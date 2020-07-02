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Запрос с 48 вопросами об ужасах лечения больных с COVID-19 и о нищей медицине президенту Путину, министрам здравоохранения Мурашко и Хальзову отправил «Курьер. Среда. Бердск»

12:26 02.07.2020, Алиса Ершова
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Вопросы основаны на 4 публикациях о пульмонологии, где лечатся коронавирусные больные, о невозможности добиться тестирования на коронавирус самим медицинским сотрудникам, что вынуждает жителей Бердска искать ответы в смертельную пандемию у самого главного человека нашей страны — Владимира Путина.

Запрос с 48 вопросами об ужасах лечения больных с COVID 19 и о нищей медицине президенту Путину, министрам здравоохранения Мурашко и Хальзову отправил Курьер. Среда. Бердск
«Курьер. Среда. Бердск» отправили запрос Путину о лечении коронавируса в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Запрос с 48 вопросами об ужасах лечения больных с COVID 19 и о нищей медицине президенту Путину, министрам здравоохранения Мурашко и Хальзову отправил Курьер. Среда. Бердск

Ради новорожденного внука сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат жительница БердскаОткрывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172Ещё 1665 новостей

1 июля на сайте «Курьер. Среда. Бердск» мы собирали ваши вопросы и составляли запрос Владимиру Путину, министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко и министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. Все они связаны с медициной Бердска, а именно — с лечением пациентов с диагнозом коронавирус и работой медперсонала отделения пульмонологии ЦГБ Бердска. Сегодня, 2 июля мы отправляем официальный запрос и сообщаем вам все вопросы, которые в него включены. Ответы, согласно закону о СМИ, должны быть предоставлены в течение 7 дней, или, при просьбе об отсрочке, — в течение 30 дней.

Направляя запрос, мы руководствуемся этими статьями:
«Тут только орешь «сестра, сестра!»: история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента

«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

Вопросы Владимиру Путину, Михаилу Мурашко и Константину Хальзову:

1. Почему пациентам пульмонологического отделения ЦГБ Бердска не берут мазки на коронавирус?
2. Какой максимальный объем тестов на коронавирус в сутки может быть проведен в городе Бердске?
3. Почему на 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него предполагается лишь две дневные медсестры в пульмонологии ЦГБ Бердска?
4. Возможно ли создание ковидного госпиталя на базе ЦГБ Бердска? Если да, то почему его до сих пор нет.

5. Сколько пациентов с коронавирусом должно лежать в отделении пульмонологии, чтобы его признали ковидным госпиталем?
6. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено всеми необходимыми медикаментами для лечения пациентов?
7. Должны ли пациенты с коронавирусом или в ожидании диагноза контактировать друг с другом в одной палате или в коридорах отделения?
8. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска, где лечатся пациенты с коронавирусом, не оснащено боксами?
9. Почему в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска пациентам не выдают постельное белье? И некоторые спят на белье после предыдущих пациентов?
10. Сколько раз должно выдаваться свежее постельное белье таким пациентам? И должно ли выдаваться?
11. Сколько раз в день должны кварцеваться палаты и коридоры отделения пульмонологии ЦГБ Бердска?
12. Сколько штук перчаток, масок, костюмов химзащиты должно выдаваться на одного сотрудника отделения пульмонологии ЦГБ Бердска, которые работают с ковидными пациентами?
13. Почему руководство ЦГБ Бердска не признает работу с ковидными пациентами медперсонала пульмонологии ?
14. Почему медперсонал пульмонологического отделения БЦГБ не получает выплаты за работу с ковидными пациентами?
15. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено градусниками?
16. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено аппаратами ИВЛ?
17. Почему от медперсонала скрываются данные о зараженных коронавирусом в Бердске?
18. По каким критериям оценивается, что медицинский работник обязан получить выплаты от президента Владимира Путина?
19. Почему, по Вашему мнению, врачи и медсестры бояться говорить вслух о своих проблемах?
20. Почему врачи и медицинские сестры после контакта с ковидными больными идут домой к своим родным?
21. Почему главный врач Алла Дробинская скрывает реальную картину от министра здравоохранения правительства Новосибирской области, СМИ и общественности по ситуации с ковид в Бердске?
22. Почему жители Бердска не могут неделями дождаться, когда у них возьмут тест на COVID-19?
23. Почему в ЦГБ Бердска перестали делать КТ диагностику пациентам с пневмонией?
24. Когда поступят в Новосибирскую область и Бердск новые противовирусные лекарства?
25. Возможно ли в больницу Бердска и в Новосибирска направить бригаду врачей для обмена опытом?
26. Должен ли быть в ковидном госпитале кислород?
27. Почему в Бердске у пациентов с признаками острой респираторной инфекции не проводят обследования на COVID-19?
28. Почему ковид-пациентов с пульмонологии возят на КТ в хирургический корпус БЦГБ?
29. Как долго будет еще идти ремонт инфекционного корпуса БЦГБ?
30. Почему не решается вопрос о госпитализации всех заболевших коронавирусом бердчан в оснащенные госпитали Новосибирска,?
31. Может ли и должен ли министр здравоохранения Новосибирской области обращаться в Минездраф РФ с просибой о помощи для своего региона?
32. Почему больные ждут по 10 дней тестов на коронавирус. И еще столько же их результатов?
33. Почему в бердской ЦГБ пациентов с коронавирусом не лечат эффективными лекарствами от коронавируса, о которых рассказывают в СМИ?
34. Почему в разгар пандемии коронавируса в муниципальных больницах отсутствуют современные ренгеновские аппараты? В том числе в Бердске?
35. Почему не запускают построенный госпиталь для больных коронавирусом в Новосибирске?
36. Почему в поликлинике №2 города Бердска нет дезинфицирующих средств, почему нет бактерицидных ламп?
37. Почему в Бердске тест на коронавирус берется только после подтвержденной на КТ пневмонии?
38. Почему врачи и медсестры ведут прием без медицинских масок?
39. Почему тест на коронавирус берут только у больного, а у членов его семьи — не берут?
40. Какие средства выделялись правительством для подготовки к пандемии конкретно на Бердск?
41. Почему бердская медицина оказалась не готова к такому приливу больных?
42. Почему у больных нет возможности вызвать врача на дом? Почему не приезжают врачи?
43. Кто отвечает за логистику, то есть перевозку больных COVID-19?
44. Почему легкая и средняя степень заболевания лечится в пульмонологическом корпусе, а тяжелая — в хирургическом?
45. Зачем делать косметический ремонт в приемном отделении хирургического корпуса вместо ремонта инфекционного корпуса?

Запрос президенту Путину, министру здравоохранения Мурашко и министру здравоохранения Новосибирской области Хальзову.

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От редакции

Изменится ли что-то после запроса?

Аноним, 02 июля 2020 12:49
Изменится,но только в отношении медперсонала.Вынудят уволиться.
Аноним, 02 июля 2020 12:59
Тут полетит либо медперсонал либо кто повыше,но кто то обязательно вылетит,если этот запрос действительно дойдёт до цели!
Raven, 02 июля 2020 13:23
Найдут одного-двух стрелочников, что бы свои небожительские чресла прикрыть
Raven, 02 июля 2020 13:22
Не изменится. Все всё знают прекрасно с самого начала. Все лица на которых Вы отправили запрос

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