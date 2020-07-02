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Опасные родинки. Когда нужно показаться онкологу?

10:04 02.07.2020 Фото: Википедия
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Размеры и расцветки могут быть разными. Причём, количество невусов на протяжении всей жизни может меняться. Когда они становятся опасными?

Опасные родинки. Когда нужно показаться онкологу?
Родинки есть на теле каждого человека

Причиной массового появления невусов могут быть всевозможные сильные стрессы для организма, такие как беременность, сильные переживания, гормональные расстройства

В течение жизни человека родинки могут меняться. Самое страшное изменение – превращение родинки в меланому. Учёные доказали, что переродиться в неё может практически любой невус. Но наиболее высокие шансы у тех, которые имеют размытые, нечеткие границы; в окраске которых присутствуют несколько разных цветов; у которых неровный контур, а также те, вокруг которых наблюдается покраснение кожи и те, что имеют размер более шести миллиметров.

Когда у родинки присутствуют три и более опасных признака, следует показать её доктору-дерматологу или онкологу.

Меланома – разновидность рака кожи, которая является агрессивной и смертельно опасной. Её лечение может быть эффективно только на ранней стадии. Именно поэтому, чрезвычайно важна ранняя диагностика.

Чем больше родинок у человека, тем выше риск заболеть. Кроме того, меланома чаще встречается у светлокожих людей, которые имеют светлые или рыжие волосы, а также светлые глаза.

К факторам предрасположенности к заболеванию меланомой относятся:

  • возраст более 60 лет;
  • постоянные солнечные ожоги;
  • мужской пол;
  • слабый иммунитет;
  • наличие заболевания у родственников;
  • генетическая предрасположенность.

Очень тревожными признаками, которые могут сигнализировать об онкологическом перерождении невуса, могут быть:

  • кровоточивость невуса;
  • изменение цвета родинки;
  • появление на невусе трещин;
  • увеличение размера родинки;
  • выпадение волос с тела родинки;
  • глянцевость родинки.

Факторы, которые могут запустить перерождение родинки: травмирование её, переизбыток солнечного света. К таким факторам можно отнести даже интенсивное воздействие на кожу ламп солярия.

Когда у врача, осмотревшего родинку, имеются сомнения в её доброкачественности, он может рекомендовать ее удаление с последующим гистологическим исследованием

Следует помнить, что нельзя самостоятельно удалять родинки в домашних условиях, с помощью народных методов (чистотел, химические растворы). Метод удаления невуса с помощью жидкого азота также не подходит, так как родинка становится непригодной для исследования.

Наиболее предпочтительны методы удаления:

  • лазер;
  • скальпель;
  • радионож.

Для того, чтобы как можно ранее распознать проблемную родинку, следует регулярно осматривать свое тело на предмет выявления новых родинок, а также, чтобы не пропустить опасных изменений в старых. В недоступных местах осмотр должны проводить родственники или друзья.

Нельзя злоупотреблять солнечными ваннами, а также посещать солярий, особенно светлокожим людям из группы риска или тем, у кого на теле множество родинок. Перед тем, как выйти на солнце, лучше нанести на тело солнцезащитный крем. Также не следует бывать на солнце с 10 до 16 часов дня, в период наибольшей активности светила. Если выйти всё же пришлось, нужно защищать тело светлой одеждой, а также широкополой шляпой. Нельзя забывать о солнцезащитных очках.

Источник: rsute

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