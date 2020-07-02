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Смерть подождет: Иду на поправку, тест на коронавирус не сделали, рассказала о лечении пневмонии дома жительница Бердска

09:00 02.07.2020, Галина Панчева Фото: pixnio.com
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Елене сделали снимки — пневмония ушла, но осталась сильная слабость. Она благодарит Бога, что лечилась дома, а не в пульмонологии, где дефицит персонала и медикаментов.

Смерть подождет: Иду на поправку, тест на коронавирус не сделали, рассказала о лечении пневмонии дома жительница Бердска
Антибиотики Елене не помогали и ей пришлось делать двойной дозы уколы, чтобы справиться с воспалением легких
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Смерть подождет: Иду на поправку, тест на коронавирус не сделали, рассказала о лечении пневмонии дома жительница Бердска

Смерть подождет: Иду на поправку, тест на коронавирус не сделали, рассказала о лечении пневмонии дома жительница Бердска«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых устЕщё 1663 новостей

Постепенно идет на поправку больная пневмонией жительница Бердска Елена. Лечение она проходит дома. С самого начала заболевания это ей предложила лечащий врач. Пульмонология была переполнена.

— Потихоньку восстанавливаюсь, еще очень сильная слабость. Больничный мне продлили. Каждый день звонили и узнавали о самочувствии. В прошедшую пятницу сама позвонила врачу и напросилась на прием. В понедельник, 29 июня, сдала анализы, мне сделали снимки на БЭМЗе. Пневмония ушла, сказала врач. Так я столько антибиотиков проколола. Состояние тяжеловатое. Сегодня прошлась немного, но так устала, что садилась по пути на лавки. Тест на коронавирус у меня так никто и не взял. Спросила у врача, и она ответила, что, вроде как, берется после 60 лет, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 1 июня Елена.

Елена работает с детьми и боится, что когда придет на работу и отдаст больничный, у нее потребуют справку, что у нее нет коронавируса. Поэтому, скорее всего, будет настаивать на тесте на «ковид».

— Читала про пульмонологию, какой там ужас творится. Ни персонала, ни медикаментов. Слава Богу, что я лечилась дома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 40-летняя бердчанка Елена Александровна восемь дней пролежала восемь дней с температурой 38, прежде чем у нее нашли признаки пневмонии и начали лечить от нее. В самом начале ей поставили диагноз «трахеит». Назначенные врачом антибиотики не помогали. Бердчанка настояла на том, чтобы ей сделали анализы крови и мочи. Они не показали никаких отклонений. На приеме у терапевта ей назначили сделать снимок легких, который показал бронхит. Лечение продолжили, но оно не помогало. В итоге врач при осмотре сказала, что у пациентки бронхит перерос в пневмонию. Назначила новое лечение. Елене стало лучше. Бердчанка была удивлена, что при ее заболевании, когда бушует «ковид», никто не взял тест на инфекцию.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, всем пациентам с пневмонией при подтвержденном диагнозе берется мазок на коронавирусную инфекцию.
Алла Николаевна отметила, что данные вопросы нужно решать через медицинская часть. Все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, осматриваются врачом и выставляется диагноз.

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От редакции

Вы предпочли бы лечиться дома?

Аноним, 02 июля 2020 09:16
Женщине здоровья! А Дробинская уже завралась вконец!
Евгений, 02 июля 2020 09:24
НВР:
Нет, не дома. Лечиться лучше в нормально оснащенной больнице с оборудованием, врачами и лекарствами. Здесь же, вследствие бардака и отсутствия средств, случилась счастливая ситуация - пациент не умер.
Аноним, 02 июля 2020 09:40
В Бердске нет таких больниц.
Ходил с травмой в цгб.
В ЯНВАРЕ!
Записали на процедуры на МАРТ.
Пришлось идти в платную. Успел до коронавируса и карантина.
Налицо картельный сговор.
Жителям РФ надо выдать карточки с деньгами от ОМС и пусть они лечатся там, где их могут вылечить, а не где деньги и здоровье пропадают.
Аноним, 02 июля 2020 09:32
НВР:
Жаль, но антибиотики без рецепта не дают в аптеках.
А поход к врачу - ещё та лотерея.
У меня вот тоже вместо простуды всё аллергию пытались приписать.
А после одного похода, так вообще внутрибольничная зараза прилипла, еще вылечил.
Елена, 02 июля 2020 09:59
Отдельного внимания на мой взгляд заслуживает гинекология БЦГБ. 4.5 года назад чуть не выскребли здорового ребенка...Слава богу ушла из стационара и всю беременность наблюдалась в платной клинике. Родила здорового ребенка с 1 группой здоровья сейчас нам почти 4 годика. Вопрос: зачем они настаивают на выскребании? Нужен материал и + за кол во проведенных операций???до сих пор страшно что было бы если послушала наших врачей.

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