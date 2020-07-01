Мощный пожар полыхает в районе КНС в Речкуновке Бердска

17:52 01.07.2020, Алена Романцова Алена Романцова Фото: pexels.com 0

Заместитель начальника пожарной охраны Бердска Тихон Фроловский подтвердил выезд на возгорание, но пока не смог уточнить, что конкретно горит.

Пожар разгорелся в Речкуновке Бердска 1 июля О серьезном пожаре в Речкуновке Бердска напротив канализационной насосной станции сообщили читатели 1 июля «Курьер. Среда. Бердск». Заместитель начальника пожарной охраны Бердска Тихон Фроловский подтвердил выезд на возгорание, но пока не смог уточнить, что конкретно горит. В Единой диспетчерской службе отказались от официальных комментариев, но предварительно сообщили, что горит трава.

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