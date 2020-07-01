100-летняя пациентка выздоровела от COVID-19 в Ростовской области

В госпиталь женщина поступила в состоянии средней тяжести с подтвержденным коронавирусом и его осложнением — внебольничной пневмонией.

Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19

Врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю жительницу Волгодонска Ростовской области, женщина выписана домой, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Голубев.

«Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19. Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, выписана домой после успешного лечения», — написал он.

По информации Голубева, в госпиталь женщина поступила в состоянии средней тяжести с подтвержденным коронавирусом и его осложнением — внебольничной пневмонией.

«Две недели получала лечение, сейчас самочувствие волгодончанки удовлетворительное», — добавил губернатор.

По данным на 30 июня, в Ростовской области 9611 заболевших коронавирусом. Из них 5744 человека выздоровели, 125 умерли. В стационарах находятся 711 пациентов, в том числе 39 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.