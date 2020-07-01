Явка на 18.00: Проголосовали свыше 32 тыс. избирателей по поправкам в Конституцию в Бердске

За 2 часа до закрытия избирательных участков свое отношение к изменениям основного закона страны высказали 38% бердчан, имеющих право голоса. Статистика включает данные по голосованию с 25 июня.

В 20.00 после закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов

По данным территориальной избирательной комиссии Бердска, на 18.00 сегодня, 1 июля, в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 32 086 человек.

— Это составило 38% от общего числа избирателей. Считаем общее число проголосовавших, начиная с 25 июня, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в местной ТИК.

Таким образом, за три часа на бердские избирательные участки пришло 2436 избирателей. Явка с 15.00 выросла на 3%.

До окончания голосования по поправкам в Конституцию остается два часа. Избирательные участки в Бердске закроются в 20.00. После это начнется подсчет голосов. Глава бердского избиркома Наталья Фокина выражала надежду, что воспользуются правом голоса не менее половины избирателей. Но, судя по статистике, вряд ли число проголосовавших превысит 40%.

Впрочем, явка при голосовании по поправкам в Конституцию не имеет значения. Изменения будут считаться принятыми, если за них проголосует 50% плюс 1 из пришедших на избирательные участки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе зарегистрировано около 83 тыс. избирателей.

На 15.00 явка избирателей в целом по Новосибирской области составила 41,84%. Проголосовал 905 381 человек с учетом выразивших свое мнение по поправкам в Конституцию через бюллетень с 25 по 30 июня.