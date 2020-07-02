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Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса

01:15 02.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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На избирательном участке в политехническом колледже 645 избирателей одобрили измениня, 257 — нет. Противники испортили бюллетени уточняющими надписями: «Нет — значит, нет!» и жирным зачеркиванием слова «да».

Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Голоса за и против поправок в Конституцию в Бердске считали до полуночи

На избирательном участке, размещенном в политехническом колледже Бердска, последний избиратель проголосовал по поправкам в Конституцию 1 июля за две минуты до окончания голосования. Хотя двери закрывают в 19.55, все находящиеся в это время в помещении люди имеют право отдать свой голос, пояснила председатель УИК №1340 Марина Сенникова.

Нынешний плебисцит для членов избирательных комиссий был тяжелым. Первоначально предполагалось, что избирательные участки будут работать ежедневно с 25 по 30 июня включительно с 16 до 20 часов. Но позже переиграли — центры избирательных округов были открыты 12 часов в день — с 8.00 до 20.00. Как и в основной день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. И все это время члены УИК работали в масках и перчатках, защитных очках и халатах, что для неподготовленных людей, конечно, трудно.

— Теперь я реально понимаю, насколько тяжело приходится врачам в таких условиях! — не сдержала эмоций Марина Владимировна, отметив, что ее комиссия не очень опытная, всего второй раз работает на выборах. И тут такое недельное испытание…

В 20.00 по ее команде коллеги приступили к сверке записей о проголосовавших в больших книгах. Учитывали число бюллетеней, выданных во дворах, на дому, в предыдущие дни. Чтобы без единой ошибки перейти к подсчету голосов, отданных 1 июля.

По словам Марины Сенниковой, в течение всех дней голосования обошлось без эксцессов. Разве что не все адекватно реагировали на дистанционное измерение температуры. Некоторые избиратели говорили, что им от этого становится не по себе. А 1 июля членам УИК пришлось ехать за дополнительной «порцией» перчаток — мужчины рвали их в лохмотья при надевании. Кое-кто, придя в маске, требовал выдать положенный «санитарный» набор.

В ежедневных отчетах дежуривших в помещении для голосования полицейских однотипные записи — «замечаний нет». Хотя избирательный участок №1340 отличается от остальных бердских тем, что именно здесь голосуют люди по месту пребывания, без определенного места жительства, приезжие. Они увеличивают число избирателей примерно на треть.

Не всем из них выдали бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию. Например, молодому человеку из Сочи отказали, так как он не зарегистрировался заранее по месту пребывания.

На участке зарегистрировано 1635 избирателей. Проголосовало 819 из них. Но это требуется проверить. Поэтому нужна длительная процедура сверки и подсчетов. Сначала из закрытого сейфа достали сейф-пакеты, в которых до вечера 1 июля хранились бюллетени, использованные при голосовании на дому с 25 июня. Затем изъяли из переносных ящиков листы, по которым проголосовали 1 июля вне избирательного участка. Число бюллетеней совпало с цифрами, указанными в актах.

И только в 22.45 дошло дело до стационарных урн, стоящих в помещении участка.
— Мы присутствуем при историческом событии, — объявил кто-то из членов УИК. — Ведь мы ни разу не голосовали за Конституцию. Говорят, что в 1993 году голосовали, но я этого не помню. Будем внукам своим рассказывать, что мы были непосредственными участниками создания новой Конституции.

Следующий этап при подсчете голосов — гашение неиспользованных бюллетеней, которые остались в типографской упаковке. И одновременно раскладывают использованные бюллетени по стопкам «да», «нет» и «испорченные». Пришлось повторять инструкцию, когда в квадратах вместо привычных галочки или креста рисовали сердце (причем в графе «нет») — зачли за действительный. Были бюллетени с пояснительными надписями типа «Не совсем», «Нет — значит, нет!». Были пустые листы или со значками, поставленными вне квадрата. Такие отправляют в испорченные. Как и бюллетени с жирно зачеркнутым словом «да». Таким образом избиратели на этом участке испортили 17 листов для голосования.

На избирательном участке №1340 за поправки в Конституцию проголосовало 645 избирателей. Против — 257. Эти цифры внесли в протокол в 23.45. Затем составили протоколы в системе СПО. Ровно в полночь информацию об итогах голосования передали в территориальный избирком по телефону. И вручили копии протоколов двоим наблюдателям, в том числе от «Единой России». Они отметили, что голосование на участке №1340 прошло без нарушений.

Теперь тщательно упакованные в специальные пакеты документы с избирательного участка повезут в территориальный избирком, чтобы приобщить их к общегородским. После этого ТИК «сведет» данные по всем 47 бердским участкам и передаст информацию в областную избирательную комиссию.

Итоги голосования по Бердску пока неизвестны.

Автор видео Анастасия Солодкова

Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Избиратели голосовали буквально за пару минут до закрытия участков
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
На участке №1340 было две стационарные урны
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Бюллетени считали всей УИК
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Избиратели по-разному выражали свое отношение к поправкам в Конституцию
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
Против поправок в Конституцию проголосовала треть избирателей на участке Бердска. Как считали голоса
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