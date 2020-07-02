Звездные пары, чья любовь не пережила карантин

Во время вынужденной самоизоляции многие знаменитости объявили о разводе. Кто признался, что не может быть вместе — читайте ниже.

Пара разводится

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Неделю назад актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов разрушили представления интернет-пользователей об их счастливой семейной жизни: пара объявила о разводе. В Сети до сих пор не утихают дискуссии по этому поводу. Некоторые микроблогеры считают, что причина разрыва отношений кроется в нашумевшей эротической сцене из фильма «Текст», где кинодива очень откровенно имитировала секс: якобы Гарик тяжело переживал перевоплощение своей возлюбленной — из скромной Варвары Черноус из «Интернов» в секс-бомбу и объект желания многих мужчин. Другие говорят, что провокационной сценой все не ограничилось: якобы имеет место быть адюльтер. Третьи называют это абсолютным бредом и призывают искать причины в Харламове и его несемейном образе жизни.

Сегодня пороха в костер споров добавили журналисты. Издание «Комсомольская правда» пишет, что Асмус якобы бросила Гарика из-за его пьянства и игромании. Как бы то ни было, на данный момент остается фактом, что брак селебрити до серебряной свадьбы не просуществует. И, что примечательно, это не единственная пара, чьи отношения не выдержали испытания карантином.

Джиган и Оксана Самойлова

Весь интернет словно за сериалами Netflix следил за приключениями рэпера Джигана в Америке. Внезапно многодетный отец, который всегда пропагандировал здоровый образ жизни, на потеху критикам стал вести себя, мягко говоря, странно. Он выходил в прямой эфир в Instagram, ругался матом в присутствии детей, делал неадекватные заявления, совершал безрассудные поступки, в частности, сбрил брови, много курил и употреблял спиртное. Супруга хип-артиста Оксана Самойлова на фоне помутнения рассудка мужа объявила о разводе. Модель заявила, что десять лет, которые они провели вместе, оказались обманом.

Подписчики пришли к выводу, что Джиган изменял Оксане. Впоследствии Денис (настоящее имя Джигана), как сообщали СМИ, не без помощи психиатрической клиники вернул себе здравомыслие. Он признался, что употреблял наркотики и на фоне этого едва не потерял рассудок. Он заявлял, что любит жену, и всем видом показывал, что не намерен разводиться. В то же время Оксана Самойлова настаивала, что не намерена прощать мужа. Однако в конечном итоге пара не явилась в Головинский районный суд Москвы. СМИ сообщили, что супруги помирились и якобы Самойлова отказалась от исковых требований. После всей этой ситуации многие подписчики пришли к выводу, что это они стали жертвами развода – появились предположения, что вся эта скандальная ситуация была раздута знаменитостями для привлечения к себе внимания и получения хайпа. Другие же считают, что дыма без огня не бывает, и полагают, что трещина в отношениях еще себя проявит.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Разрыв отношений Муцениеце и Прилучного проходил по сценарию Асмус — Харламова. Они неожиданно выложили по посту в Instagram, где сообщили, что расстаются, но при этом остаются в хороших дружеских отношениях.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать», – написал киноактер.

У Муцениеце получился более эмоциональный и запутанный пост. Она призналась, что любит Павла:

«Люблю его – да! Возрадуются миллионы барышень – да! Провал – НЕТ! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви!».

Эти публикации вызвали у подписчиков чувство недосказанности. Но впоследствии ситуация стала проясняться: красивое расставание начало обрастать довольно некрасивыми деталями. Агата пожаловалась, что муж избивал ее и доводил до слез детей. По ее словам, актер находился в «неадеквате» и «не просыхая пьет в немеренных количествах десять дней подряд». Объявив о разводе, пара не разъехалась. Муцениеце надеялась, что ментальное и физическое здоровье Прилучного придет в норму. Но 15 июня светские СМИ сообщили, что российские актеры официально развелись. Мужчина комментировать ситуацию отказался.

Пелагея и Иван Телегин

О расставании певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин объявили еще в конце прошлого года. Однако все это время поклонники знаменитостей верили, что их отношения наладятся.

Надежда умерла в мае этого года. Артистка подала в суд документы о расторжении брака спустя 5 месяцев после того, как объявила о расставании с мужем. Возможно, она и сама верила, что любви можно дать второй шанс.

Светские журналисты писали, что Пелагея попросила мужа сопровождать ее на похоронах друга: исполнительница потеряла дорогого для себя человека и пребывала в подавленном состоянии. Однако, как отмечали СМИ, спортсмен вместо этого самоустранился и отправился в баню с друзьями на всю ночь. 9 июля Никулинский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. СМИ писали, что женщина намерена подать на алименты.

«За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался», – сообщал юрист.

Так к концу подошла еще одна сказка о любви.

Гагарина и Исхаков

22 июня фотограф Дмитрий Исхаков официально подтвердил слухи, которые гуляли в интернете уже довольно долгое время, — он действительно расстался с Полиной Гагариной.

«Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», – написал 42-летний мужчина.

В свою очередь Гагарина развод никак пока не комментирует. Журналисты, смакуя детали разрыва отношений, писали, что возможной причиной могла стать разница в доходах супругов. По данным Forbes, Полина Гагарина заработала за прошлый год $5,3 млн (377 млн руб.). У фотографа Исхакова заказов хватает, однако вряд ли в финансовом плане он может конкурировать с одной из самых востребованных певиц в стране. В то же время журналисты отмечают, что не обошлось без измен: якобы у женщины тайный роман с продюсером. Тем не менее Дмитрий опубликовал фото, на котором он позирует со своей трехлетней дочерью и двухлетним сыном Полины Гагариной.

«Вот моя жизнь и любовь. Все остальное пыль».

Доктор Дре и Николь Янг

Не утихают страсти и на Западе. Долгое время продюсер Доктор Дре ассоциировался у фанатов с постоянством: он начал заниматься музыкой в начале восьмидесятых и до сих пор время от времени радует фанатов своими релизами. Постоянство наблюдалось у продюсера Эминема и на личном фронте. Долгие 24 года он находился в браке с Николь Янг – они поженились 24 мая 1996 года, не заключив брачный договор. Однако накануне издание TMZ сообщило, что женщина ушла от мужа и подала на развод. Таблоид отметил, что причина кроется в «несовместимых различиях». Николь потребовала присудить ей алименты. Состояние 55-летнего Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов. В браке у них родились два ребенка, уже достигшие совершеннолетия.

Меган Фокс и Брайан Остин

В конце мая стало известно, голливудская красавица Меган Фокс, известная ролями в кинофильмах «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя», решила развестись с супругом после 10 лет брака. Издание Independent писало, ссылаясь на 46-летнего актера Брайана Остина, что они с женой некоторое время пытались пожить отдельно. Однако, судя по всему, разлука только продемонстрировала, что разбитую вазу любви звездной пары уже не склеить.

«Я всегда буду любить ее», – признался мужчина.

Он рассказал, что не хочет стать чужим человеком для бывшей возлюбленной, поэтому по праздникам они будут собираться вместе. Судя по всему, Меган не особо ностальгирует по отношениям с Брайаном. Так, ей приписывают роман с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly (или MGK).