Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска

Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

— Я буду говорить от лица всех сотрудников и всех заболевших сотрудников, которые находятся дома. Одна наша сотрудница заболела 25 мая. Легла в отделение 1 июня, 4 июня, когда у нее подтвердился ковид, ее просто заставили написать отказную от лечения в больнице. Температура 39,6, ее выгнали домой, человек отработал 30 лет в отделении, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» медсестра пульмонологии Лариса (имя изменено).

Лариса одна из заболевших сотрудников пульмонологии. Ей поставили диагноз «двухсторонняя пневмония». Результаты теста на коронавирус пока не пришли. Все заболевшие лечились и лечатся дома. На то, что есть страховая выплата, им было сказано, что они заразились на улице, но только не в отделении, утверждает медсестра.

У медсестры пульмонологии болезнь началась с высокой температуры, боли в груди, дышать было тяжело. Она пришла на работу, прокапалась, доработала до конца рабочего дня и поехала на КТ. Результаты показали пневмонию. Лариса надеялась, что ее положат в отделение — хоть как-то защитит своего ребенка от инфекции. Но ее отправили домой. Она пьет лекарства, ставит себе внутримышечные уколы.

-Мы находились в отделении круглосуточно. И субботу, и воскресенье, хотя у меня пятидневка. Никому ничего нельзя доказать. Относятся, как к скоту. Какие мы можем оказать услуги пациентам, обслужить его нормально, если медсестра работает сутки, а то и двое. Все устали. Сейчас две медсестры уже переболели ковидом и вышли работать. Одна сотрудница переболела инфекцией на ногах. Три дня была температура 39. Кое-как добилась, чтобы ей сделали КТ. Когда взяли анализ на антитела, он показал, что она переболела коронавирусом. Другая медсестра тоже только по анализам узнала, что перенесла COVID-19. И тоже ходила с температурой на работу, потому что работать некому. Потом уже ушла на больничный. Они уже вышли работать. Еще одна сотрудница ушла с температурой, но у нее нет пневмонии. Еще неизвестно, есть ли у нее коронавирус.

Медсестра говорит, что не имеет претензий к поликлинике. День в день пришли, взяли мазки.

-В нашем отделении все скрывается. Не говорится правда, сколько лежит пациентов с «ковидом». Что первый контакт с инфицированной пациенткой у нас был 28 мая. Лежала девочка у нас. Она была «ковидная». Ничего никому не сказали. Все ходили просто в масках. Потому что нас уверяли, что у нас нет «ковида». Откуда мы заражаемся, если работаем сутками. Представьте, отработать двое суток, и еще где-то ходить. Да мы приходим и падаем. У всех дети дома. С нами разговаривают так, как будто мы отработанный материал. Никому мы там не нужны.

Лариса вместе с детьми сидят на карантине. Никуда не выходят. Продукты привозят коллеги и вешают на дверную ручку. Стучат. Через несколько минут она выходит и забирает «передачку». Родных у бердчанки нет.

По словам Ларисы, у них хороший медперсонал, они вытащили с того света вместе с бывшей заведующей Любовью Измайловой столько людей. Медсестра называет ее «золотым человеком». Но ей 71 год.

«Ковидные» анализы не клеятся в историю, они приходят на WhatsApp врача, она не говорит медперсоналу, кто с «ковидом», уверяет медсестра пульмонологии.

— Это все скрывается, чтобы не оплачивать деньги по 484. Мы никто их не получаем. Хотя работаем с «ковидом». Мы не знаем, что сделать, чтобы на нас обратили внимание. Не то что мы из-за денег, а из-за отношения. Нам говорят: не нравится, заявление на стол и иди отсюда. Хотя мы все со стажем. Мы все отработали много лет. Нас никто там не держит. Нас никто не слушает.

Всех сотрудников пульмонологии перевели на второй этаж. На четвертом, где они находились ранее, работает «ковидная» бригада. И эти сотрудники получают выплаты от Путина по 484 и 415 приказам, подчеркнула Лариса.

Как говорит Лариса, медперсонал направил жалобу на госуслуги на то, что не получают доплату. Пришел ответ, что оплата вся произведена по 484 и 415 приказам 3 июня. А сотрудники получили кто 1,5 тыс. рублей, кто 700 рублей, а кто-то и вовсе ничего за фактически отработанное время, акцентировала Лариса.

-Представьте, санитарочки возят «ковидных» пациентов. Поступают с высокой температурой, их кладут на 4 этаж. Потом младшая медсестра собирает пациентов с 4 и 2 этажей, садит всех в одну машину и везет на БЭМЗ на КТ. Одна буфетчица кормит все этажи. С этой тележкой едет на второй этаж к выздоравливающим. С этой тележкой поднимается на 4 этаж и кормит «ковидных». Говорят, что все хорошо, нет заболевших сотрудников. Как нет? Мы можем принести эти бумаги. Мы все боимся, но если будут разбирательства, то мы явно это все принесем.

Как пояснила Лариса, все сотрудники работают почти без выходных и бегают на 4 этаж к «ковидным» помогают, так как бригада не справляется. Из «чистого» отделения, как с читают в администрации, поднимаются на 4 этаж и капают «ковидных», там же и находятся. Врач ходит по двум отделениям.

-Но 4 этажу оплачивают за «ковидных», а нам не оплачивают, — отметила Лариса.

Как сообщила медсестра пульмонологии, их коллектив написал жалобу в прокуратуру, чтобы разобрались со всеми наболевшими вопросами.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, напомним, 26 июня ответил на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск», отправленный 22 июня.

— В штате пульмонологического отделения БЦГБ 3 врача, 8 медицинских сестер и 4 санитара, — рассказал на вопрос редакции Константин Хальзов. — Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников нет.

В пульмонологическом отделении БЦГБ, находящемся на улице Попова, 4 этажа, и сотрудники распределяются по ним, следовательно, на 4 этажа приходится 3 врача и 8 сменяющих друг друга медсестер, ведь у них также есть и ночное дежурство. Заведующая пульмонологическим отделением Наталья Блуке отказалась опровергать тот факт, что на данный момент в пульмонологии Бердска находится более 60 человек, и всех их обслуживают всего 3 врача.