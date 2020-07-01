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Эти женщины всегда в дурном настроении. Их всего 3 знака Зодиака. Именно им все всегда не нравится

22:08 01.07.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Кроме того, эти зодиакальные представительницы не берут во внимания чувства близких людей. Им совершенно невдомек, что их супруг может также переживать или расстраиваться.

Эти женщины всегда в дурном настроении. Их всего 3 знака Зодиака. Именно им все всегда не нравится
Чаще всего перепадам настроения подвержены женщины. Однако и среди них есть те, кто недоволен жизнью практически постоянно

Люди бывают не в настроении по разным причинам. К примеру, из-за плохой погоды, неудачной покупки, проблем на работе или непрофессионального обслуживания. Чаще всего перепадам настроения подвержены женщины. Однако и среди них есть те, кто недоволен жизнью практически постоянно.

Астрологи выделили три знака Зодиака, представительницы которых чаще остальных пребывает в дурном расположении духа.

Овен

У женщин-Овнов постоянно завышенные требования к окружающим. Друзья должны быть всегда под рукой в нужный момент, избранник хорошо зарабатывать, а руководство – платить оценивать по достоинству. Когда ожидаемое не случается – Овны начинают капризничать и истерить. А чтобы выпустить пар, втягивают в скандал других людей.

Мужчине, ухаживающему за представительницами этого знака, придется не сладко. Поскольку угодить этим дамам довольно сложно. А это значит, что он всегда будет ошибаться. Будь-то выбор цветов, ресторана или сметаны в магазине.

Женщины-Овны всегда хотят большего, и в вечной погоне за этим большим теряют вкус жизни и перестают быть счастливыми.

Дева
Занудство – постоянный спутник женщин-Дев. Они достаточно консервативны и боятся любых жизненных перемен. Девы не хотят решать вопросы самостоятельно или идти на риск. К тому же, они всегда имеют свою точку зрения, которая часто не совпадает с общепринятым. И если ее позицию не будут воспринимать всерьез, она может изрядно разозлиться.

Нередко женщины-Девы проявляют властность. Из-за этого складывается впечатление, что они постоянно чем-то недовольным или настроены враждебно.

Однако считать их плохими будет точно неправильным. Если Девы с кем-то в отношениях, то они будут полностью отдавать себя партнеру. Нередко даже в ущерб собственным интересам.

Скорпион

Женщины-Скорпионы склонны идеализировать окружающий мир. В результате это часто приводит их к разочарованиям. Они способны реагировать бурей негативных эмоций на любую ситуацию, которая не вписывается в ее идеальные рамки.

Кроме того, эти зодиакальные представительницы не берут во внимания чувства близких людей. Им совершенно невдомек, что их супруг может также переживать или расстраиваться. Для них этот момент всегда вторичен. Поэтому может сложиться впечатление, что построить крепкие отношения со Скорпионом практически нереально. Иногда они понимают, что где-то переборщили, однако никогда не попросят прощения. При этом друзьям и знакомым женщины данного знака будут видеться милыми и заботливыми.

Источник: thequestion.by

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