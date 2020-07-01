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Поднял цены на билеты зоопарк Новосибирска с 1 июля. Сибиряки взбешены

17:45 01.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С 1 июля билет на одно посещение будет стоить 400 рублей, абонемент на 1 месяц – 1500 рублей. Цены на льготные билеты и абонементы остаются прежними.

Поднял цены на билеты зоопарк Новосибирска с 1 июля. Сибиряки взбешены
С 1 июля билет на одно посещение будет стоить 400 рублей

Стоимость входа в Новосибирский зоопарк изменится в большую сторону. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

С 1 июля билет на одно посещение будет стоить 400 рублей, абонемент на 1 месяц – 1500 рублей. Цены на льготные билеты и абонементы остаются прежними.

Прежние цены на взрослые билеты (300 рублей на однократное посещение, 1000 рублей за абонемент на 1 месяц) были установлены в апреле 2017 года.

Впрочем, подписчики страницы Новосибирского зоопарка в соцсети оказались недовольны увеличением тарифа.

— Теперь только по ТВ в мире животных, –пишут комментаторы пол новостью в соцсети.

Напомним, 27 июня правительство Новосибирской области выделило зоопарку почти 50 миллионов рублей на содержание животных и новые вольеры.

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От редакции

Вы давно были в зоопарке?

Аноним, 01 июля 2020 18:08
Жадность плохое чувство. Не хотите с оборота работать, будете нюхать зуйд-вест. Не увидят меня и мой кошелек, нынчче, колобусы и гамадриллы. Как теперь жить?
Аноним, 01 июля 2020 18:12
Оборзели!!! Что сказать...

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