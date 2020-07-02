Гороскоп от Павла Глобы на 2 июля 2020 года: очень много дорых эмоций многим знакам зодиака

Гороскоп на 2 июля 2020 года поможет знакам зодиака получить положительные эмоции и правильно среагировать с сложной ситуации. Павел Глоба рассказал, как поступить созвездиям в той или иной ситуации.

Новые день дает возможность исправить какие-то прежние ошибки и шагнуть в новую реальность

Овен

Ничего нового сегодня ожидать не стоит, поэтому свободное время можно посвятить планированию ближайшего будущего. Стоило бы задуматься о самореализации и если не получается развить старое дело, то возможно есть смысл начать что-то новое. В отношениях с второй половинкой все будет хорошо, если сильно не забираться. Вечером смело можно позволить себе расслабиться.

Телец

В этот день нужно настраиваться на плодотворную работу, в ходе которой придется очень много нового. Есть вероятность значительно расширить свое дело, если вовремя ухватиться за цель. Звезды обещают подсказать, когда именно это нужно будет сделать. – главное быть внимательным. Не нужно резко высказываться в сторону близких и дорогих людей, это может их сильно ранить. Нужно попробовать завуалировать ситуацию.

Близнецы

Этот период времени пройдет настолько быстро, что Близнецы даже понять ничего не успеют. Лучше всего выбирать задания, которые заведомо будут успешными и на которые не придется тратить много времени. Также лучше не заниматься тем, что будет угнетает. Всю информацию, которая будет поступать из неизвестных источников лучше тщательно перепроверять и никому не доверять.

Рак

В профессиональной сфере потребуется много вложений, особенно умственных и физических. При поступлении интересных предложений не стоит теряться и принимать их, но при условии тщательного изучения и специфики работы. Нужно выделить немного времени на то, чтоб хорошо взвесить все риски. День будет переполнен приятными моментами и встречами с хорошими людьми.

Лев

Внутренние силы и возможности дадут почувствовать Льва себя царями, но при этом не стоит забывать о тех людях, за счет которых это превратилось в такие достижения. Весь этот потенциал нужно куда-то деть и лучше всего это сделать в новых проектах. Возможно придется смириться с тем, что личные взгляды и окружающих будут сильно разниться. Это абсолютно нормальное явление, главное достичь свою цель.

Дева

Пришло время активно заняться своей карьерой. Астролог сулят Делам удачу абсолютно в любых начинаниях. Также удача будет сопутствовать и в личной жизни. Семейных представителей гороскопа ожидает приятный сюрприз, а одиноких романтичная и приятная встреча. Не стоит забывать и о своих прямых обязанностям, которые никто к сожалению, не будет делать вместо Дев.

Весы

Все, что сегодня будет касаться ссор и конфликтов лучше закончить мирным путем – во всяком случае нужно хотя бы постараться это сделать. Если заранее подготовить диалог, то можно убедить любого человека в своей неоспоримой правоте. Сегодня лучше заниматься порядками на своем рабочем месте и в жилище. Если захочется в корне что-то поменять, то все вполне возможно.

Скорпион

Многое за этот период времени много успеть, если не планировать слишком много дел, тем более сложных. С начальством не стоит сегодня ругаться, потому что в словесный перепалка можно наговорить много лишнего. Если не хватает экстрима, то можно отправиться в небольшое путешествие. Также не нужно отказывать себе в небольших удовольствиях.

Стрелец

В этот день можно попробовать сделать некоторые коррективы в своей профессиональной деятельности. Дело в том, что иногда нужно творчески оценивать ситуацию и быстрее адаптироваться под обстоятельства. Возможно именно в этом будет заключаться успех, но однозначно попробовать стоит. С новыми партнерами не мешает проявить немного осторожности и предусмотрительности.

Козерог

Пришло время выбросить весь хлам как из головы, так и с мест обитания. Не нужно задумываться, когда-то или иное пригодиться, а просто действовать. Времени будет катастрофически мало и следует действовать немного активнее, если в планах все окончить и спокойно отдыхать. Вечер лучше всего провести в приятной компании на свежем воздухе.

Водолей

Сегодня следует быть немного внимательнее, чем обычно, потому что есть риск остаться обманутыми. Руководство захочет проверить навыки и опытность в решении серьезных моментов, поэтому следует проявить себя с наилучшие стороны. Развеять сомнения можно оригинальными, быстрыми и смелым решениями.

Рыбы

Любая порученная работа будет приносить только удовлетворение, а в процессе можно узнать очень много нового. Если что-то пойдет не по плану, то окружающие Рыб влиятельные люди сами вызовутся на помощь, так что отбросив волнения можно смело двигаться к намеченной цели.