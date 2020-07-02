Запрос с 48 вопросами об ужасах лечения больных с COVID-19 и о нищей медицине президенту Путину, министрам здравоохранения Мурашко и Хальзову отправил «Курьер. Среда. Бердск»

1 июля на сайте «Курьер. Среда. Бердск» мы собирали ваши вопросы и составляли запрос Владимиру Путину, министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко и министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. Все они связаны с медициной Бердска, а именно — с лечением пациентов с диагнозом коронавирус и работой медперсонала отделения пульмонологии ЦГБ Бердска. Сегодня, 2 июля мы отправляем официальный запрос и сообщаем вам все вопросы, которые в него включены. Ответы, согласно закону о СМИ, должны быть предоставлены в течение 7 дней, или, при просьбе об отсрочке, — в течение 30 дней.
Направляя запрос, мы руководствуемся этими статьями:
«Тут только орешь «сестра, сестра!»: история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента
«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
Вопросы Владимиру Путину, Михаилу Мурашко и Константину Хальзову:
1. Почему пациентам пульмонологического отделения ЦГБ Бердска не берут мазки на коронавирус?
2. Какой максимальный объем тестов на коронавирус в сутки может быть проведен в городе Бердске?
3. Почему на 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него предполагается лишь две дневные медсестры в пульмонологии ЦГБ Бердска?
4. Возможно ли создание ковидного госпиталя на базе ЦГБ Бердска? Если да, то почему его до сих пор нет.
6. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено всеми необходимыми медикаментами для лечения пациентов?
7. Должны ли пациенты с коронавирусом или в ожидании диагноза контактировать друг с другом в одной палате или в коридорах отделения?
8. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска, где лечатся пациенты с коронавирусом, не оснащено боксами?
9. Почему в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска пациентам не выдают постельное белье? И некоторые спят на белье после предыдущих пациентов?
10. Сколько раз должно выдаваться свежее постельное белье таким пациентам? И должно ли выдаваться?
11. Сколько раз в день должны кварцеваться палаты и коридоры отделения пульмонологии ЦГБ Бердска?
12. Сколько штук перчаток, масок, костюмов химзащиты должно выдаваться на одного сотрудника отделения пульмонологии ЦГБ Бердска, которые работают с ковидными пациентами?
14. Почему медперсонал пульмонологического отделения БЦГБ не получает выплаты за работу с ковидными пациентами?
15. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено градусниками?
16. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено аппаратами ИВЛ?
17. Почему от медперсонала скрываются данные о зараженных коронавирусом в Бердске?
18. По каким критериям оценивается, что медицинский работник обязан получить выплаты от президента Владимира Путина?
19. Почему, по Вашему мнению, врачи и медсестры бояться говорить вслух о своих проблемах?
20. Почему врачи и медицинские сестры после контакта с ковидными больными идут домой к своим родным?
22. Почему жители Бердска не могут неделями дождаться, когда у них возьмут тест на COVID-19?
23. Почему в ЦГБ Бердска перестали делать КТ диагностику пациентам с пневмонией?
24. Когда поступят в Новосибирскую область и Бердск новые противовирусные лекарства?
25. Возможно ли в больницу Бердска и в Новосибирска направить бригаду врачей для обмена опытом?
26. Должен ли быть в ковидном госпитале кислород?
27. Почему в Бердске у пациентов с признаками острой респираторной инфекции не проводят обследования на COVID-19?
28. Почему ковид-пациентов с пульмонологии возят на КТ в хирургический корпус БЦГБ?
30. Почему не решается вопрос о госпитализации всех заболевших коронавирусом бердчан в оснащенные госпитали Новосибирска,?
31. Может ли и должен ли министр здравоохранения Новосибирской области обращаться в Минездраф РФ с просибой о помощи для своего региона?
32. Почему больные ждут по 10 дней тестов на коронавирус. И еще столько же их результатов?
33. Почему в бердской ЦГБ пациентов с коронавирусом не лечат эффективными лекарствами от коронавируса, о которых рассказывают в СМИ?
34. Почему в разгар пандемии коронавируса в муниципальных больницах отсутствуют современные ренгеновские аппараты? В том числе в Бердске?
35. Почему не запускают построенный госпиталь для больных коронавирусом в Новосибирске?
36. Почему в поликлинике №2 города Бердска нет дезинфицирующих средств, почему нет бактерицидных ламп?
38. Почему врачи и медсестры ведут прием без медицинских масок?
39. Почему тест на коронавирус берут только у больного, а у членов его семьи — не берут?
40. Какие средства выделялись правительством для подготовки к пандемии конкретно на Бердск?
41. Почему бердская медицина оказалась не готова к такому приливу больных?
42. Почему у больных нет возможности вызвать врача на дом? Почему не приезжают врачи?
43. Кто отвечает за логистику, то есть перевозку больных COVID-19?
44. Почему легкая и средняя степень заболевания лечится в пульмонологическом корпусе, а тяжелая — в хирургическом?
Запрос президенту Путину, министру здравоохранения Мурашко и министру здравоохранения Новосибирской области Хальзову.