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Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска

12:46 02.07.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Редакция приглашает к диалогу всех тех, кто вылечился от коронавируса, лечится от болезни или ждет результата теста. Вашими голосами мы покажем реальную ситуацию медицины Бердска изнутри.

Хватит молчать: Историю лечения от COVID 19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска
Молчание усугубляет ситуацию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Хватит молчать: Историю лечения от COVID 19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска

Ради новорожденного внука сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат жительница БердскаОткрывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172Ещё 1665 новостей

Как лечат бердчан с COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Приглядывают ли медики за больными коронавирусом на дому? Как вы, испытавшие или испытывающие страх смерти от коронавируса, ждали результата теста на коварный вирус? А, может быть, вы прямо сейчас, на протяжении несколько суток страдаете от высокой температуры, а помощи ни от кого нет?

Нам нужны ваши голоса. Голоса тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на коронавирус. Как показала публикация «Курьер. Среда. Бердск» о лечении пациента с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска, мы можем исправить ситуацию вместе. Но для этого нужны ваши голоса.

Как вы помните, бердчанин сетовал на медицину города, а теперь медики каждый день заходят в палату к больным и интересуются их состоянием здоровья. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин не хотят говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.

Мы же вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Разумеется, мы полностью гарантируем анонимность. Только от ваших правдивых и откровенных голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных коронавирусом. Ведь мы не знаем, сколько еще продлится пандемия COVID-19 в мире, России, Новосибирской области и Бердске. Увы, мы и наши близкие не защищены от болезни. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19 с единственной надежде на медицину города.

Напомним, 97 жителей Бердска уже заболели коронавирусом за 3,5 месяца пандемии. В Новосибирской области на 18 июня выявлено 4 711 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день известно о двух случаях смерти из-за коронавируса среди заболевших бердчан. В регионе же эта цифра выросла до 63.


Вы можете присылать сообщения со своими историями на электронную почту bkurer@mail.ru, либо рассказать о своем лечении по телефонам: 8383-41-3-00-10 или 8953-878-90-10.

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От редакции

Есть что рассказать?

Covid-19, 18 июня 2020 17:46
Вы забыли указать о количестве "вылечившихся".
Аноним, 18 июня 2020 21:25
НВР:Заболевшие и врачи - заложники тестов. Когда есть симптомы, но нет результата тестов, лечат от ОРВИ обычные врачи в масочке. Самый заразный период ты дома в кругу семьи.За две недели симптомы уходят, но приходят результаты тестов и тут, вдруг, начинают лечить ковидную инфекцию специалисты в ковидных костюмах. Ты уже просишь:"не надо, я уже здоров". Но нет,система уже запущена. Тебя везут в инфекционную больницу, пичкают антибиотики и противовирусные. Вся семья сидит на карантине до получения отрицательных тестов, а это ещё две недели. Все понимают, что ты уже не болен, но нет тестов и карнавал продолжается. Тебя, как преступника проверяет полиция, врачи, служба 112 следит по геолокациии, просит сделать фото, что ты дома несколько раз в день. И вот он, долгожданный отрицательный тест, взятый две недели назад,дарит тебе свободу. И так горько осознавать, что последние две недели тебе выносили мозг, а ты уже был здоров. Болезнь длилась две недели, а карантин 36 дней. И не дай бог, вам получить осложнения, потому что, в ковидном отделении лечат, только ковид. Все ваши сопутствующие заболевания вы лечите сами. Туда не пустят ни одного узкого специалиста. И все лекарства от своих болезней вы сами должны иметь, т.к. там только противовирусные и антибиотики. И даже, когда карантин будет снят, никто не предложит проверить кровь, сердце и сделать УЗИ, а уж тем более кт. Ваше здоровье в ваших руках.
Covid-19, 18 июня 2020 21:34
- Вирус, вирус, запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку. С Олежки на Якова, с Якова на всякого. Произносить три раза в день и будете в безопасности.

