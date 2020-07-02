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Упала на голову 4-летней девочке выброшенная из окна бутылка в Московской области

10:15 02.07.2020 Фото: Piqsels
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Ребенка срочно доставили в больницу, где и прооперировали. Малышка находится в реанимации. дышит сама.

Упала на голову 4 летней девочке выброшенная из окна бутылка в Московской области
Бутылка упала на голову девочке

Четырёхлетняя девочка, пострадавшая от выброшенной из окна бутылки в Красногорске, прооперирована, сейчас она находится в реанимации, сообщает пресс-служба главы города.

«Операция окончена, ребенок реанимации в КГБ 1 (Красногорский городская больница №1 — ред.), дышит сама», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своём Instagram-аккаунте, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке.

По словам мэра, камеры видеонаблюдения работали исправно, на текущий момент установлена квартира, из окна которой выбросили мусор. В ней проживают мать с сыном 7 лет. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Один из них выбросил мусор. Полиция проводит выясняет подробности инцидента.

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