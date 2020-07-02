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Приковал себя цепью к памятнику Ленину 1 июля активист Алексей Баранов с плакатом «Путин, себя обнули» в центре Новосибирска

08:30 02.07.2020 Фото: Ярослав Власов
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Его задержали и увезли в Центральное РОВД за «нарушение общественного порядка».

Приковал себя цепью к памятнику Ленину 1 июля активист Алексей Баранов с плакатом «Путин, себя обнули» в центре Новосибирска
Мужчина держал в руках плакат «Путин, себя обнули»

Активист с плакатом «Путин себя обнули» приковал себя цепью к памятнику Ленина. Вокруг собрались четверо полицейских и несколько десятков человек. Протестующего задержали, сообщали новосибирские СМИ.

Активиста, приковавшего себя цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска, задержала полиция. Он держал в руках плакат «Путин, себя обнули». Мужчины увезли в Центральное РОВД за «нарушение общественного порядка», как сказал один из полицейских. Люди аплодировали и поддерживали пикетчика. Им оказался известный в городе активист Алексей Баранов.

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От редакции

Зачем это нужно было?

Гость, 02 июля 2020 10:22
Мож наоборот надо делать? Приковал? Так и пусть стоит - не давать расковацццо? Дня три!
Гость, 02 июля 2020 10:25
Вот и "художника павленского", в бытность, когда он себя за мошонку прибил к мостовой, я считаю, не надо было откреплять от грунта. Загородили бы фанерками - и пусть бы сидел-наслаждался.

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