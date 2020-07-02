Смерть подождет: Иду на поправку, тест на коронавирус не сделали, рассказала о лечении пневмонии дома жительница Бердска

Елене сделали снимки — пневмония ушла, но осталась сильная слабость. Она благодарит Бога, что лечилась дома, а не в пульмонологии, где дефицит персонала и медикаментов.

Антибиотики Елене не помогали и ей пришлось делать двойной дозы уколы, чтобы справиться с воспалением легких

Постепенно идет на поправку больная пневмонией жительница Бердска Елена. Лечение она проходит дома. С самого начала заболевания это ей предложила лечащий врач. Пульмонология была переполнена.

— Потихоньку восстанавливаюсь, еще очень сильная слабость. Больничный мне продлили. Каждый день звонили и узнавали о самочувствии. В прошедшую пятницу сама позвонила врачу и напросилась на прием. В понедельник, 29 июня, сдала анализы, мне сделали снимки на БЭМЗе. Пневмония ушла, сказала врач. Так я столько антибиотиков проколола. Состояние тяжеловатое. Сегодня прошлась немного, но так устала, что садилась по пути на лавки. Тест на коронавирус у меня так никто и не взял. Спросила у врача, и она ответила, что, вроде как, берется после 60 лет, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 1 июня Елена.

Елена работает с детьми и боится, что когда придет на работу и отдаст больничный, у нее потребуют справку, что у нее нет коронавируса. Поэтому, скорее всего, будет настаивать на тесте на «ковид».

— Читала про пульмонологию, какой там ужас творится. Ни персонала, ни медикаментов. Слава Богу, что я лечилась дома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 40-летняя бердчанка Елена Александровна восемь дней пролежала восемь дней с температурой 38, прежде чем у нее нашли признаки пневмонии и начали лечить от нее. В самом начале ей поставили диагноз «трахеит». Назначенные врачом антибиотики не помогали. Бердчанка настояла на том, чтобы ей сделали анализы крови и мочи. Они не показали никаких отклонений. На приеме у терапевта ей назначили сделать снимок легких, который показал бронхит. Лечение продолжили, но оно не помогало. В итоге врач при осмотре сказала, что у пациентки бронхит перерос в пневмонию. Назначила новое лечение. Елене стало лучше. Бердчанка была удивлена, что при ее заболевании, когда бушует «ковид», никто не взял тест на инфекцию.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, всем пациентам с пневмонией при подтвержденном диагнозе берется мазок на коронавирусную инфекцию.

Алла Николаевна отметила, что данные вопросы нужно решать через медицинская часть. Все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, осматриваются врачом и выставляется диагноз.