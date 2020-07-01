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Как изменится обучение в школах с 1 сентября, рассказал врач

19:00 01.07.2020 Фото: Flickr
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В первом случае — пожилых людей с хроническими заболеваниями оградят от работы в классах. Во втором — назначат профилактический курс. В случае же заражения кого-то из преподавателей или учащихся школу могут закрыть на карантин.

Как изменится обучение в школах с 1 сентября, рассказал врач
В школах усилят меры эпидемиологической защиты с учетом ситуации с COVID-19

Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронавируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.

По его мнению, в первом случае пожилых людей с хроническими заболеваниями оградят от работы в классах. Во втором — назначат профилактический курс. В случае же заражения кого-то из преподавателей или учащихся школу могут закрыть на карантин.

«Люди с хроническими заболеваниями, наверняка, не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — приводит издание слова Костинова.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале учебного года в соответствии с традиционным графиком — 1 сентября. Также министр подчеркнул, что в школах усилят меры эпидемиологической защиты с учетом ситуации с COVID-19. Соответствующая работа уже ведется в российских регионах.

Источник: РИА Новости

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