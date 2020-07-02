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Открывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172

13:03 02.07.2020, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Медперсоналу в устной форме дали на переезд два дня — 2 и 3 июля.

Открывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172
Все здание по ул. Попова освобождают под больных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Открывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172

Ради новорожденного внука сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат жительница БердскаОткрывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172Ещё 1665 новостей

Сегодня, 1 июля, из достоверных источников близких к ЦГБ Бердска «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что здание №10/2 по ул. Попова экстренно освобождает наркологическое отделение для больных коронавирусом.

— Медики и пациенты переезжают в стационар кожно-венерологического диспансера химзаводской больницы по ул. Пушкин, 172. Им на это дали два дня в устной форме — четверг и пятницу. Освободится около 18 коек на 3-м этаже больницы по ул. Попова. Туда переедут пациенты с коронавирусом или подозрением на него. Планируется создание ковидного госпиталя, — сообщил источник.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская и начмед больницы Марат Зарипов на телефонные звонки «Курьер. Среда. Бердск» не отвечают.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал реальную ситуацию в пульмонологии ЦГБ Бердска из уст медсестры отделения.

Министр здравоохранения Новосибирской области сообщал «Курьер. среда. Бердск», что открытие ковидного госпиталя в Бердске не предполагается. А всего для таких больных предусмотрено 10 коек. На самом деле в пульмонологии ужк лечатся более 70 пациентов.

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От редакции

Зачем скрывают?

