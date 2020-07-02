Поддержали поправки по Конституции России 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов. Данные по регионам

За поправки в Конституцию проголосовали 78,03 процента россиян, против высказались 21,16 процента, сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99,01 процента протоколов. По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.
Результаты голосования в регионах
В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки:
—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
—Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
—Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
—Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
—Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента.
—Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента.
—Хакасия: за — 69,52 процента, против — 29,28 процента.
—Тыва: за — 96,79 процента, против — 2,99 процента.
—Томская область: за — 64,86 процента, против — 34,09 процента.
—Курганская область: за — 69,58 процента, против — 29,53 процента.
—Бурятия: за — 71,95 процента, против — 26,49 процента.
—Иркутская область: за — 64,28 процента, против — 34,84 процента.
—Красноярский край: за — 70,1 процента, против — 28,97 процента.
—Новосибирская область: за — 67,59 процента, против — 31,30 процента.
—Свердловская область: за — 65,97 процента, против — 32,96 процента.
—Пермский край: за — 70,75 процента, против — 28,27 процента.
—Республика Коми: за — 65,08 процента, против — 33,94 процента.
—Карелия: за — 70,46 процента, против — 28,58 процента.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.
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Не голосовал почти 20 лет. Вчера проголосовал "за". Жаль, что кишечно-желудочные интересы человека иногда становятся выше логики выживания.
А что лично вы сделали для государства и что ему дали, чтобы требовать что-то взамен?
Поколение "мне все должны потому что я есть" вызывает уже отвращение
Искренне рад за итоги.
Сочувствую недовольным, но такова участь меньшинства - смиритесь и примите это.
Так что "утритесь" и идите получайте свои заработанные за провокации
Отличный пример оппозиционера.
Вот правда не шучЮ: По западным тв-каналам массово погнали интервью с протестутами разного вида! И вот как так они их подбирают, что большЫнство с дефектами речи, картавые, шепелявые??! Да что ж такое? Господь шельм метит?