Опасные родинки. Когда нужно показаться онкологу?

Причиной массового появления невусов могут быть всевозможные сильные стрессы для организма, такие как беременность, сильные переживания, гормональные расстройства
В течение жизни человека родинки могут меняться. Самое страшное изменение – превращение родинки в меланому. Учёные доказали, что переродиться в неё может практически любой невус. Но наиболее высокие шансы у тех, которые имеют размытые, нечеткие границы; в окраске которых присутствуют несколько разных цветов; у которых неровный контур, а также те, вокруг которых наблюдается покраснение кожи и те, что имеют размер более шести миллиметров.
Когда у родинки присутствуют три и более опасных признака, следует показать её доктору-дерматологу или онкологу.
Меланома – разновидность рака кожи, которая является агрессивной и смертельно опасной. Её лечение может быть эффективно только на ранней стадии. Именно поэтому, чрезвычайно важна ранняя диагностика.
Чем больше родинок у человека, тем выше риск заболеть. Кроме того, меланома чаще встречается у светлокожих людей, которые имеют светлые или рыжие волосы, а также светлые глаза.
К факторам предрасположенности к заболеванию меланомой относятся:
- возраст более 60 лет;
- постоянные солнечные ожоги;
- мужской пол;
- слабый иммунитет;
- наличие заболевания у родственников;
- генетическая предрасположенность.
Очень тревожными признаками, которые могут сигнализировать об онкологическом перерождении невуса, могут быть:
- кровоточивость невуса;
- изменение цвета родинки;
- появление на невусе трещин;
- увеличение размера родинки;
- выпадение волос с тела родинки;
- глянцевость родинки.
Факторы, которые могут запустить перерождение родинки: травмирование её, переизбыток солнечного света. К таким факторам можно отнести даже интенсивное воздействие на кожу ламп солярия.
Когда у врача, осмотревшего родинку, имеются сомнения в её доброкачественности, он может рекомендовать ее удаление с последующим гистологическим исследованием
Следует помнить, что нельзя самостоятельно удалять родинки в домашних условиях, с помощью народных методов (чистотел, химические растворы). Метод удаления невуса с помощью жидкого азота также не подходит, так как родинка становится непригодной для исследования.
Наиболее предпочтительны методы удаления:
- лазер;
- скальпель;
- радионож.
Для того, чтобы как можно ранее распознать проблемную родинку, следует регулярно осматривать свое тело на предмет выявления новых родинок, а также, чтобы не пропустить опасных изменений в старых. В недоступных местах осмотр должны проводить родственники или друзья.
Нельзя злоупотреблять солнечными ваннами, а также посещать солярий, особенно светлокожим людям из группы риска или тем, у кого на теле множество родинок. Перед тем, как выйти на солнце, лучше нанести на тело солнцезащитный крем. Также не следует бывать на солнце с 10 до 16 часов дня, в период наибольшей активности светила. Если выйти всё же пришлось, нужно защищать тело светлой одеждой, а также широкополой шляпой. Нельзя забывать о солнцезащитных очках.
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