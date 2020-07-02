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Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?

22:00 02.07.2020 Фото: pxhere.com
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Астрологи полагают, что это может быть предвестником еще больших потрясений, чем коронавирус. Возможно появление новых неизвестных вирусов, которые просто уничтожат нашу планету.

Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?
Астрономы выделяют несколько типов парадов планет

Грядущий парад планет астрологи считают предвестником больших бед и даже причиной конца света.

Что же называют парадом планет. В астрономии принято считать, что это явление, при котором планеты в Солнечной системе выстраиваются по одну сторону от Светила фактически в одну линию с условно небольшой дистанцией между ними.

Это удивительное явление позволяет астрономам лучше наблюдать за далекими мирами, благодаря их такому расположению.

Астрономы выделяют несколько типов парадов планет. В Середине января текущего года можно было наблюдать малый парад, когда 4 планеты оказались по одну сторону Солнца. Астрологи считают, что именно это явление могло спровоцировать такое масштабное распространение коронавируса по Земле.

А 4 июля 2020 года ожидается полный или большой парад планет, при котором все 6 планет выстроятся в одну линию.

Астрологи полагают, что это может быть предвестником еще больших потрясений, чем коронавирус. Возможно появление новых неизвестных вирусов, которые просто уничтожат нашу планету.

А вот астрономы скептически относятся к подобным заявлениям астрологов и предлагают просто насладиться эти прекрасным явлением.

Bремя выступит арбитром в этом вопросе и покажет, кто был прав.

Источник: nbnews.com

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От редакции

Всем конец 4 июля?

Ася, 14 июня 2020 21:22
Полагаю,что да.Сразу несколько парадов планет в один год,столько затмений и такое начало года..Явно не с проста
DAN, 25 июня 2020 15:09
Безосновательно сенсационный контент...
Аноним, 25 июня 2020 15:57
Если за поправки проголосуем - спасемся!
Юрий, 02 июля 2020 23:15
Надо быть полноценным идиотом,чтобы верить в бред каких-то астрологов. Просто нужно самим беречь свою планету

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