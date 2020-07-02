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Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь-медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все

12:40 02.07.2020, Алена Романцова Фото: родных Ирины Антюхиной
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1 июля Ирине должно было исполниться 39 лет. У нее осталась 17-летняя дочь. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов заверяет, что не знал о диабете у Ирины. Пообещал, что ее дочери выплатят страховку около 3 млн рублей.

Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
Медсестра Ирина Антюхина погибла от коронавируса в Искитиме
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все

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Погибла от коронавируса медсестра Ирина Антюхина в Искитиме 25 июня. Ирину старались спасти в реанимации 10 дней. Историю жизни и смерти Ирины сайту «Весь Искитим» рассказала ее мать Людмила Батенева сегодня, 30 июня.

Людмила Батенева в первую очередь ответила на главный вопрос — почему Ирина с диабетом работала с зараженными коронавирусом, и знали ли о ее заболевании коллеги и руководство.

— Она ко всему относилась легко. Наверное, у меня сахар поднялся — пойду таблетки выпью, так она говорила. К тому же у нее была бронхиальная астма, — сообщила Людмила Васильевна.

Мать отмечает, что о болезнях Ирины знали все. Зимой она была месяц на больничном с бронхитом.

История заражения Ирины Антюхиной

Ирина Антюхина работала в ковидной бригаде — была на передовой борьбы с коронавирусом — она брала анализы у зараженных. Еще 30 мая она была здорова, вспоминает мать. А 5 июня у нее поднялась температура.

— С 5 июня у нее началось заболевание, поднималась высокая температура и появился кашель. Но ей сказали лечиться дома, никуда не выходить. 12 июня ей стало хуже, появилась одышка. Тогда ее положили в больницу, — рассказала Людмила Васильевна.

Ирине оказывали помощь, сейчас ее мать никого не обвиняет в плохом лечении. Она каждый день приходила больницу и общалась с лечащим врачом, просила спасти дочь.

— Мы не собирались умирать, — со слезами в голосе говорит Людмила.

Людмила Васильевна просила врачей связаться с Новосибирском, добавить лекарств, усилить лечение, умоляла спасти ее дочь. Она ходила к главному врачу Алексею Кайгородову, звонила на горячую линию минздрава. Но везде ей отвечали, что врачи делают все возможное для спасения.

— 15 июня Ирину перевели в реанимацию, она уже была на ИВЛ. 20 и 21 июня она еще была с нами на связи, говорила, что ей трудно дышать, — вспоминает мать.

Родные просили колоть ей препарат «Азон», но лечащий врач не разрешил его. 22 июня у Ирины впервые отказало сердце. Но врачи смогли ее вернуть к жизни, реанимировать. После 22 июня родным отвечали только одно: Ирина в очень тяжелом состоянии, в таких ситуациях выживают лишь единицы. Она не выходила больше на связь, была еще одна остановка сердца. А 25 июня в 14.40 ее не стало.

Династия медиков

Ирина Антюхина была потомственным медиком. Людмила Васильевна 40 лет отработала в скорой помощи Искитима фельдшером. 42 года отработала медсестрой мать Людмилы в инфекционном отделении. Ирина выбрала профессию осознанно. У нее также есть сестра Наталья — она тоже имеет медицинское образование, работает массажистом. Ирина продолжила династию медиков. Спасая жизни людей, пожертвовала своей.

У Ирины осталась дочь 17 лет Алена. Сейчас ее забрала к себе жить бабушка — мама Ирина Людмила Васильевна.

— Она у нас очень домашняя девочка. Учится на одни 5-ки, ходит на танцы. Она все время плакала. Нам очень тяжело. Я сама нормально заговорила только сегодня, — с горечью отмечает мать.

Ирина жила вдвоем с дочерью, но после ее смерти вышел на связь отец девочки. Людмила Васильевна рассказала, что он даже извинился перед Аленой и попросил наладить общение.

