Не пролез в рамку: Проголосовал за инвалида-колясочника по поправкам в Конституцию его брат на улице 1 июля в Бердске. Смотрите видео

В избиркоме пояснили, что такое вполне законно. Коляска не смогла пройти в узкую рамку металлоискателя на входе в избирательный участок в школе №13, а голосующий не мог держать ручку.

К избирателю на коляске вышли члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели

С неожиданной ситуацией столкнулись 1 июля в ходе голосования по поправкам в Конституцию члены участковой избирательной комиссии, расположенной в школе №13 Бердска. Во второй половине дня на участок привезли инвалида на коляске. По пандусу они заехали в двери. Но дальше путь оказался невозможен из-за узкой рамки металлоискателя, установленной в школьном коридоре.

— Тогда ему предложили заполнить бюллетень на улице и выкатили из школы, — рассказала Ольга Назарова, ставшая очевидцем. — К нему вышли члены избиркома с журналом адресов, а также наблюдатель.

По словам Ольги, мужчина, кативший инвалидную коляску, спросил, может ли он расписаться за брата, поскольку тот в силу заболевания не может держать ручку. Избиратель с ограниченными возможностями дал согласие.

— При этом данные брата, который расписывался за другого, тоже внесли в журнал. После этого вынесли бюллетень и поставили «галочку». Увидев, что снимаю видео, меня попросили пройти на участок и запечатлеть, что бюллетень действительно бросили в урну, — поделилась Ольга.

Ей пояснили, что все произошедшее вполне законно: если человек сам заявляет, что за него распишется кто-то другой, то нарушения в этом нет. А голосование на улице практиковали во время нынешнего плебисцита по всей России, в том числе и в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», свыше 4000 бердчан высказали свое мнение по поправкам в Конституцию во дворе своего дома.

Законность подобного способа голосования подтвердила председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина.

— Законом предусмотрено, что избиратель, который сам не может проголосовать, имеет право воспользоваться помощью другого лица. Тот может и расписаться за получение бюллетеня, и галочку поставить, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» глава бердской ТИК.

Автор видео Ольга Назарова

