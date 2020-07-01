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Пьяный на Toyota Caldina протаранил такси и уехал с места происшествия в Бердске

22:45 01.07.2020
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ДТП, произошедшее вечером 1 июля, обошлось без пострадавших. В салоне «Яндекс.Такси» находилась в качестве пассажира женщина с малолетним ребёнком.

— Здесь ему нельзя было обгонять – слишком узко для проезда двух автомобилей, — рассказывает Равшанбек, водитель Hyundai Solaris от «Яндекс.Такси».

Тем не менее, по его словам, это не смутило его визави. Водитель Toyota Caldina попытался протиснуться в узкий проём между заграждением и машиной Равшанбека. Но, увы, расчёт его не удался.

— Ударил машину, не остановился и убежал.

Водитель двухгодовалого «корейца» успел сделать пару фото беглеца и теперь очень надеется на сотрудников ГИБДД, на то, что они злодея оперативно «вычислят» по госномеру (а867 ММ, 14 регион) и лишат его прав. Соответственно, как считает Равшанбек, если водитель вернётся до приезда гаишников, можно будет с ним обсудить вопрос о компенсации причинённого ущерба по полису ОСАГО.

Однако на последнее таксист мало надеется, так как, по его словам, лихач покинул место происшествия именно из-за того, что был пьян.

Что касается пассажирки с ребёнком, находившихся на заднем сидении такси, то они, к счастью, не пострадали от удара Toyota Caldina именно в заднюю часть таксомотора.

По словам Равшанбека, оба были в полном здравии, только «очень напуганы» после произошедшего и уехали с места происшествия на попутке. Записать телефон попутчицы, как непосредственной очевидицы инцидента, Равшанбек не успел, пока фотографировал убегающий от него авто злоумышленника.

Источник: svidetel24.info

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