Об ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву «Курьер. Среда. Бердск»

Мы отправим вопросы Владимиру Путину завтра, 2 июля

Сегодня, 1 июля, редакция «Курьер. Среда. Бердск» составила запросы в адрес президента России Владимира Путина, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашева и министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Все они связаны с медициной Бердска, а именно — с лечением пациентов с диагнозом коронавирус и работой медперсонала отделения пульмонологии ЦГБ Бердска.

Если у вас, болеющие или переболевшие коронавирусом, медики горбольницы Бердска, есть вопросы к Путину, Хальзову, Мурашеву, то оставляйте их в комментариях под этим материалом. Мы добавим их в запрос и уже завтра, 2 июля, направим до адресатов. Как показал опыт кемеровских врачей, бояться говорить из-за увольнения не стоит. Ведь Владимир Путин узнал о ситуации медиков в Кемерове только после их коллективного видеообращения и дал втык руководству, которое наконец-то выплатило врачам, медсестрам и санитарам положенные им выплаты за работу с ковидными больными.

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Вопросы Владимиру Путину, Михаилу Мурашеву и Константину Хальзову:

1. Почему пациентам пульмонологического отделения ЦГБ Бердска не берут мазки на коронавирус?

2. Какой максимальный объем тестов на коронавирус в сутки может быть проведен в городе Бердске?

3. Почему на 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него предполагается лишь две дневные медсестры в пульмонологии ЦГБ Бердска?

4. Возможно ли создание ковидного госпиталя на базе ЦГБ Бердска? Если да, то почему его до сих пор нет.

5. Сколько пациентов с коронавирусом должно лежать в отделении пульмонологии, чтобы его признали ковидным госпиталем?



6. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено всеми необходимыми медикаментами для лечения пациентов?7. Должны ли пациенты с коронавирусом или в ожидании диагноза контактировать друг с другом в одной палате или в коридорах отделения?8. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска, где лечатся пациенты с коронавирусом, не оснащено боксами?9. Почему в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска пациентам не выдают постельное белье? И некоторые спят на белье после предыдущих пациентов?10. Сколько раз должно выдаваться свежее постельное белье таким пациентам? И должно ли выдаваться?11. Сколько раз в день должны кварцеваться палаты и коридоры отделения пульмонологии ЦГБ Бердска?12. Сколько штук перчаток, масок, костюмов химзащиты должно выдаваться на одного сотрудника отделения пульмонологии ЦГБ Бердска, которые работают с ковидными пациентами?13. Почему руководство ЦГБ Бердска не признает работу с ковидными пациентами медперсонала пульмонологии ?14. Почему медперсонал пульмонологического отделения БЦГБ не получает выплаты за работу с ковидными пациентами?15. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено градусниками?16. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено аппаратами ИВЛ?17. Почему от медперсонала скрываются данные о зараженных коронавирусом в Бердске?18. По каким критериям оценивается, что медицинский работник обязан получить выплаты от президента Владимира Путина?19. Почему, по Вашему мнению, врачи и медсестры бояться говорить вслух о своих проблемах?20. Почему врачи и медицинские сестры после контакта с ковидными больными идут домой к своим родным?21. Почему главный врач Алла Дробинская скрывает реальную картину от министра здравоохранения правительства Новосибирской области, СМИ и общественности по ситуации с ковид в Бердске?22. Почему жители Бердска не могут неделями дождаться, когда у них возьмут тест на COVID-19?