Поднял цены на билеты зоопарк Новосибирска с 1 июля. Сибиряки взбешены

С 1 июля билет на одно посещение будет стоить 400 рублей, абонемент на 1 месяц – 1500 рублей. Цены на льготные билеты и абонементы остаются прежними.

С 1 июля билет на одно посещение будет стоить 400 рублей

Стоимость входа в Новосибирский зоопарк изменится в большую сторону. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

С 1 июля билет на одно посещение будет стоить 400 рублей, абонемент на 1 месяц – 1500 рублей. Цены на льготные билеты и абонементы остаются прежними.

Прежние цены на взрослые билеты (300 рублей на однократное посещение, 1000 рублей за абонемент на 1 месяц) были установлены в апреле 2017 года.

Впрочем, подписчики страницы Новосибирского зоопарка в соцсети оказались недовольны увеличением тарифа.

— Теперь только по ТВ в мире животных, –пишут комментаторы пол новостью в соцсети.

Напомним, 27 июня правительство Новосибирской области выделило зоопарку почти 50 миллионов рублей на содержание животных и новые вольеры.