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PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

18:45 01.07.2020 Фото: needpix
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В 2019 году прибыль PayPal по внутрироссийским операциям составила всего 4%.

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
Офис в Москве при этом будет сохранен

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ — с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке. Соответствующее письмо компания направила в ЦБ (есть в распоряжении ТАСС)

В письме компания сообщает о переходе на новую бизнес-модель в России с фокусом на трансграничные операции российских пользователей по отправке и получению платежей. «Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России», — указывается в письме.

Офис в Москве будет сохранен. Переход на новую бизнес-модель планируется в августе.

Компании в письме указывает, что по результатам оценки деятельности в России в течение последних пяти лет, она пришла к выводу, что основные конкурентные преимущества связаны с международными платежами: трансграничными переводами российских клиентов иностранным продавцам товаров и услуг, а также трансграничными переводами со стороны более чем 300 млн международных покупателей, использующих PayPal, в пользу российских продавцов товаров и услуг, в первую очередь, представителей малого и среднего бизнеса, экспортирующих товары и услуги заграницу.

«В 2019 году наша прибыль по внутрироссийским операциям составила всего 4%. Таким образом, мы планируем продолжить свое развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществ», — указано в письме регулятору.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

Источник: ТАСС

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