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Признали 4-м потерпевшим сына погибшего Сергея Захарова в ДТП с Ефремовым. Адвокат удивлен

10:00 02.07.2020 Фото: Пресс-служба Таганского суда
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Эльман Пашаев признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова «объявилось так много потерпевших».

Признали 4 м потерпевшим сына погибшего Сергея Захарова в ДТП с Ефремовым. Адвокат удивлен
Потерпевшими могут быть лишь юридически близкие родственники

Адвокат Эльман Пашаев признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова «объявилось так много потерпевших».

Накануне он заявил, что четвертым потерпевшим стал второй сын погибшего Сергея Захарова. О том, что его брата, вдову и сына официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский.

Юрист утверждает, что за двадцать лет работы он впервые видит, чтобы «между родственниками шла такая борьба».

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», — считает Пашаев.

Он подчеркнул, что потерпевшими могут быть лишь юридически близкие родственники.

«Сожительница, с которой он (Захаров. — Прим. Ред.) фактически проживал, не имеет никакого отношения, — рассказал юрист.

Пашаев добавил, что компенсация должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если «ее примут». Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Кого признают потерпевшим?

Гость, 02 июля 2020 10:16
Чему удивляется "адвокат Пашаев"? Сын - наследник первой очереди. Фсё по закону!

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