологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» по состоянию на 23.06.2020 нет. Все отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» работают в штатном режиме.

Госпиталя для пациентов с коронавирусом в Бердске не предусмотрено. Пациенты наркологического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» находятся в наркологическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ». В хирургическом отделении ГБУЗ НСО «БЦГБ» организован инфекционный изолятор.

Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 осуществляются на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484.

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения COVID-19 осуществляются на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 в апреле выплаты на основании постановления №415 получил 51 сотрудник ГБУЗ НСО «БЦГБ», в мае — 83 человека.

Общая сумма выплат за апрель и май составила 698 372 рубля. На основании постановления №484 в апреле выплаты получили 9 сотрудников ГБУЗ НСО «БЦГЬ», в мае — 15. Общая сумма выплат — 943 750 рублей.

От редакции:

Сегодня, 1 июля, редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запросы на имя министра здравоохранения России Михаилу Мурашко, министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову и президенту России Владимиру Путину с вопросами о том, почему медики ЦГБ Бердска должны подвергать риску себя и свои семьи, а также почему пациенты пульмонологии страдают от качества их лечения в Бердске.

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От редакции

Жесть?

Здоровый образ жизни, 01 июля 2020 13:07
Бердская медицина - полная копия бердского же управления - некомпетентного, самоуверенного, набранного из случайных, незаинтересованных в хорошей работе, людей.
Глава администрации с работой не справляется совершенно.
Депутатский корпус занят распределением остатков земельных участков нужным людям.
Всевозможные общественные палаты, народные фронты, советы старейшин и прочие посетители президиума жизни - бессмысленная трата времени и кислорода.
Оценка деятельности - два балла!
Да, ребята, снимите свой постер в микрорайоне с изображением врачей. Раздражает своей глупостью.
Аноним, 01 июля 2020 13:22
Сейчас поправки примем и сразу отделение пульмонологии станет как больница в лучших Европейских государствах. А если серьезно то очень паршиво от того, что к людям относятся как скоту, а самое страшное, что к врачам и медсестрам относятся также. Они, бедные, даже бояться имя свое озвучить, потому что начнет действовать репрессивная машина. В нормальных странах все бы полетели в отставку от зав отделения и главврача до министра здравоохранения области, а врачи получили бы все что нужно. Курьер, держите в курсе истории, нужно довести до победного, до того, когда медперсонал получит все выплаты и никто не будет уволен.
Аноним, 01 июля 2020 13:29
Очень сочувствую медикам, что работают. Выдержки им и здоровья. Но еще больше сочувствую больным. А запрос еще нужно сделать и в прокуратуру - нехватку персонала еще можно объяснить (больничные, отпуска и т.) А вот обеспечение лекарствами и всем необходимым для помощи больным и в том числе защита для медиков- прямая обязанность наших руководителей. Это все можно расценивать как преступную халатность руководителей, отвечающих за заявки и снабжение. Ведь сейчас не март месяц, когда ничего не было известно как организовать лечение, что для этого нужно. Уже июль на дворе. Всем работающим медикам здоровья и хороших условий для работы, будьте внимательнее к нам, вашим пациентам!
Аноним, 01 июля 2020 13:33
сталкивалась семья с бердской пульмонологией. Рыба гниёт с головы! Когда стали лечиться в Нс-ке, то разница с Бердском была в лучшую сторону не просто огромной, она была бесконечной, а ведь всего-то 40 км по карте...
