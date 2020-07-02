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Несанкционированную акцию против принятия поправок в Конституцию провели 400 москвичей

09:15 02.07.2020 Фото: Flickr
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Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции.

Несанкционированную акцию против принятия поправок в Конституцию провели 400 москвичей
Правоохранители вели себя предельно корректно

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, акция началась около 18:00 мск и собрала не более 400 человек, в том числе множество журналистов. Участники акциии несколько часов гуляли по Пушкинской площади, временами выкрикивая лозунги.

Еще до начала акции на площади были усилены меры безопасности за счет привлечения дополнительных сил ОМОН и полиции. Правоохранители вели себя предельно корректно, а в самом начале акции они раздавали всем собравшимся на площади одноразовые медицинские маски, не интересуясь целью сбора людей.

Источник: ТАСС

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От редакции

Самое мирное голосвание?

Аноним, 02 июля 2020 09:59
НВР:
Разрушим все до основания, уже в который раз подряд.
Справедливо будет делить федеральные программы по степени реакции. Те регионы, которые не хотят изменений, которые мечтают жить так, как жили всегда, пусть живут. Никто, ведь, не неволит. Скоро зима, снова прорвет канализацию и отключат воду. Вы уже в коммунизме, товарищи: каждому дано по их потребностям, от каждого - по труду. жить будем в этом всем!!!
Гость, 02 июля 2020 10:20
Да и пусть собираюцццо! Пусть высказываюцццо - "........говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была". (с)

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