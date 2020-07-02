"Открывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172"

Сегодня, 1 июля, из достоверных источников близких к ЦГБ Бердска «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что здание №10/2 по ул. Попова экстренно освобождает наркологическое отделение для больных коронавирусом.
— Медики и пациенты переезжают в стационар кожно-венерологического диспансера химзаводской больницы по ул. Пушкин, 172. Им на это дали два дня в устной форме — четверг и пятницу. Освободится около 18 коек на 3-м этаже больницы по ул. Попова. Туда переедут пациенты с коронавирусом или подозрением на него. Планируется создание ковидного госпиталя, — сообщил источник.
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская и начмед больницы Марат Зарипов на телефонные звонки «Курьер. Среда. Бердск» не отвечают.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал реальную ситуацию в пульмонологии ЦГБ Бердска из уст медсестры отделения.
Министр здравоохранения Новосибирской области сообщал «Курьер. среда. Бердск», что открытие ковидного госпиталя в Бердске не предполагается. А всего для таких больных предусмотрено 10 коек. На самом деле в пульмонологии ужк лечатся более 70 пациентов.
Больше всего недоумения вызывают магазины. По залу без маски, на все продукты (упаковки) чихаешь, а подходишь к кассе, надевай маску, без неё не обслужат. Обязательное ношение масок! Ха-ха. Поэтому у нас это все будет тянутся долго и очень больно.
Теперь товарищам которые "знаю свою меру" "я только по праздникам" и их коллеги наркоманы, завязывайте ваше алконаркохобби до лучших времён, если встрянете, то позавидуете тем кто умер от передоза...