местный житель, 01 июля 2020 14:06
То что врачам очень не просто ,мы все это понимаем.
Анонимным информаторам,не доверяю...Что он хотел,как ему помочь...его же нет.А так просто страсти...Мне возразят что люди боятся потерять работу поэтому вынуждены прятаться..перестаньте,это отговорка .Если пошел в атаку,то надо вставать в полный рост.
Аноним, 01 июля 2020 17:11
Людям ещё семьи кормить, а такие провокаторы , как вы их просто так под монастырь на слабо подводят! Не удивлюсь если этот провокатор с самого верха руководства!
местный житель, 01 июля 2020 14:09
..и голосование за поправки в конституцию,конечно здесь не причем.Валите все в одну кучу,так проще не разобраться...
Lex Luthor, 01 июля 2020 14:29
Посебе разворовали Ваши выплаты и отписываются, что все чичётко выплачивается. Девочки держитесь. Надеюсь, что президент Вас услышит...
Lex Luthor, 01 июля 2020 15:10
Кто дизлайки ставит, видимо к этим воришка и относится...
Аноним, 01 июля 2020 15:58
Загнать главного врача в отделение и закрыть все двери ,чтобы не сбежала.Вина только главного врача и наказывать надо тюремным сроком
Аноним, 01 июля 2020 21:52
Справедливости ради скажу, что Дробинская пока в принципе ничего развалить. Мало времени прошло.
Краморова нужно винить и Стефановича.
Ната, 01 июля 2020 16:21
Как можно с чем-то бороться и надеяться на лучшее, когда кругом одна ложь и неправда?
Наша медицина-это не прыщ на заднем месте, это сердце
Аноним, 01 июля 2020 16:25
Тем не менее большинство ходят в магазинах либо без маски , либо она на подбородке
Сделаешь замечание, так убить готовы
Такое ощущение, что все себя считают бессмертными, пока в больницу не попали
Covid-19, 01 июля 2020 16:45
При чем тут маски вообще? Они толком не помогают в большинстве случаев.
Вы своими тухлыми масками только еще больше разносите всякую заразу.
Аноним, 01 июля 2020 18:00
Covid-19, маски снижают вероятность заражения, осбенно если их носит источник заражения. Ваше утверждение не соответствует действительности, иначе говоря, враньё.
Covid-19, 01 июля 2020 18:14
Как они могут снижать вероятность заражения, если весь основной воздух идет вокруг маски? Спросите у тех, кто носит очки - почему они у них запотевают с маской.
Я даже не против, носите, но кто из вас соблюдает правила их ношения? Я постоянно езжу в общественном транспорте и вижу все эти пожелтевшие и в грязных пятнах маски вирусоносителей. Так и охота сказать - отойди подальше. Кто из масочников меняет их каждые 2 часа?
Даже сама ВОЗ заявила об отсутствии доказательств пользы масок для здоровых людей.
Алена, 01 июля 2020 22:33
Covid-19, 01 июля 2020 18:14
"Даже сама ВОЗ заявила об отсутствии доказательств пользы масок для здоровых людей"- ключевое слово "для здоровых людей".
Раз уж вы сами не понимаете- объясню еще раз: вы не знаете являетесь вы здоровым или уже подцепили заразу.
Я нашу маску и меняю ее каждые два часа. И это очень просто. Нужно только не считать себя пупом Земли на права которого покушается мировое правительство.
А благодаря вашим выступлениям неуважаемый Covid-19 и трепу вам подобных люди не надевают маски, не моют нормально руки и разносят заразу по городу.
Мой знакомый тоже наслушался такой х.. И в результате лежит в тяжелом состоянии.
И вы, хоть и косвенно, в этом виноваты.
Covid-19, 01 июля 2020 23:00
Алена, еще раз повторяю, большинство людей не соблюдают рекомендации по смене маски каждые 2 часа. У них просто денег не хватит на это, тем более, что путинские власти не хотят компенсировать затраты на это. Сейчас вошли в моду всякие, типа многоразовые маски, с картинками, черные, фигурные и пр. Эти маски точно никто не меняет каждые 2 часа. Человек сам концентрирует в маске не только пресловутый ковид, но и массу других инфекций.

