Поддержали поправки по Конституции России 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов. Данные по регионам

Новая Конституция принята в России в 1993 году

За поправки в Конституцию проголосовали 78,03 процента россиян, против высказались 21,16 процента, сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99,01 процента протоколов. По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

Результаты голосования в регионах

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки:



—Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.—Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.—Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.—Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.—Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента.—Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента.—Алтай: за — 66,16 процента, против — 32,83 процента.—Хакасия: за — 69,52 процента, против — 29,28 процента.—Тыва: за — 96,79 процента, против — 2,99 процента.—Томская область: за — 64,86 процента, против — 34,09 процента.—Курганская область: за — 69,58 процента, против — 29,53 процента.—Бурятия: за — 71,95 процента, против — 26,49 процента.—Иркутская область: за — 64,28 процента, против — 34,84 процента.—Красноярский край: за — 70,1 процента, против — 28,97 процента.—Ямало-Ненецкий автономный округ: за — 89,16 процента, против — 10,29 процента.—Новосибирская область: за — 67,59 процента, против — 31,30 процента.—Свердловская область: за — 65,97 процента, против — 32,96 процента.—Пермский край: за — 70,75 процента, против — 28,27 процента.—Республика Коми: за — 65,08 процента, против — 33,94 процента.—Карелия: за — 70,46 процента, против — 28,58 процента.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.

Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.