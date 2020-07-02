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Что нельзя делать в день Мефодия 2 июля 2020 года: нужно наладить отношения с теми, с кем они испорчены

07:55 02.07.2020 Фото: google
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В народе 3 июля называли день Мефодия или паутинный день.

Что нельзя делать в день Мефодия 2 июля 2020 года: нужно наладить отношения с теми, с кем они испорчены
Наблюдая за паутиной, можно много узнать о погоде на будущее

Наши предки считали, что в этот день нельзя есть мясо птицы.

Пауков тоже лучше не трогать, просто наблюдайте за их паутиной, можно много узнать о погоде на будущее.

Еще 3 июля противопоказано ссориться, особенно с родными и близкими людьми. День Мефодия считается днем примирения, поэтому лучше наладить отношения с теми, с кем они натянуты.

Завидовать не нужно успехам других. Относитесь к этому с радостью, избегая зависти, чтобы она вас не уничтожила.

Еще в этот день нельзя выбрасывать остатки со стола. Все недоеденное стоит отдать нуждающимся или покормить бездомных животных.

Источник: izvmor

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