- Извините, а вы точно врач-инфекционист?
аноним, 19 июня 2020 12:31
От ковида лекарств нет.
Covid-19, 19 июня 2020 18:26
Кто его знает, может быть и нет, слишком мало времени прошло с его появления в мире.
Но, парадокс в том, что не смотря на официальные заявления о том, что вирус постоянно мутирует, нам стараются впарить инфу о скорой, почти принудительной вакцинации.
Аноним, 22 июня 2020 22:30
Лекарств, которые уничтожают вирус, действительно нет, но лекарства, которые снижают вероятность развития тяжёлого сценария и осложнений, есть.
Аноним, 22 июня 2020 22:33
covid-19, любой вирус постоянно мутирует. Но с очень разной скоростью. SARS-Cov-2 мутирует сильно медленнее гриппа, секвенированных геномов, полученных в разных странах в разное время, уже достаточно, чтобы это надёжно оценить. Но если добавить в вашу фразу "медленно", то ваше возмущение будет смотреться смешно. А если добавить в неё слово "быстро", то это будет ложь. Поэтому вы ничего не написали про скорость, да?
Александр, 29 июня 2020 20:36
В любом непрофильном отделении больной должен иметь свои лекарства, например в хирургии от давления или сердечные. Исключение, когда в хирургии приглашают на консультацию уролога. Тогда он назначает нужные таблетки. Другой случай - долго лежал, взятые таблетки закончились, пошел на пост, медсестра из имеющихся выбрала похожие, на следующий день необходимо сказать лечащему, назначит до покупки необходимых. И так в разных клиниках и в разных отделениях.
Аноним, 18 июня 2020 22:13
Любой анализ по истечении двух недель считается недействительным и только ковидных мазок, взятый две недели назад, может уложить тебя в больницу. Неделю лечились дома,были выписаны терапевтом, как выздоровевшие, но через три дня после выписки пришел положительный результат и следующие две недели провели в ковидном отделении. Все две недели измеряли температуру и всё, так как лечить было уже нечего. Хорошо ещё, что с первого мая безсимптомным разрешили домой уехать, под наблюдение 112. Неделю болели, 45 дней карантина. Вот как оперативно делают анализ. Чтоб победить эту эпидемию, мазок желательно за сутки проверять, а за две недели много чего может случиться. Не все же в лёгкой форме переносят.
Александр, 29 июня 2020 20:40
Меня терапевт держала на больничном две недели, хотя температуры не было уже через 4 дня.
Аноним, 18 июня 2020 22:56
Редакция, молодцы! Нужно знать реальное положение в медицине Бердска - надоело повсеместно вранье!
Аноним, 18 июня 2020 23:33
Люди, не молчите!
Аноним, 18 июня 2020 23:57
Да, заколебало враньё из жёлтых СМИ!
Реально переболевшие расскажите как оно там?! Надоело читать про слухи!
Аноним, 19 июня 2020 07:55
Люди,а вы от куда узнаете что эти люди точно были в числе переболевших?Сейчас столько фантазёров найдётся вам лапши на уши навешать не хуже СМИ.
Аноним, 19 июня 2020 09:44
Вот когда сама ляжешь - тогда расскажешь нам всю правду. Главное не умри раньше. Хотя... а тебе-то кто поверит? Фантазёрка.
Аноним, 20 июня 2020 07:21
Будем надеяться на благоразумие граждан! ( это я по поводу фантазеров). Ситуация крайне серьезная. Есть знакомые врачи, которые подтверждают серьезность этого вируса, которые говорят носите маски ( они не на 100% защищают, но риски заразиться в них явно сокращаются) в общественных местах, если есть возможность, то не общайтесь друг с другом, гуляйте на улице обязательно, соблюдайте дистанцию!!!
Несколько дней слабость, нехватка воздуха, t 37,2, сделали КТ, воспаления легких нет, обнаружили фиброз, пульмонолог сказал, что я перенёс пневмонию на ногах, а вот когда, не ясно. Взяли мазки, сказали через 2 недели готовы будут. Назначили антибиотики и противовирусные. Берегите друг друга!!!
Анон, 19 июня 2020 09:00
При отсутствии температуры, либо ниже 38,5 никто тестов не делает. Даже если полностью пропали запахи и вкус.
Аноним, 19 июня 2020 10:39
ну зато.дядька почувствовал вкус каши-сначала несъедобная,а потом вкусная.В нашем городе живут в основной массе успешные и все как один бизнесмены.А как только коснется что-либо,так вперед всех бегут в нищии бесплатные больницы,а потом и возмущаются
Александр, 29 июня 2020 20:48
При t=37,5 через день после терапевта подлетела медсестра облачилась почти в химзащиту ( не помню какие очки у нее были ) взяла два мазка...
Аноним, 19 июня 2020 14:53
Как дела в медицине? Расскажу вам как человек столкнувшийся с так сказать вирусной пневмонией в декабре месяце у несовершеннолетнего. Известно что эта пневма не прослушивается. Врач пришла домой послушала выписала микстурки и чао кокао. Я сам на следующий день в платной клинике сделал ренгенНа очень качественном ренген аппарате у ребёнка пневмония. Госпитализировали десять дней антибиотиков уколы и время делать контрольный ренген. Сделав его в детской больнице получаешь на руки и показываешь его дедушке лет 70-80 который спрашивает а в каком месте была пневмония? К чему это я? Да к тому что ренген аппарат в детской больнице это просто нечто из наследия ссср. Вот такая готовность к ковиду
Наталья, 20 июня 2020 00:31
