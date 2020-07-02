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Пробила ограждения и легла на крышу Toyota Allex на ул. Большевистской в Новосибирске

09:45 02.07.2020 Фото: АСТ-54
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По версии водителя, его подрезали несколько мотоциклистов, которые после случившегося уехали с места аварии.

Пробила ограждения и легла на крышу Toyota Allex на ул. Большевистской в Новосибирске
Хэтчбек получил серьёзные повреждения кузова, а также видно, что у него выбито колесо

Серьёзное ДТП с пострадавшими затруднило движение по Большевистской. У дома №48, пробив несколько пролётов металлического ограждения, установленного на разделительной полосе, лёг на крышу хэтчбек Toyota Allex, двигавшийся в сторону центра.

По версии водителя, его подрезали несколько мотоциклистов, которые после случившегося уехали с места аварии, рассказал читатель, сообщается в паблике АСТ-54 Новосибирска.

«Один мотоциклист ехал в левом ряду на чоппере не перестраиваясь, начиная со светофора где салон BMW, ещё два мотоциклиста на двигались в правом ряду, а в среднем ехал седан BMW. Водитель Тойоты, догоняя этот поток, на всех ходах со среднего ряда резко перестроился вправо, чуть не врезался в BMW и не снёс одного из мотоциклистов в правом ряду. Потом резко начал перестраиваться влево и его понесло, уже боком он отлетел в отбойник и чуть не забрал с собой третьего мотоциклиста в третьем ряду», — поделился иной версией подписчик, ставший очевидцем ДТП.

Хэтчбек получил серьёзные повреждения кузова, а также видно, что у него выбито колесо. На месте аварии работают спасатели, пожарные, полиция и находится карета скорой помощи. Также собралась толпа зевак, наблюдающая за произошедшим, а тем временем, через получившуюся брешь, некоторые люди начали использовать как пешеходный переход.

«В 22:10 водитель Тойоты 1994 года рождения двигался по улице Большевистской со стороны разъезда Иня в сторону Речного вокзала. В пути следования у дома №48 произошло столкновение с разделительным ограждением. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал сам водитель, который с ссадинами и травмой руки был доставлен в больницу. Тяжёлые травмы получила пассажирка —девушка 1996 года рождения, которая с многочисленными ссадинами и тяжёлой травмой головы, также была госпитализирована», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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