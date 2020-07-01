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Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 5 июля 2020 на Грозовую Луну ? Когда закрывается коридор затмений

22:12 01.07.2020 Фото: pixabay
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Стоит отметить, что больше всех ощутят затмение люди, у которых есть нарушения в работе центральной нервной системе и сердечно-сосудистой.

Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 5 июля 2020 на Грозовую Луну ? Когда закрывается коридор затмений
В июле полная Луна будет не совсем обычной, и получила название Грозовой или Сенной. Именно в этот день завершается коридор затмений

Чего ожидать от Полнолуния в июле 2020 года и что необходимо сделать
В июле полная Луна будет не совсем обычной, и получила название Грозовой или Сенной. Именно в этот день завершается коридор затмений. Этот период не самый простой, так как есть дела, который стоит выполнять, а есть такие, которые делать точно уж не стоит.

Когда состоится полнолуние в июле 2020 года и его особенность

В июле 2020 года Полнолуние будет проходить 5 июля 2020 года в 7:44 утра по Москве. Во второй летний месяц полная Луна будет особенной, ведь именно в этот день состоится полутеневое затмение Луны. Максимальная фаза этого события будет достигнута в 7:30 утра по Москве.

Без специального оборудования в широтах России не удастся увидеть это событие, но на людей оно будет оказывать достаточно сильное влияние.

Стоит отметить, что больше всех ощутят затмение люди, у которых есть нарушения в работе центральной нервной системе и сердечно-сосудистой. Внимательно отнестись к своему самочувствию стоит людям, у которых повышено артериальное давление и тревожность.

Что стоит сделать в Полнолуние в июле 2020 года

В полную Луну полезно заниматься творческими делами, а также благоприятное время для того, чтобы устроить романтическое свидание или встречу с близкими друзьями.

5 июля можно смело заниматься бытовыми вопросами и убрать в доме, так как энергетика ночного светила будет этому способствовать. Полезно заглянуть в свой гардероб и распрощаться с вещами, которые уже не нужны.

Выбрасывание ненужных вещей в период полнолуния можно считать каким-то ритуалом, так как если человек избавляется от ненужного, то в его жизнь приходит то-то новое и полезное.

В Полнолуние и теневое лунное затмение стоит сделать такие дела:

стоит уделить время медитации, и если нет такого навыка, то можно просто посидеть в тишине и насладиться ею, и это можно сделать на природе;
можно смело составлять планы на будущее и понять, чего хочется добиться, а также необходимо понять, что может помочь в их достижении;
стоит проявить максимальную силу и мудрость, чтобы не вступить в конфликтную ситуацию;
к родным и любимым людям стоит проявить терпение и снисхождение;
провести этот период стоит в кругу родных и близких, и установить доброжелательную обстановку.

Чего не стоит делать в Полнолуние

Существуют также дела, которые не стоит совершать в Полнолуние, так как от них может быть негативные последствия:

не стоит планировать встречи с людьми, встречи с которыми оставляют неприятный осадок;

не стоит вступать в конфликтные ситуации или быть их инициатором;
не стоит смотреть фильмы ужасов, а также вникать в плохие новости;
не стоит совершать оперативные вмешательства или серьезные косметологические процедуры;
не стоит идти на риск, который может стоить жизни или жизни родных людей;
такие косметологические процедуры, как стрижка волос, маникюр или педикюр лучше не проводить;
не стоит употреблять алкогольные напитки, много курить или есть нездоровую пищу;
дела, которые очень важны, также лучше отложить на более спокойный период;
все заготовки, сделанные в этот период, могут быстро испортиться.

Благодаря рекомендациям специалистов можно не допустить, чтобы в Полнолуние, которое будет проходить в июле 2020 года вместе с полутеневым ленным затмением, произошло что-то неприятное.

Источник: http://rsute.ru

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