Аноним, 01 июля 2020 15:08
Ковилный госпиталь на 18коек на 100-тысячный город? Ну видимо, совсем все печально у нас в городе!
Аноним, 01 июля 2020 15:33
Так это только в наркологии освободилось 18 коек дополнительно. Читайте внимательно
Аноним, 01 июля 2020 15:34
Вот и до Бердска ковид добежал. Берегите себя!
Аноним, 01 июля 2020 15:37
А чиновники всех уровней записали. Подсуетились. По тихому. Типа так и было всегда. Тьфу!
Аноним, 01 июля 2020 16:07
режим самоизоляции отменили,а больных уже размещать не где!? надо перечитать поправки в конституции,что там нам обещали
Аноним, 01 июля 2020 16:18
Давно ковидный госпиталь пора открыть в Бердске, реанимационные койки там поставить с аппаратами, кислород подвести, бригада анестезиологов-реаниматологов должна работать на месте, не нужно будет мучать людей транспортировками за тридевять земель в дальние стационары, купить ещё 1 томограф, усилить необходимо лабораторную службу, чтобы тесты делать оперативно, а наркоманы могут где угодно лечиться.
Аноним, 01 июля 2020 19:57
А где вы специалистов возьмёте?
Ольга, 01 июля 2020 20:48
Аноним, Вы на это надеетесь? И бригады, и зелёная - красная зоны, и томограф, и тестирование? Спуститесь на грешную землю. Вы же читали, что даже лекарств не хватает. О чем Вы? Мы не в Златоглавой. Единственное, что, и то возможно, медики будут получать выплаты, а не как сейчас работают с этимиже короновирусными, только без доплат.
Аноним, 01 июля 2020 21:19
Зачем скрывают? Да чтобы люди не поняли весь масштаб заболеваемости. Если открывают новые ковидные госпитали, то понятно, что заболеваемость намного выше официальной, если уже в прежних коек свободных нет, а сколько лечатся по другим отделениям, а сколько на дому?А сколько даже не подозревают, что у них коронавирус, т.к. тесты не делают, а лечат от ОРЗ. А с 1 июля отменяется режим всеобщей самоизоляции, ЕГЭ и т.п., страшно подумать что будет. Подождите, еще весь корпус на Попова заполнят ковидными, и мало будет. Посмотрите что делается в транспорте? Даже в Украине на остановках стоит милиция и выгоняет из транспорта лишних людей. Все же видели, как в Азии палками загоняли по домам. А у нас? Наверное только торговые центра и санатории пострадали. А большинство работали. Плевали на постановление Губернатора. А все почему? Да потому, что выполнение распоряжений должны контролироваться, как было в Москве. А если исполнение не контролировать, то тогда зачем их издавать?
Больше всего недоумения вызывают магазины. По залу без маски, на все продукты (упаковки) чихаешь, а подходишь к кассе, надевай маску, без неё не обслужат. Обязательное ношение масок! Ха-ха. Поэтому у нас это все будет тянутся долго и очень больно.
Пассажир, 02 июля 2020 10:37
здесь Вам не Китай какой-нибудь. милиции некогда масочный режим контролировать, ей надо Путина от нападок террористов "в контакте" охранять. недавно, в день парада победы, звонил в милицию, сообщить о правонарушении, вообще не дозвонился - вот как все заняты
Аноним, 01 июля 2020 23:08
Ольга, без всех вещей, которые я перечислил, это будет не госпиталь и не специализированной отделение для лечения больных с ковид19, а палаты с кроватями, где ковидным больные будут находиться в перемешку с больными другими заболеваниями. По крайней мере ни лечения, ни должного порядка в таком отделении не получится добиться.
Александр, 01 июля 2020 23:49
Интересно где будет вход на Пушкина. Был отдельно а здесь как?
Аноним, 02 июля 2020 01:13
Все сошли с ума с этим вирусом, мозги свои лучше включите, снимите маски и дышите воздухом, люди, не бойтесь ничего!
Аноним, 02 июля 2020 01:21
Специалистов и средства на оборудование ковид госпиталя руководство должно искать, и деньги нужно медикам обещать и платить, тогда народ потянется, иначе не справиться с ковидом, во всей области по районам официально госпитализируются больные с ковидом, значит есть подготовленные отделения для этой инфекции. Бердская ЦГБ среди этих больниц пока официально не упоминалась в сводках. И врачей и медсестёр искать это не наша с Вами забота, руководство больницы пусть ищет их где хочет,это работа и забота главврача, главной медсестры и отдела кадров, а если не могут справиться пусть уходят, незаменимых людей нет, есть незаменимые профессии. А то руководить не могут и не умеют, организовать ничего не умеют, а начальниками называться умеют, и зарплату получать за плохую работу умеют. Врачей мало, медики заболевают, а руководство и в ус не дует. Не они же перемрут, а работающие в их ведомстве медики будут болеть и умирать. Нет уж, пусть пишут заявления и уходят, пока их не изгнали с работы, как несправившихся. Свято место пусто не бывает, найдут других людей, которые любят работу, радеют за неё и стараются работать.
Пассажир, 02 июля 2020 10:47
тут хоть умей руководить, хоть не умей - разницы принципиальной не будет. без федеральных комплексных мер и финансирования даже те, кто умеет руководить, не остановят вирус. просто когда количество больных превысит количество мест в больницах раз в двадцать, хоть заруководись, всем не поможешь. а тем более когда тебя поставят руководить развалинами медицины, где просто нет ни материальной базы ни специалистов, которые разбежались из государственных больниц из-за низких зарплат, кем руководить? отдать команду несуществующему врачу положить больного на несуществующую койку и дать незакупленные лекарства? хотя, отчасти Вы правы - никто еще из Бердских ЦГБ-шных главврачей не попытался хоть что-нибудь изменить в лучшую сторону.
Аноним, 02 июля 2020 11:56
Вот как развалили бердскую медицину, так пусть по новой собирают, поправки к конституции обяжут сделать это руководство города и больницы!
Аноним, 02 июля 2020 13:20
"Открывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172"

Теперь товарищам которые "знаю свою меру" "я только по праздникам" и их коллеги наркоманы, завязывайте ваше алконаркохобби до лучших времён, если встрянете, то позавидуете тем кто умер от передоза...

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