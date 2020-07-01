Отравились наркотиками: тела трех подростков лежали весь день на крыше дома в Люберцах

Полицейские нашли на крыше 3 шприца, пакет с веществом желтого цвета, столовую ложку, упаковку спиртовых салфеток, пластиковую бутылку объемом 0,5 литра.

Полицейские нашли на крыше 3 шприца

«МК» стали известны подробности обнаружения трупов трех подростков на крыше дома в подмосковных Люберцах во вторник вечером. Предварительно причиной их смерти стало отравление наркотиками.

Тела были найдены около 18.00 на крыше 23-этажного дома по Комсомольскому проспекту. Погибшие — 17-летний житель столицы Валерий Б., 16-летняя жительница Москвы Наталья Ч. и неизвестный юноша 15-20 лет. Предположительно тела пролежали на крыше весь день.

Полицейские нашли на крыше 3 шприца, пакет с веществом желтого цвета, столовую ложку, упаковку спиртовых салфеток, пластиковую бутылку объемом 0,5 литра.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти подростков.