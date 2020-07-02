Повысить оклады сотрудникам силовых ведомств велел Мишустин на 3%

Это коснется контрактников, носителей специальных званий, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и руководящий состав органов фельдъегерской связи.

На 3% вырастут оклады военных и силовиков

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.

В частности, это коснется контрактников, носителей специальных званий, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и руководящий состав органов фельдъегерской связи.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что выплаты военным должны быть на уровне зарплат в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии нужно индексировать сверх уровня инфляции.

В минувшем году оклады военных и силовиков выросли на 4,3 процента.

Трехлетний план

В конце 2019 года Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих направят 113 миллиардов рублей.

Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трех лет денежное довольствие военных будет ежегодно индексироваться, в 2020 году на 3% в 2021-22 годах — на 4% соответственно.

По его словам, одновременно увеличатся и военные пенсии. Планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 миллиардов рублей.

Он также добавил, что продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы. По мнению Путина, важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, поскольку от этого прямо будет зависеть эффективность их работы, «нашей общей работы по развитию вооруженных сил».