Путин проголосовал по поправкам в Конституцию России 1 июля

Президент прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах.

Владимир Путин прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы

Президент России Владимир Путин в среду принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Согласно трансляции с избирательного участка, глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах.

Ранее, в преддверии основного дня голосования по вопросу о внесении поправок в конституцию, президент РФ выступил с обращением к россиянам. Он призвал проголосовать каждого и отметил, что поправки будут приняты, только если их поддержат граждане. По словам Путина, предлагаемые изменения позволят закрепить в основном законе главные ценности российского народа.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.