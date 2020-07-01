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Чтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска

18:03 01.07.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Бердчанин прочитал все 200 поправок и остался ими доволен. Он считает, что времена меняются и Конституцию надо обязательно менять. Тогда как некоторые категорически против изменений, а другие и вовсе не пошли голосовать. Читайте опрос.

Чтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска
Игорь Эйсвальд внимательно изучил все поправки в Конституцию и поддержал их

Чтоб мальчики были мальчиками хотят жители Бердска, поэтому они пошли голосовать за поправки в Конституцию, но не все. Некоторые целенаправленно отказались отдать свой голос. «Курьер. Среда. Бердск» провел порос и узнал у горожан, как они проголосовали 1 июля.

Супруги Татариновы решили, что поправки по Конституции им подходят

Чтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска
Супруги Татариновы из Бердска прочли все поправки перед голосованием

— Мы прочитали все поправки вместе с внуком 18 лет, обсудили их и решили, что они нам подходят. Мы проголосовали ЗА, — рассказал Тамара Николаевна и Валерий Михайлович «Курьер. Среда. Бердск».

Мама и дочь Осиповы остались довольны организацией голосования, но не самими поправками

Чтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска
Мама и дочь Осиповы пришли голосовать по поправкам в Конституцию вместе

— Организовано очень хорошо, никакой толчеи, — отметила Валентина Степановна.

— Все меры безопасности соблюдены, может даже немного с перебором. Как мы проголосовали — за или против — это тайна голосования! В Конституции есть очень хорошие изменения, но есть и очень спорные моменты. С чем-то мы согласны, с чем-то мы в корне не согласны. И мы приняли свое решение, но говорить о нем не будем, — сказала Анна Николаевна 1 июля.

Игорь Эйсвальд прочитал все 200 поправок в Конституцию и остался ими доволен

— Я проголосовал ЗА, однозначно надо менять конституцию. Я прочитал все 200 поправок и они все хорошие. Я хочу чтобы нашего государство было суверенным. Чтобы семьи были нормальными семьями, мальчики были мальчиками, а девочки девочками, — отметил Игорь Эйсвальд «Курьер. Среда. Бердск».

Отметим, что в поправках в Конституции в ст. 72 прописана защита института брака, как союза мужчины и женщины.

Житель Бердска Александр вообще не голосовал, потому что не видит в этом смысла

— Я вообще никогда не голосовал, даже в Советское время. Не люблю эти мероприятия. Это пустая трата денег, это все бесполезно, это все равно решает все Москва, — сказал Александр 1 июля и отказался сделать фото.

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