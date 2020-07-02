Приковал себя цепью к памятнику Ленину 1 июля активист Алексей Баранов с плакатом «Путин, себя обнули» в центре Новосибирска

Его задержали и увезли в Центральное РОВД за «нарушение общественного порядка».

Мужчина держал в руках плакат «Путин, себя обнули»

Активист с плакатом «Путин себя обнули» приковал себя цепью к памятнику Ленина. Вокруг собрались четверо полицейских и несколько десятков человек. Протестующего задержали, сообщали новосибирские СМИ.

Активиста, приковавшего себя цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска, задержала полиция. Он держал в руках плакат «Путин, себя обнули». Мужчины увезли в Центральное РОВД за «нарушение общественного порядка», как сказал один из полицейских. Люди аплодировали и поддерживали пикетчика. Им оказался известный в городе активист Алексей Баранов.