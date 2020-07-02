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Поддержали поправки по Конституции России 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов. Данные по регионам

08:14 02.07.2020 Фото: Википедия
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По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

Поддержали поправки по Конституции России 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов. Данные по регионам
Новая Конституция принята в России в 1993 году

За поправки в Конституцию проголосовали 78,03 процента россиян, против высказались 21,16 процента, сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99,01 процента протоколов. По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

Результаты голосования в регионах

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки:

—Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
—Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
—Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
—Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
—Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента.
—Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента.
—Алтай: за — 66,16 процента, против — 32,83 процента.
—Хакасия: за — 69,52 процента, против — 29,28 процента.
—Тыва: за — 96,79 процента, против — 2,99 процента.
—Томская область: за — 64,86 процента, против — 34,09 процента.
—Курганская область: за — 69,58 процента, против — 29,53 процента.
—Бурятия: за — 71,95 процента, против — 26,49 процента.
—Иркутская область: за — 64,28 процента, против — 34,84 процента.
—Красноярский край: за — 70,1 процента, против — 28,97 процента.
—Ямало-Ненецкий автономный округ: за — 89,16 процента, против — 10,29 процента.
—Новосибирская область: за — 67,59 процента, против — 31,30 процента.
—Свердловская область: за — 65,97 процента, против — 32,96 процента.
—Пермский край: за — 70,75 процента, против — 28,27 процента.
—Республика Коми: за — 65,08 процента, против — 33,94 процента.
—Карелия: за — 70,46 процента, против — 28,58 процента.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.

Источник: РИА НОВОСТИ

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От редакции

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Аноним, 02 июля 2020 08:23
НВР:
Не голосовал почти 20 лет. Вчера проголосовал "за". Жаль, что кишечно-желудочные интересы человека иногда становятся выше логики выживания.
Аноним, 02 июля 2020 08:49
Все, кто против, Путина, не берите мат. Капитал, не берите выплаты на детей, не берите первоначальный взнос на ипотеку, как молодая семья, Откажитесь,. Хотите изменить мир, начните с себя
Аноним, 02 июля 2020 08:57
Все, кто хочет изменить мир, начните с прилегающей к вам территории: подметите улицы, уберите вокруг помоек, в которых вы, голодные наши, бросаете все, что не доели и все, что не доносили. Может и не нужно будет строить новый полигон для быстро растущих отходов нищих и голодных.
Аноним, 02 июля 2020 09:18
И мат.капитал возьмем, и против Путина будем! Деньги то не его личные, деньги государственные. А Путин не равно государству. Он присвоил себе гос.власть!
Аноним, 02 июля 2020 09:39
Платошкин уже молчит, он уже любит Путина?
Аноним, 02 июля 2020 09:51
в смысле не берите?Вы в своем уме?Я против путина и буду брать все выплаты,т.к. считаю что мне государство недодает в десять раз больше чем я заслуживаю!
Аноним, 02 июля 2020 09:52
"Он присвоил себе гос.власть!"...эт большевики присвоили. Вопреки выборам в Учредительное собрание. Или это для вас новость?
Аноним, 02 июля 2020 10:06
"считаю что мне государство недодает в десять раз больше чем я заслуживаю!"
А что лично вы сделали для государства и что ему дали, чтобы требовать что-то взамен?

Поколение "мне все должны потому что я есть" вызывает уже отвращение
Аноним, 02 июля 2020 10:34
"считаю что мне государство недодает в десять раз больше чем я заслуживаю!"... огласите список заслуг, пжлст. Хотя бы в первом приближении. Чтобы можно было понять, присоединяться ли к отвращению.
Аноним, 02 июля 2020 09:43
НВР: За.
Искренне рад за итоги.
Сочувствую недовольным, но такова участь меньшинства - смиритесь и примите это.
Аноним, 02 июля 2020 09:52
БОТЫ понавылазили.Народ в большинстве ПРОТИВ!
Аноним, 02 июля 2020 09:57
Йа им не сочувствую. Они кричат о демократии, но демократический выбор не признают. Мечты о цветной революции там крепко засели. Некоторые уже даже мнят, что ушли в подполье. В 2-этажных гаражах и таких же дачах.
Аноним, 02 июля 2020 10:07
как бы вам не было больно это признавать, но большинство (тот самый НАРОД) - ЗА.
Так что "утритесь" и идите получайте свои заработанные за провокации
Гость, 02 июля 2020 09:58
Сколько предателей вокруг, как шавкам кинули денег немного и они сказали да. История даст свои оценки сие действию царя и ему тоже.
Аноним, 02 июля 2020 10:40
Предателей? Это ваш уровень понимания…Продолжай бороться, ковёрный.
Аноним, 02 июля 2020 10:41
Я правильно понимаю, что вы народ России сейчас шавкам назвали?
Отличный пример оппозиционера.
Аноним, 02 июля 2020 10:03
Все, ребята, протестанты, только чай!!!
Гость, 02 июля 2020 10:33
Сейчас визжат и протестуют именно те, кто был доволен ельцЫнской демократией, когда было "демократично" стрелять по парламету прямой наводкой из танков! Тогда фсё было у них "легитимно" и в соответствии с "демократическими ценностями"! А плебисцит по свободному выражению мнений каждого россиянина они, конечно же, засчитают "тиганией кговавого гежЫма"!
Гость, 02 июля 2020 10:37
/по парламенту/
Вот правда не шучЮ: По западным тв-каналам массово погнали интервью с протестутами разного вида! И вот как так они их подбирают, что большЫнство с дефектами речи, картавые, шепелявые??! Да что ж такое? Господь шельм метит?

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