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Полный парад планет 4 июля 2020 года: Насколько опасен и стоит ли ждать апокалипсиса?

21:48 02.07.2020 Фото: pxhere.com
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В начале января мы с вами уже пережили малый «строй» планет. По мнению астрологов, именно его мы должны «благодарить» за коронавирусную пандемию, которая с невероятной скоростью распространяется по миру и никак не хочет отступать. 

Полный парад планет 4 июля 2020 года: Насколько опасен и стоит ли ждать апокалипсиса?
До парада планеты, которое состоится в четвертый день июля текущего года, осталось меньше месяца

Не секрет, что 4 июля 2020 года всех жителей планеты Земля ждет важное астрономическое событие — полный парад планет. Уже сейчас во Всемирной паутине начала появляться информация о том, что данное космическое действо принесет каждому из нас много перемен, и важных, а возможно, и трагических событий.

До парада планеты, которое состоится в четвертый день июля текущего года, осталось меньше месяца. В обозначенный день Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в ряд. В некоторых кругах смело заявляют, что подобного мероприятия еще не было за всю историю человечества.

В связи с этим прогнозы на данное действо для жителей Земля не слишком радужные. Кто-то пророчит нам войну планетарного масштаба, а кто-то предупреждает о том, что в мире появится смертельный вирус, который истребит все живое.

Интересный факт: благодаря этому уникальному мероприятию ученым удалось в течение минимального отрезка времени детально исследовать дальние планеты Солнечной системы с помощью космических аппаратов. Поскольку планеты в определенный момент оказались в узком секторе, космическим аппаратам потребовались наименьшие затраты топлива и времени, чтобы облететь каждую из них.

Планеты построятся в ряд, какую опасность несет четвертый день июля

Для астрономов это восхитительное космическое событие, позволяющее наблюдать редчайшее явление. А вот астрологи, напротив, видят в этом лишь дурное предзнаменование и, конечно, заранее начали предупреждать нас об этом.

Напомним, что это не первый планетный парад не только для человеческой истории, но и для текущего 2020 года. В начале января мы с вами уже пережили малый «строй». По мнению астрологов, именно его мы должны «благодарить» за коронавирусную пандемию, которая с невероятной скоростью распространяется по миру и никак не хочет отступать.  А вот 4 июля произойдет самое настоящее редкое явление — Полный парад планет.

Эксперты звездных пророчеств считают, что июльская космическая постановка может вызвать гораздо более серьезные последствия для всех жителей нашей планеты, чем тем, которые  натворил январский парад.

Они не исключают, что может появиться еще один новый агрессивный вирус, который уж точно истребит каждое живое существо ныне обитающее на нашей планете. Либо может произойти серьезное противостояние между странами, которое перерастет в Третью мировую. Или активизируются вулканы. В общем, версий множество, а реальных убеждающих фактов, по традиции, нет.

Астрологи считают, что предстоящий парад планет не принесет ничего хорошего людям. Он может серьезно повлиять на жизнь и судьбы многих обитателей земли. Правда, научный мир их опасений и пророчеств не боится. Парадов планет за всю историю было огромное множество, но не один из них не смог спровоцировать реально глобальные угрозы.

Парад 4 июля опасен или нет, что говорят эксперты

Астрологи нередко связывают парады планет с различными крупными политическими или социальными событиями, которые накрывают планету в этот период. Спорить не будем, что иногда во время этих уникальных явлений происходят масштабные исторические перемены. Однако обвинять во всех бедах привычную жизнь Космоса также является неуместным.

Влияние парада планет не так велико, чтобы устроить Армагеддон или катастрофу планетарного масштаба, а тем более развязать новое мировое кровопролитие. Об этом постоянно говорят ученые. И это не просто пустые слова для успокоения — наука убеждает фактами.

Мнение современного научного мира довольно однозначное и простое — парады планет не могут хоть как-то отрицательно влиять на жизнь планеты Земля, на ее орбиту или магнитное поле, так как движение небесных тел давным давно устоялось и является нормой. Гравитационных отклонений не будет, поэтому такие моменты носят лишь зрелищный характер. На человека это космическое действо также влиять не может.

Из этого стоит сделать однозначный вывод: Парад планет — это очень красивое и мегазрелищное действо, которое иногда дарит нам Космос. Его стоит не опасаться, а наблюдать и изучать.

Источник: gazeta-echo

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От редакции

Что то произойдет 4 июля?

