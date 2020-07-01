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Об ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву «Курьер. Среда. Бердск»

17:49 01.07.2020, Марина Волкова Фото: Кремлин.ру
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Мы составили письмо с 22-ю вопросами. Их можно прочесть в этом материале. Переболевшие коронавирусом, болеющие и медики города, вы можете задать свой вопрос в комментариях к тексту в течение суток. Запрос отправим 2 июля.

Об ужасах лечения пациентов с COVID 19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву Курьер. Среда. Бердск
Мы отправим вопросы Владимиру Путину завтра, 2 июля
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Об ужасах лечения пациентов с COVID 19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву Курьер. Среда. Бердск

Об ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву «Курьер. Среда. Бердск»Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ БердскаЕщё 1662 новостей

Сегодня, 1 июля, редакция «Курьер. Среда. Бердск» составила запросы в адрес президента России Владимира Путина, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашева и министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Все они связаны с медициной Бердска, а именно — с лечением пациентов с диагнозом коронавирус и работой медперсонала отделения пульмонологии ЦГБ Бердска.

Если у вас, болеющие или переболевшие коронавирусом, медики горбольницы Бердска, есть вопросы к Путину, Хальзову, Мурашеву, то оставляйте их в комментариях под этим материалом. Мы добавим их в запрос и уже завтра, 2 июля, направим до адресатов. Как показал опыт кемеровских врачей, бояться говорить из-за увольнения не стоит. Ведь Владимир Путин узнал о ситуации медиков в Кемерове только после их коллективного видеообращения и дал втык руководству, которое наконец-то выплатило врачам, медсестрам и санитарам положенные им выплаты за работу с ковидными больными.

«Тут только орешь «сестра, сестра!»: история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента

«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

Вопросы Владимиру Путину, Михаилу Мурашеву и Константину Хальзову:

1. Почему пациентам пульмонологического отделения ЦГБ Бердска не берут мазки на коронавирус?
2. Какой максимальный объем тестов на коронавирус в сутки может быть проведен в городе Бердске?
3. Почему на 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него предполагается лишь две дневные медсестры в пульмонологии ЦГБ Бердска?
4. Возможно ли создание ковидного госпиталя на базе ЦГБ Бердска? Если да, то почему его до сих пор нет.
5. Сколько пациентов с коронавирусом должно лежать в отделении пульмонологии, чтобы его признали ковидным госпиталем?

6. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено всеми необходимыми медикаментами для лечения пациентов?
7. Должны ли пациенты с коронавирусом или в ожидании диагноза контактировать друг с другом в одной палате или в коридорах отделения?
8. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска, где лечатся пациенты с коронавирусом, не оснащено боксами?
9. Почему в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска пациентам не выдают постельное белье? И некоторые спят на белье после предыдущих пациентов?
10. Сколько раз должно выдаваться свежее постельное белье таким пациентам? И должно ли выдаваться?
11. Сколько раз в день должны кварцеваться палаты и коридоры отделения пульмонологии ЦГБ Бердска?
12. Сколько штук перчаток, масок, костюмов химзащиты должно выдаваться на одного сотрудника отделения пульмонологии ЦГБ Бердска, которые работают с ковидными пациентами?
13. Почему руководство ЦГБ Бердска не признает работу с ковидными пациентами медперсонала пульмонологии ?
14. Почему медперсонал пульмонологического отделения БЦГБ не получает выплаты за работу с ковидными пациентами?
15. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено градусниками?
16. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено аппаратами ИВЛ?
17. Почему от медперсонала скрываются данные о зараженных коронавирусом в Бердске?
18. По каким критериям оценивается, что медицинский работник обязан получить выплаты от президента Владимира Путина?
19. Почему, по Вашему мнению, врачи и медсестры бояться говорить вслух о своих проблемах?
20. Почему врачи и медицинские сестры после контакта с ковидными больными идут домой к своим родным?
21. Почему главный врач Алла Дробинская скрывает реальную картину от министра здравоохранения правительства Новосибирской области, СМИ и общественности по ситуации с ковид в Бердске?
22. Почему жители Бердска не могут неделями дождаться, когда у них возьмут тест на COVID-19?

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От редакции

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Аноним, 01 июля 2020 17:58
Изменится ли в лучшую сторону что либо из заданных выше вопросов с завтрашнего дня, на что был сделан упор государственных пропагандистов ратующих за поправки в Конституцию?
Евгений, 01 июля 2020 18:15
Вопрос Путину спустится взад Хальзову, но на контроль возьмут.
Аноним, 01 июля 2020 18:44
Все эти вопросы должны касаться всех отделений бцгб.
Аноним, 01 июля 2020 18:49
И наше здравоохранение в курсе данной ситуации. Им просто всё равно. Заставить их работать в таких условиях и очень хотелось бы чтобы их полечили в этих отделениях.

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17:49 01-07-2020
Об ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву