02.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Техногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом

15:30 02.07.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Вода стала невкусной, грязной, образует при кипячении мелкие белые камушки. Можно ли ее вообще пить, спрашивают искитимцы.

Техногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом
Сейчас на месте лагеря святой источник

Поселок Ложок уже много десятилетий славится Святым ключом, родником, появившимся, по легенде, на месте расстрела православных священников. Возле родника лежат ковши, лейки, а с 2002 года рядом появился храм в честь Новомученников и Исповедников Церкви Русской. С 2002 года и по сей день вода освящается ежедневно. Еще 5 лет назад вода здесь была кристально чистой и, как считали многие, исцеляла. Но в последнее время вода грязнится все сильнее — об этом в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» сообщила Ольга из Бердска.

— Вода грязная, на вкус неприятная. Когда разливаешь ее по бутылкам, на их стенках появляется зеленый налет, а при кипячении в чайнике — мелкие белые камушки, — говорит она.

По рассказам Ольги, раньше такого не было, вода была чистой как слеза, а накипь при ее кипячении не образовывалась. Вода стояла в бутылках месяцами и не портилась, а теперь не может выстоять и пару дней. Возможно, на чистоту воды могло повлиять строительство храма и купален, которое могло подточить грунт.

Алексей Фаге, сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, так комментирует возможность загрязнения родника:

— Это может быть природное загрязнение, подземные воды достигли каких-то растворимых пород, растворяют их и несут в себе, а если вдруг это что-то техногенное, то это можно будет увидеть лишь в лаборатории, отправив туда воду на анализ. Без анализа загрязняющих факторов точно сказать о характере загрязнения нельзя.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы пьете родниковую воду?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Я не вор»: Нарушил молчание после обвинения в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников
16:40 02-07-2020
«Я не вор»: Нарушил молчание после обвинения в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
16:37 02-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
БердскПолучает удовольствие от донорства крови и помощи пенсионерам волонтер Роман Кожевников из Бердска
16:30 02-07-2020
Получает удовольствие от донорства крови и помощи пенсионерам волонтер Роман Кожевников из Бердска
Купила на торгах 2 магазина "Холидей" за 96 млн рублей "Мария-Ра" Алтайского края
16:30 02-07-2020
Купила на торгах 2 магазина
БердскУпала в открытый колодец и отбила все органы 14-летняя Рада в Бердске
16:25 02-07-2020
Упала в открытый колодец и отбила все органы 14-летняя Рада в Бердске
Поставлять "Авифавир" от COVID-19 на экспорт на фоне дефицита лекарства в мире готова России 1
16:24 02-07-2020
Поставлять
Поблагодарил за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию жителей Новосибирской области Андрей Травников
16:21 02-07-2020
Поблагодарил за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию жителей Новосибирской области Андрей Травников
Заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы Ростелеком
16:15 02-07-2020
Заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы Ростелеком
Какие районы хуже проголосовали за поправки в Конституцию в Новосибирской области?
16:15 02-07-2020
Какие районы хуже проголосовали за поправки в Конституцию в Новосибирской области?
Хвастунишка: Занялась оральным сексом с 15-летним учеников на выпускном учительница. Ее арестовали
16:00 02-07-2020
Хвастунишка: Занялась оральным сексом с 15-летним учеников на выпускном учительница. Ее арестовали