Центр Солнечной системы с точностью до 100 метров установила обсерватория NANOGrav

Но каждое тело в Солнечной системе воздействует на нашу звезду своей гравитацией. В результате гравитационный центр системы смещается

Думая о центре Солнечной системы, большинство людей представляет Солнце как что-то неизменное. Но каждое тело в Солнечной системе воздействует на нашу звезду своей гравитацией. В результате гравитационный центр системы смещается. Он находится не в центре Солнца, а ближе к его поверхности или даже за его пределами.

Используя специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов из гравитационной обсерватории NANOGrav установила местоположение гравитационного центра Солнечной системы с точностью до 100 метров, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

Предполагается, что открытие значительно улучшит изучение нейтронных звезд и гравитационных волн, говорят ученые.

-Мы пытаемся использовать пульсары Млечного Пути для того, чтобы наблюдать за колебаниями пространства-времени — подобно тому, как паук сидит в центре паутины и следит за дрожанием ее нитей. Для распознавания мельчайших космических флуктуаций такого рода нужно точно знать, где находится центр Солнечной системы, — говорит Стивен Тейлор, один из авторов исследования, доцент Университета Вандербильта в Нэшвилле.