Дочь в 2 года заболела, иногда были сопли, кашель, а потом 39 на выходных, побежала к врачу, она попросила дочь покашлять и сказала, что похоже на пневмонии, взяли кровь на анализ и через час анализ подтвердился. Лечили в детском отделении 21 день, но никто не сказал, что ещё года 2 нужно быть под наблюдением врача. Такая же история была и с моим папой, отлежал 21 день и все. На учёт не поставили. По полюсу ОМС лечат только одну болезнь в стационаре, если ещё есть сопутствующие, то это будут лечить в следующий раз, когда участковый направит или дома принимать таблетки.
Аноним, 19 июня 2020 17:37
Всем доброго вечера! В моём круге общения есть одна жертва ковида. Есть переболевшая с астмой, болела тяжело, но вылечилась. Мне самой на днях сделали тест, сказали через две недели будет результат. Сделала КТ, пневмонии нет. Отдышка, несколько дней температура 37,2 (выше не поднималась), слабость.
Гость, 19 июня 2020 21:27
Можно еще провериться на антитела, на веге-мсч делают
Ирина, 19 июня 2020 22:32
Зато в Москве и по телевизору медицина огонь!
Аноним, 20 июня 2020 09:16
Это точно огонь только не у нас. У меня к врачам вообще претензий нет.Удивлена что ещё при таком оснащении в стационарах у них есть силы и желание помогать людям. В стационарах ... с лекарствами проблема из обезболевающих в основном димедрол с анальгином Материальная база вообще никакая постельное старое да и того не хватает ...
Александр, 29 июня 2020 21:05
Все лекарства регламентированы по симптомам. В неврологии нет обезболивающих. В хирургии нет соcудистых. Прошли блаженные времена когда говорили вспоминай все хронические болячки все равно тебе делать нечего. И терапия получала в аптеке сосудистые. А сейчас лечат только одно заболевание.
Александр, 29 июня 2020 21:48
В хирургии ( на боровой ) в арсенале обезболивающих вплоть до наркотиков. Гораздо хуже в области утром вкололи и сутки терпи, не положено. На боровой выбираешь, грубо говоря из ассортимента лишь бы не было передозировки, и наркотики надо заранее лечащему назначить или отменить...
Slon, 21 июня 2020 18:25
Российская журналистика умерла в месте с В. Листьевым, хотите узнать реальность, 11 больница на Танкистов, приезжаете в 6-00 напротив приемного похода, и стоите часов до 19-00, много интересного увидите, есть еще вариант, ~ 7-30 пройти на территорию под видом забирающего документы о смерти, и поговорить с людьми в очереди очень многое узнаете, + еще есть оливка оттуда шикарные кадры можно поделать, кто хочет тот всегда найдет истину, но она вам не нужна...
правда, 24 июня 2020 03:06
ребята , а куда делся грипп и ОРВИ?Просто сейчас сделана установка на Ковид, мы и до этого болели им, но врачам нельзя было ставить этот диагноз, делайте выводы.
Аноним, 29 июня 2020 13:18
У меня муж заболел в мае, резко подскачила темп 38 и держалась 2 недели. Он заразился на работе в новосибе, в этой организации 5 человек заболело, однако не закрылось предприятие на карантин и тем более не обрабатывалось.Мы его изолировали в нске в квартире. Ему взяли тест спустя две недели, неделю готовился, потом только когда темп спала антибиотики назначили.Его врачи из нска лечили. Через пару дней как он заболел, у меня поднялась темп 37.5 потом у детей. Вызвала врача из цбг нашей, назначила противовирусные и от кашля сироп, если будет. Так плохо никогда не было, все болело, сил не было, в добавок как и у мужа на неделю пропало обоняние. Темп снизилась 37. Врач мне тогда сказала, что у них приказ они не берут мазок, если темп ниже 37.5. Так и проболели, куча лекарств скушали с детьми.Сидели дома три недели лечились. Слава богу, что врач детский из поликлиники была на связи и можно было с ней проконсультироваться о лечении и дозировке препаратов.
Аноним, 30 июня 2020 12:42
Лежим на данный момент в ковид центре на попова.ситуация критическая удалено. Нет ничего,нет лекарств,лечить нечем,персонала нет,девчонки пашут по 2-3 дня падая просто на работе,сами с температурой,капельницы делать начинают то в 3 часа дня,то первые только в 5,потому что некому,девочки не опытные все,в вены попасть не могут. Сегодня на 12 часов дня не дали даже ещё таблетки на день.завтрак приносят в 11, потому что некому,тараканы в отделении,в палатах,в тумбочках,мусор не выносится сутками,нет санитарок,пол мыли девочки из палат. Мед.сестра стирают свои одноразовые костюмы и одевают опять. Вот вам вся ситуация в отделении. Отдать должное заведующий и инфекционисту отделения, замечательно и грамотно действуют,сами страдая на работе,падая без сил,постоянно интересуются,заходят,но на жалобы только руками разводят. Здесь белья даже нет для пациентов,нет гепарина и антибиотика лидокаина тоже нет. Главный врач, у вас нет совести,отделение завалено,в реанимацию только и катают
Татьяна, 01 июля 2020 16:14
Нсди в городе жалуетесь на уход и медицину. Что говорить нам, в отдаленных селах... Детям даже ОРВи не ставят( аллергический ририт и т.д.) от населения скрывают о заболевших- говорят что тесты дорогие. А у нас тоже люди и все жить хотят! Здвинский район Новосибирской области. Куда пожаловаться чтобы проверили?

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