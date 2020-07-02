Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?

Грядущий парад планет астрологи считают предвестником больших бед и даже причиной конца света.
Что же называют парадом планет. В астрономии принято считать, что это явление, при котором планеты в Солнечной системе выстраиваются по одну сторону от Светила фактически в одну линию с условно небольшой дистанцией между ними.
Это удивительное явление позволяет астрономам лучше наблюдать за далекими мирами, благодаря их такому расположению.
Астрономы выделяют несколько типов парадов планет. В Середине января текущего года можно было наблюдать малый парад, когда 4 планеты оказались по одну сторону Солнца. Астрологи считают, что именно это явление могло спровоцировать такое масштабное распространение коронавируса по Земле.
А 4 июля 2020 года ожидается полный или большой парад планет, при котором все 6 планет выстроятся в одну линию.
Астрологи полагают, что это может быть предвестником еще больших потрясений, чем коронавирус. Возможно появление новых неизвестных вирусов, которые просто уничтожат нашу планету.
А вот астрономы скептически относятся к подобным заявлениям астрологов и предлагают просто насладиться эти прекрасным явлением.
Bремя выступит арбитром в этом вопросе и покажет, кто был прав.
Источник: nbnews.com