А мытье рук, к вашему сведению, зависит не только от эпидемии, но и личной культуры человека. Пришел с улицы - помой руки. Но и часто мыть их тоже нельзя, т.к. смывается естественный защитный барьер кожи. Тем и вредны антибактериальные моющие средства для рук.
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"Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове во время медиабрифинга организации.
«Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще, — сказала она. — У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко».
Ната, 01 июля 2020 16:30
Как можно с чем - то бороться и ждать улучшения, когда кругом одна ложь и неправда?
Ведь медицина, это не прыщ на заднем месте, это сердце города, это наш щит... Чувствую себя просто беспомощной перед болезнями, не дай бог заболеть и остаться в одиночестве с этим
Аноним, 01 июля 2020 18:18
Губернатор посетил наш город. Поправки в Конституцию приняли. Жизнь налаживается )))
Аноним, 01 июля 2020 18:30
тут все гораздо проще.Чтобы не платить за работу с Ковидниками,нужно показать,что у нас Ковидников не до сих пор,а их нет,потому что просто не назначают анализы
Аноним, 01 июля 2020 19:14
Стыд и позор главному врачу!
В больницах препаратов не хватает!
Аноним, 01 июля 2020 19:36
Позор главврачу!!! Гастарбайтеры назначенцы. Лишь бы свой зад прикрыть премий себе навыписывать и сидеть тихо молча пока пинка под зад не дадут, жаль обычных врачей кто за мизерные зарплаты делает эту тяжелую работу.
Аноним, 01 июля 2020 22:03
Просто Администрация, бухгалтерия, расчётная группа в больнице считают, что сотрудники хотят лёгкие деньги, и поэтому будут больше их получать, ВЕЛИКИХ Специалистов, на ком держится больница. Риск они не считают. Но если их такое мнение пусть сами идут и работаю с зараженными и несут вирус к себе домой и не говорят о лёгких деньгах, поэтому много кто уволился и заболел
Аноним, 01 июля 2020 19:59
НВР:
Жесть. Бесхозяйственность. Коррупция. Преступная халатность руководства ЦГБ Бердска.
Если до сих пор положенных денег не выплатили, значит, эти деньги где-то аккумулируются, кто-то их крутит, на кого-то они работают, или обман на самом высшем уровне творится в Москве.
На пунктах голосования имеются и маски, и перчатки, и авторучки, и температуру на входе меряют, - всё для того, чтоб граждане пришли и проголосовали за поправки в основополагающий жизненный документ. Зато в больницах для спасения жизни людей ничего нет, и раньше не было, а теперь стало ещё хуже.
Даже заболевших сотрудников медперсонала уже не лечат, и защитных средств от заразы для них нет!
Нам показывают новые госпитали, с оснащением, с одноразовыми средствами защиты. А кого в этих госпиталях на самом деле спасают? Или это вновь наглядная пропаганда? в то время, когда в реальности, в регионах, в обычных стационарах нет защитных средств, не хватает лекарств, медсёстры измотаны и обессилены!
Вчера мы ходили, голосовали. В пункте для голосования ни одного голосующего не встретили, ни входящего, ни выходящего, - непривычно как-то. А после этой статьи КСБ, о рассказе медсестры, ещё больше осадок остался...
аноним, 01 июля 2020 20:22
Ужас просто какой то! Хочется обратиться к медработникам, и пациентам не молчите, если вы все вместе начнёте об этом говорить, жаловаться возможно что то и сдвинется с мертвой точки. Обращайтесь в СМИ, а люди вас поддержат. Умалчивая такое безобразие, вы становитесь соучастником!
Аноним, 01 июля 2020 22:27
Пациенты болеют им не до поисков правды, а медики спасают пациентов, они детей своих не видят...это мы здоровое население должны кричать
Аноним, 01 июля 2020 20:43
В кардиологии дела обстоят не лучше
Аноним, 01 июля 2020 20:55
Плевать они хотели на ваши обращения.
Аноним, 01 июля 2020 21:08
Курьер-среда, спасибо, что поднимаете эти темы!
Аноним, 01 июля 2020 21:09
Что-то я не поняла - глав врач же вроде говорила, что в Бердске нет ковидного отделения!!! Это вранье что-ли?
Аноним, 01 июля 2020 21:52
Изолятор есть для ковидных, просто по другому называется, а ковидного отделения нет. Это смотря как назвать, так что не врет она, просто ОЧЕНЬ МНОГО НЕ ДО ГОВАРИВАЕТ. А это разные вещи...
Аноним, 01 июля 2020 21:19
Кому выплатили по 484 приказу? Что врут? Сказали типа по рапортам оплатят, а это значит где то 1 000 руб за месяц! За риск, за безнадегу с медикаментами и СИЗами, морально тяжело. А. Идти домой и знать что ты с подтверждеными COVID19 контактировать ещё с мая, я всех пациентов по фамильно помню, и не все они есть в официальной статистике! А дома дети, в возрасте родители, да и сам не застрахован от заражения! А в ответ на вопрос о выплатах, говорят не положено или пишите рапорт, а затем они теряются и ответ вы ничего не подавали, и вам ни чего не положено. А препараты которые в рекомендациях Минздрава для лечения не выдают, а в ответ на запрос с аптеки ответ денег нет, и вообще препараты остались все на месяц, а может и 2 но не больше, денег нет закупать. Как тяжело в такой ситуации работать, но у всех ипотеки, кредиты, оплаты а выбора нет. Поэтому ни кто не верит в высказывания об выплатах и будущих обещаниях. Не понятно куда смотрит роспотребнадзора, где проверки без предупреждения отделений, чтобы реально увидеть всю ситуацию с выполнения и приказов Минздрава, с точными описаниями изоляторов в них, и настоящей ситуации. Плакать хочется от этого. А бунт скоро будет, так как любой может заболеть, и чем мы сами будем лечится? Ни чем!!! Если наша иммунная система справится выличимся, а нет так детальный исход ожидается. Где в нашей правдиво статистики смерти от ковида в этом месяце, опять замалчивают, и будут молчать. У нас ВЕЛИКАЯ МЕДИЦИНА ЛУЧШЕ ЧЕМ НА ЗАПАДЕ, У НАС ВСЕ ВЫЖИВАЮТ
Аноним, 01 июля 2020 21:23
НВР:
То ли ещё будет. Если сейчас уже обманывают.
Аноним, 01 июля 2020 22:27
Курьеровцам респект.
Надо распространить эту статью на другие интернет-ресурсы.
Почему прокуратура молчит, ведь нарушается право.
Дзен, 01 июля 2020 22:48
Комментаторы будто-бы приговор прочли обвинительный, а не статью с анонимным комментарием неустановленных работников медучреждения, походя заклеймив все и всех подряд. Обычная бердская стыдоба, короче.
аноним, 01 июля 2020 22:53
Удивительно, что поднята эта тема. Всё, что пишут-всё правда. Про лекарства, про средства защиты, про "выплаты" и "статистику". На работу идешь как ликвидатор в 86году,боишся и ждешь чего то. Дома прислушиваешся к каждому чиху родных, опасаешся любой соплинки. А тем временем беспечные горожане продолжают гулять по магазинам с масками на подбородках. Берегите себя.

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