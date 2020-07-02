"Открывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172"

Медперсоналу в устной форме дали на переезд два дня — 2 и 3 июля.

Все здание по ул. Попова освобождают под больных коронавирусом

Сегодня, 1 июля, из достоверных источников близких к ЦГБ Бердска «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что здание №10/2 по ул. Попова экстренно освобождает наркологическое отделение для больных коронавирусом.

— Медики и пациенты переезжают в стационар кожно-венерологического диспансера химзаводской больницы по ул. Пушкин, 172. Им на это дали два дня в устной форме — четверг и пятницу. Освободится около 18 коек на 3-м этаже больницы по ул. Попова. Туда переедут пациенты с коронавирусом или подозрением на него. Планируется создание ковидного госпиталя, — сообщил источник.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская и начмед больницы Марат Зарипов на телефонные звонки «Курьер. Среда. Бердск» не отвечают.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал реальную ситуацию в пульмонологии ЦГБ Бердска из уст медсестры отделения.

Министр здравоохранения Новосибирской области сообщал «Курьер. среда. Бердск», что открытие ковидного госпиталя в Бердске не предполагается. А всего для таких больных предусмотрено 10 коек. На самом деле в пульмонологии ужк лечатся более 70 пациентов.