Что сказал главврач Искитима Алексей Кайгородов

— Ирина Антюхина работала в специализированной бригаде около 2-х месяцев. Это бригада, которая обследовала и наблюдала больных с коронавирусом бессимптомных и контактных пациентов с подозрением на вирус. За время работы она 3 раза обследовалась на коронавирус, анализы были отрицательные. Потом она заболела, — рассказал Алексей Алексеевич 30 июня.

При этом главврач заявил, что ему не было известно о том, что у Ирины был диабет.

— Я не знал, что у нее диабет. Она знала судя по всему. Она не состояла на диспансерном учете. Это выяснилось, когда она уже заболела, — отметил Кайгородов.

По словам Алексея Алексеевича лечение Ирины было на контроле главных специалистов области — главного реаниматолога инфекционной больницы №1 Новосибирской больницы Добровольского, под контролем санитарной авиации. Лечили ее очень серьезными препаратами из резерва инфекционной больницы Новосибирска.

— Все вопросы о лечении Ирины консультировались с Новосибирском и лечили ее в соответствии со стандартами министерства здравоохранения России, — отметил главврач.

Также Алексей Алексеевич сказал, что Ирина не отказывалась работать с ковидными и пошла в эту бригаду по собственному желанию.

— Ирина была хорошая, грамотная медицинская сестра. Она регулярно получала все положенные выплаты. Также сейчас оформляется документы для получения страховки, скорее всего, ее дочерью, — отметил Кайгородов.

Он отметил, что эта сумма будет около 3 млн рублей.

Преклоняем голову и соболезнуем

Мать Ирины бесконечно благодарна всем, кто помог. Помогли организовать похороны очень многие люди, многие откликнулись.

— Я очень и очень всем благодарна. Мы провели похороны, многие помогли нам. И до сих пор люди звонят, соболезнуют, поддерживают. Спасибо еще раз всем, — сказала в заключение Людмила Васильевна.

1 июля Ирине должно было исполнится 39 лет. Память о ней останется навсегда в наших сердцах. Мы глубоко соболезнуем ее близким.

Если у вас есть желание помочь — помогите

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обращались читатели с желанием помочь семье погибшей Ирины. Сами родственники не просили о помощи, редакция убедила их ее принять.

Мы публикуем номер карты сестры Ирины Натальи, на которую вы можете при желании перечислить деньги.

Сбербанк Наталья Александровна Ф.

2202200603536804

Спасибо!

Наталья сообщила в редакцию 30 июня, что ей пришли деньги — больше 2000 рублей. Она их переслала дочери Ирины Алене и прислала чек операции.
Семья Ирины выразила огромную благодарность всем, кто оказался неравнодушен и оказал помощь! Спасибо!

Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
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От редакции

Еще раз соболезнуем.

Аноним, 30 июня 2020 22:18
Как вообще в бригаду по борьбе с коронавирусом могла попасть медсестра, у корой н/л ребенок и воспитанием занимался 1 родитель??? Как всегда, никто не знал ...
Аноним, 30 июня 2020 23:37
У нас пол страны таких, если вы не в курсе
Кто-то, 01 июля 2020 09:53
А еще было постановление губернатора, что людям с такими заболеваниями было запрещено работать, они должны были сидеть на больничном
Ната, 01 июля 2020 16:26
Как можно с чем - то бороться и ждать улучшения, когда кругом одна ложь и неправда?
Ведь медицина, это не прыщ на заднем месте, это сердце города, это наш щит... Чувствую себя просто беспомощной перед болезнями, не дай бог заболеть и остаться в одиночестве с этим
Аноним, 02 июля 2020 10:21
А почему ее не удостоили награды? или это делается только в столице?
Ольга, 02 июля 2020 13:26
Соболезнования!
Гордиться нужно такими горожанами, которые, рискуя жизнью, спасали людей в трудное время.
Сейчас никто никого не спрашивает на работе, к сожалению. У многих хронические заболевания: либо работай, либо увольняйся.Да и не каждый будет жаловаться на свое здоровье, итак работы нет.

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