Аноним, 21 июня 2020 03:38
НВР:
Закат системы тьмы
Vyacheslav Dadyka, 28 июня 2020 11:40
Надеюсь что в скором времени люди начнут массово просыпаться и не будут терпеть нынешний беспредел. Все равно эта "бомба замедленного действия" в виде людей должна бы взорваться недовольством всем происходящим
Аноним, 30 июня 2020 02:58
А система добра - Непал или Ватман?
Аноним, 22 июня 2020 10:37
Не надо так сильно верить что будет апокалипсис а коронавирус скорее всего не иза парада планет появился я думаю что будет все нормально
Мадина, 29 июня 2020 20:36
Иза людей китая был коронавирус они едят мышей
елена, 30 июня 2020 00:27
В ето не надо верить
Арина, 02 июля 2020 15:37
короновирус был вроде из за Америки в 2015 они создали вирус и в этом году что то пошло не та
Билли Джин, 24 июня 2020 03:49
Мдэ,в это могут верить только поехавшие на карантине)Нет,никто не отрицает,что это реально может произойти,но и сказать на 101% тоже никто не может.Вспомните сколько раз мы так уже "умирали"по прогнозам недо прогнозщиков.нц и?)Ну вот и что.Сейчас пошла волна об этом,почти все верят,но многие думают(в том числе и я),что коронавирус на земле разошелся не из-за какого-то малого парада планет)Как это может быть связано?Все будет ок,будем еще смеяться после 4 июля,что верили в это))
Аноним, 01 июля 2020 13:44
Это всё Америка хотела выиграть торговую войну вот и выпустила вирус
Аноним, 24 июня 2020 15:59
НВР:
Мне кажется что это все НЕПРАВДА Я УВЕРЕНА
Пантелей, 29 июня 2020 21:32
Да я тоже знаю скоро станет легко мы все скоро умрём
Муниса, 02 июля 2020 12:28
Я тоже не верю в это
Аноним, 25 июня 2020 06:06
Конституцию перепишут в этот день
Anonim, 27 июня 2020 13:45
Совпадение? Я так не думаю...
Аноним, 25 июня 2020 21:09
Аминь
jiter, 26 июня 2020 10:00
В 1982 году, был полный Парад планет.
А дальше ничего не обычного не произошло ?!
Всё, как было))
Поросёнок Пётр, 26 июня 2020 22:04
Как это ничего необычного, Брежнев умер, который казался вечным, но, один несмываемый гражданин уже его пересидел
Gosha, 27 июня 2020 14:21
Крах империи СССР...ничего не произошло?!
Эла, 29 июня 2020 07:52
Произошло и ещё как. Я родилась
Андрей, 27 июня 2020 04:31
Это рогнарёк...
Умирать, 30 июня 2020 13:49
Умрём так умрем
Аноним, 27 июня 2020 06:19
Поживём! Увидим! Не надо паниковать мы с вами
Иван, 27 июня 2020 10:43
Кароновируса придумали аллегархи мировые во главе с путиным чтобы уничтожить народ и наше будущее детей
Артем, 01 июля 2020 10:04
Нет Иван. Это народ придумал вирус чтоб уничтожить Аллегархов.
Анна, 01 июля 2020 22:55
Что вас уничтажатьвы сами себя бпз алигархов уничтожитесь.от лени пьянства вечным нытьём.
Аноним, 27 июня 2020 12:22
Не ссыте
Аноним, 27 июня 2020 13:42
Да уж
Аноним, 27 июня 2020 15:12
НВР:
А где будет видно на небосклоне?
Gosha, 27 июня 2020 15:16
НВР:
А где будет видно на небосклоне?
Аноним, 27 июня 2020 15:23
НВР:
Парад планет
Марина, 27 июня 2020 15:25
Я думаю это будет красивое предстааление
Хаяля, 27 июня 2020 16:09
Глупо обвинять во всех грехаха людских космос и планеты. Это просто явление ,которое не всем удается увидеть и это надо ценить и любоваться !
Аноним, 27 июня 2020 16:18
НВР:
Все будет очень хорошо. Словно все заново родится
Аноним, 27 июня 2020 19:10
Надеюсь умрет Пути в этот день.
1, 29 июня 2020 22:00
Может ты?
Аноним, 27 июня 2020 23:32
НВР:
Закончиться пандемия минус и минус дают плюс
Аноним, 28 июня 2020 00:26
Хватит людей пугать! Парад планет говорит о том что пора навести порядок как в голове так и на планете в целом!
Аноним, 28 июня 2020 00:26
НВР:валят на что угодно. только не на себя. САМИ МЫ ВИНОВАТЫ ЧТО ВСЁ ЭТО ПРОИСХОДИТ
Аноним, 28 июня 2020 10:06
И все пред богом притекут
Обезображенные страхом
И нечестивые падут
Покрыты пламенем и прахом!
Аноним, 28 июня 2020 13:41
НВР:
Вазможно из за магнитных полей , планеты отталкнутся либо претянутся а может
( чехорда )
Аноним, 28 июня 2020 16:06
НВР:
Дай бог чтобы все было хорошо
Аноним, 29 июня 2020 02:49
НВР:
Я смотрю,одни политики коменты кидают.А мне пророчество,,Фатимы,, (последнее) ВИДИТСЯ.
Аноним, 29 июня 2020 12:31
НВР:
Хватит шушь нести
Аноним, 29 июня 2020 14:39
НВР:
Арман
Аноним, 29 июня 2020 15:20
НВР:
А во сколько будет?
Ночью или днём?
Елена, 29 июня 2020 15:53
Интересно посмотреть!
Аноним, 29 июня 2020 15:54
Опять конец света?
Дебил228, 01 июля 2020 04:03
Которого не будет
Аноним, 29 июня 2020 17:36
Дарья, 29 июня 2020 17:38
НВР: Ничего не произойдёт. Астрологи каждый год пугают концом света! А парад планет- зрелищное "представление", которое происходит раз в меллионы лет. И что произойдёт?!? Мой День рождения!

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