О серьезном пожаре в Речкуновке Бердска напротив канализационной насосной станции сообщили читатели 1 июля «Курьер. Среда. Бердск». Заместитель начальника пожарной охраны Бердска Тихон Фроловский подтвердил выезд на возгорание, но пока не смог уточнить, что конкретно горит. В Единой диспетчерской службе отказались от официальных комментариев, но предварительно сообщили, что горит трава.
Мощный пожар полыхает в районе КНС в Речкуновке Бердска
17:52 01.07.2020,
Заместитель начальника пожарной охраны Бердска Тихон Фроловский подтвердил выезд на возгорание, но пока не смог уточнить, что конкретно горит.
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От редакции
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БердскМощный пожар полыхает в районе КНС в Речкуновке Бердска
17:52 01-07-2020