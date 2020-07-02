Прилег отдохнуть на крышу Nissan March после перевертыша в кювете у заправки «Газпром» на трассе Р-256 под Бердском

Нигде по сводкам этот случай не проходил. «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о находке в ГИБДД региона.

Перевертыш Nissan March обнаружен под Бердском

Вылетел с дороги и перевернулся на крышу Nissan March в кювете у заправки «Газпром» на трассе Р-256 под Бердском. «Курьер. Среда. Бердск» старался выяснить детали происшествия, но нигде по сводкам этот случай не проходил. В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сказали, что у них нет информации и посоветовали сообщить о находке в ГИБДД региона.

— В сводках нет информации о перевернутой машине, — отметила дежурный офицер.

Инспекторы в областном ГАИ приняли информацию и обещали выехать на место.