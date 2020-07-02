Плюсы и минусы необрезного маникюра

Салоны красоты снова распахнули свои двери для посетительниц. При этом многие женщины теперь предпочитают сократить количество процедур и выбирают самые нетравматичные.

У этой методики есть противопоказания

Смысл в этом действительно есть – неповрежденный эпителий защищает от заражения. Какие есть виды необрезного маникюра?

Всем известен европейский маникюр. Это очень популярная техника, при которой кутикула не обрезается, а отодвигается апельсиновой палочкой. Если делать такой маникюр постоянно, а между процедурами пользоваться уходовыми средствами и увлажнять кожу рук, эффект будет не хуже, чем от обрезного маникюра. А для обладателей тонкой кутикулы это просто идеальный вариант.

Если вы считаете, что европейский маникюр не два вас, можно попробовать пилочный маникюр, который набирает популярность. Процедура выполняется с помощью одноразовых пилочек из особого материала. Как рассказывают специалисты, повредить ноготь при пилочном маникюре практически невозможно.

Пилочный маникюр экономичен по времени, а также имеет накопительный эффект. Не стоит ждать вау-эффекта, если вы привыкли к обрезному маникюру после первой же процедуры – потребуется не менее трех процедур, в среднем пять, чтобы ваши руки начали привыкать.

Еще один популярный тренд – кислотный маникюр. Для него используются специальные средства на основе фруктовых кислот, которые удаляют омертвевшие клетки и восстанавливают кожу, а также растворяют кутикулу. После процедуры кожа рук бархатистая и ухоженная, а при регулярных процедурах уходят пигментные пятна.

Но стоит обратить внимание на то, что у этой методики есть противопоказания, а делать такой маникюр рекомендуется не чаще одного раза в месяц.