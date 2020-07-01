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Названа причина смерти актера Виктора Проскурина

16:55 01.07.2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Он умер от той же болезни легких, что Георгий Данелия и Олег Ефремов — хроническая обструктивная болезнь легких — ХОБЛ.

Названа причина смерти актера Виктора Проскурина
Коронавируса у него не было
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Названа причина смерти актера Виктора Проскурина

Названа причина смерти актера Виктора ПроскуринаУмер актер Виктор ПроскуринЕщё 304 новостей

Супруга заслуженного артиста Ирина Хонда рассказала kp.ru, почему его не стало на 69-м году жизни.

30 июня в московской больнице на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин.

Об этом сообщила в Facebook его супруга Ирина Хонда. «Я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.

Поклонники Виктора Проскурина тут же откликнулись и вспомнили его замечательные работы в кино: мужчину мечты — офицера-пограничника Александра Блинова из «Выйти замуж за капитана», двоечника из школы рабочей молодежи Генку Ляпишева из «Большой перемены», предприимчивого купца Василия Вожеватова — «Жестокий романс», братьев-близнецов Шолто из телефильма «Сокровища Агры». И еще десятки других замечательных ролей, которые сыграл этот характерный, незабываемый, харизматичный актер. Как написали в своих откликах читатели «КП»: «Сейчас таких актёров, которых можно узнать только по одному голосу, практически не осталось. Навсегда останется в нашей памяти его добрая усатая улыбка с прищуром».

Мы позвонили его жене Ирине Хонде, чтобы выразить не только свои соболезнования, но и слова поддержки от всех читателей «Комсомольской правды». Так что же случилось с любимы актером, почему его смерть даже для близких стала неожиданной?

— У Вити была хроническая обструктивная болезнь легких — ХОБЛ (от этой же болезни умерли Георгий Данелия, Олег Ефремов, Игорь Кваша – Ред.) Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин – это курение.

— У Виктора Алексеевича была еще и онкология. Он не скрывал.

— У него действительно была онкология, но причина смерти не в этом. ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей.

— К тому же из-за коронавируса он оказался в группе риска — с больными-то легкими.

— Коронавируса у него не было. Но, когда его привезли в больницу сразу из приемного покоя, не дожидаюсь очереди, его отправили на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.). В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью. Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдет, потому что идет необратимый процесс.

— Я видела его последние интервью. Было заметно, как из бравого капитана-пограничника Блинова с годами он стал философом.

— Именно так. В последнее время он смотрел телевизор, выключив звук. Я всегда этому удивлялась. Он говорил: я хочу понять, как не надо играть. Мол у артиста N всего лишь 3-4 штампа, а у Иннокентия Смоктуновского было 367 штампов.

Витя почти физически страдал, когда один известный немецкий режиссер предложили ему сыграть роль 70-летнего Ромео в театре. Там по сюжету Ромео сошел с ума и попал в психушку. В сумасшедшем доме в видениях к нему приходит Джульетта. Витя возмущался: куда все катится, что с происходит людьми, с театром? Он часто бывал в шоке от проявлений «современного искусства». Мы с ним решили: мы не будем участвовать в «делах Дракона». Пусть мир сойдет с ума, а мы будем общаться с теми, кто останется.

— Виктор Проскурин был человеком со сложным характером…

— У нас с ним были стычки, в том числе на профессиональной почве. Ничего удивительного, когда жена — продюсер, агент и директор в одном лице. Не каждый мужчина может это переварить. Но он доверял моему вкусу, моему стилю, понимал, что я дипломат и у меня нет задачи с кем-то ссориться и размахивать шашкой.

— Он не страдал из-за своей невостребованности в последние годы?

— Он был востребован! Снимался постоянно. Очень много играл в сериалах. В «Ищейке», например. Бывало по 2-3 фильма в год и даже больше. Другой вопрос, куда это кино потом девалось? Пару лет назад он снялся в 5-6 фильмах за сезон.

— Когда-то у него были проблемы с алкоголем, и это вроде бы помешало развиваться его актерской карьере…

— Я устала отвечать на эти вопросы. Даже дала интервью на эту тему, рассказала, что у моего мужа с алкоголем все давно закончилось. Когда-то с этим были проблемы, но в бытовом плане. Работу и съемки он не срывал. Никаких резонансных, алкогольных историй у него не было. А все что было, происходило внутри семьи. Все его «зависимости» отражались на его здоровье, а не на его поведении и тем более работе.

Мне было очень хотелось, чтобы читатели «КП», которые любят актера Виктора Проскурина, помнили его и пересматривали его фильмы. Основная его претензия к нашей жизни была в том, что все торопятся, мельтешат, устроили из бытия цирк с бегом по вертикали. Он страдал от этой мелкоты, беготни по кругу.

Источник: Комсомольская правда

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